СИБУР провел серию интерактивных экоуроков для нижнекамских детей

Воспитанники оздоровительных лагерей «Алмаш» и «Юность» узнали интересные факты о создании и переработке пластика

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Знали ли вы, что изобретение обычного пластика в свое время спасло жизнь тысячам слонов? Этот исторический факт стал открытием для более чем 400 воспитанников летних оздоровительных лагерей «Алмаш» и «Юность» в Нижнекамске. На интерактивных уроках от экологов «Нижнекамскнефтехима» юные гимнасты, борцы и дзюдоисты в возрасте от 7 до 14 лет узнали, что забота об окружающей среде — это увлекательное приключение, а не скучные лекции.

На экозанятиях ребятам рассказали интересную историю создания полимеров: в XIX веке новый синтетический материал пришел на замену дорогой слоновой кости, из которой тогда делали бильярдные шары и клавиши пианино. Таким образом, развитие химии помогло остановить истребление слонов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Эколог НКНХ Айрат Каримуллин и эксперт по внешним коммуникациям предприятия Юлия Маратканова объяснили детям, почему сегодня полимеры остаются важнейшим ресурсом, а их переработка — это самый эффективный и экологически безопасный способ утилизации.

Вместе с ведущими ребята сформулировали «четыре золотых правила» осознанного потребления: отказываться от лишнего одноразового пластика, использовать вещи повторно, сортировать отходы, бережно относиться к природным ресурсам.

— Формировать экологическую культуру важно с самого раннего возраста, но делать это нужно не через назидания, а через живой диалог и яркие образы. Когда ребенок узнает, что пластик изначально создавался ради спасения дикой природы, а сегодня обычная бутылка может превратиться в его спортивную форму или стильный рюкзак, его отношение к отходам меняется. Дети очень отзывчивы к теме экологии. Наша задача — дать им простые и понятные инструменты заботы о природе, чтобы бережное отношение к миру стало для них естественной ежедневной привычкой, — рассказал Айрат Каримуллин.

Во время уроков ребята активно фантазировали, придумывая, какими многоразовыми пластиковыми предметами можно заменить одноразовые? Юные участники признались, что занятия заставили их по-новому взглянуть на привычный быт.

— Я очень люблю природу, и мне нравятся такие уроки. Я узнал, что нужно сдавать мусор на переработку, чтобы на планете его становилось меньше. Раньше я даже не догадывался, что из старых вещей можно сделать что-то новое и полезное, например классную куртку или кепку, — поделился впечатлениями 7-летний Кирилл Аветисян.

— Это было по-настоящему полезно и совсем нескучно. Я хочу, чтобы в будущем все дети жили на зеленой планете, где чисто и нет гор мусора. Мне очень понравилось, как нам все объяснили, — призналась 12-летняя Маргарита Соколова.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Многие ребята отмечают, что такие экоуроки стали для них доброй традицией, которая сопровождает их в разных уголках страны.

— Я многое уже знал, потому что каждый год езжу в разные лагеря, и компания всегда проводит там свои занятия. В прошлом году я отдыхал в лагере «Дружба», а еще был в Сочи — и там тоже были такие экоуроки! На этом уроке за правильные ответы в викторине я выиграл крутой шопер, который сделан из переработанного пластика! — радостно сказал 13-летний Никита Антонюк.

В завершение встречи все самые внимательные участники получили полезные подарки — стильные шоперы из вторичных полимеров и бутылки многоразового использования. Теперь среди юных нижнекамцев защитников природы стало значительно больше.