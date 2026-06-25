VK заявил об удалении части своих сервисов из App Store без предупреждения

Решения Apple были приняты в одностороннем порядке и без предварительных уведомлений. В компании подчеркнули, что VK не находится под санкциями

Фото: Динар Фатыхов

Компания Apple удалила приложения холдинга VK из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Об этом сообщили в компании VK.

В VK заявили, что решения Apple были приняты в одностороннем порядке и без предварительных уведомлений. В компании подчеркнули, что VK не находится под санкциями и не включена в соответствующие списки, что, по их словам, подтверждается международными юридическими заключениями, ранее предоставленными Apple.

РБК сообщает, что сейчас пользователям не доступны для скачивания приложения «Дзен», «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства». В компании отметили, что из-за произошедшего пользователи устройств Apple могут столкнуться с ограничениями, в том числе в получении push-уведомлений.

UPD: из App Store также пропали приложения «Одноклассники» и Mail.ru.

Реальное время / realnoevremya.ru

В VK заявили, что продолжат обеспечивать работу своих сервисов, а ранее установленные приложения на устройствах Apple сохранят функциональность. При этом пользователям Android сервисы компании остаются доступны в полном объеме через различные магазины приложений и официальные ресурсы.

Ранее также без предупреждения из магазина IOS исчез российский национальный мессенджер «Макс». Тогда Apple объяснила удаление мессенджера соблюдением санкций. По итогу владельцы iPhone столкнулись с отсутствием уведомлений из приложение, позднее «Макс» частично решил эту проблему.

Наталья Жирнова