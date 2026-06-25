Радий Хабиров: обломки БПЛА упали в промышленной зоне Уфы

«Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены», — заявил глава Башкирии

В Уфе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности промышленных предприятий. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны.

— Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме, — сообщил Хабиров.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, что в Крыму в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, включая ребенка. Жителей республики призвали сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации. Напомним, что над территорией России за ночь уничтожили 269 БПЛА, в том числе над Крымом.

Наталья Жирнова