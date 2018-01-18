«Кадровый резерв» Татарстана открывает новый сезон

Сегодня в Казани стартовал 9-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв», который начал действовать в Татарстане в 2009 году. Сразу после открытия участников ждет первый этап. Для его участников — лекции и тренинги с экспертами, которые помогут изучить проектную деятельность, овладеть управленческими и организационными навыками. За 6 лет реализации проекта было обучено порядка 1500 человек. Более 50 «резервистов» приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти Республики Татарстан.