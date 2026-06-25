Жителя Мариуполя задержали при попытке совершить подрыв здания суда в ДНР

По данным спецслужбы, мужчина вышел на контакт с представителем украинских структур и по его указанию забрал из тайника самодельное взрывное устройство

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Мариуполя, подозреваемого в подготовке теракта в здании одного из районных судов ДНР по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передают «Известия».

По данным спецслужбы, мужчина вышел на контакт с представителем украинских структур и по его указанию забрал из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва в административном здании суда. После этого он прибыл к объекту для реализации замысла, однако был задержан сотрудниками ФСБ на месте.

В ведомстве уточнили, что действия подозреваемого были пресечены на этапе подготовки к совершению преступления. Напомним,что ранее сотрудники ФСБ вскрыли схему иностранных спецслужб по установке шпионского ПО чиновникам.

Наталья Жирнова