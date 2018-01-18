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«Кадровый резерв» Татарстана открывает новый сезон

15:11, 18.01.2018 5
«Кадровый резерв» Татарстана открывает новый сезон Фото: mdms.tatarstan.ru

Сегодня в Казани стартовал 9-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв», который начал действовать в Татарстане в 2009 году. Сразу после открытия участников ждет первый этап. Для его участников — лекции и тренинги с экспертами, которые помогут изучить проектную деятельность, овладеть управленческими и организационными навыками. За 6 лет реализации проекта было обучено порядка 1500 человек. Более 50 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    Т.е. 3 %
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    Анонимно 18 янв
    Что 3 процента?
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    Анонимно 18 янв
    Всего лишь 3 процента обученных людей были приглашены на работу
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    Анонимно 18 янв
    Ну это нормально, не будут же всех брать, только лучших
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  • Анонимно 18 янв
    А еще в этот кадровый резерв очень серьезный конкурс
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Новости

09:59 МСК
Новости раздела