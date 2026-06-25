Радий Хабиров: обломки БПЛА упали в промышленной зоне Уфы
«Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены», — заявил глава Башкирии
В Уфе отражена атака беспилотников. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности промышленных предприятий. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны.
— Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме, — сообщил Хабиров.
Напомним, что в Крыму в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, включая ребенка. Жителей республики призвали сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации. Напомним, что над территорией России за ночь уничтожили 269 БПЛА, в том числе над Крымом.
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