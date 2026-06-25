В Крыму в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, включая ребенка

Жителей республики призвали сохранять бдительность

Фото: Максим Платонов

В результате ночных атак в Крыму погибли два человека, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Трагедия произошла в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе — среди погибших оказался ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил глава Крыма.

— Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку, — написал Аксенов.

Жителей республики призвали сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации. Напомним, что над территорией России за ночь уничтожили 269 БПЛА, в том числе над Крымом.

На фоне произошедшего по решению Оперативного штаба республики сокращается железнодорожное сообщение. Ежедневно будут выполняться семь поездов, включая рейсы по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, Евпатория и Адлер, а также маршруты с прицепными группами из ряда российских городов. Поезда будут следовать до станции Керчь-Южная, остальные рейсы планируется постепенно отменить в течение двух недель.

Наталья Жирнова