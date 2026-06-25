Из российского App Store удалили приложение социальной сети VK

Ранее компания сообщила об удалении своих дополнительных сервисов из цифрового магазина IOS — «VK Видео», «VK Музыка», «VK Знакомства» и др.

Фото: Реальное время

Из российского App Store удалили приложение социальной сети VK. Это выяснили журналисты «Реального времени».

Ранее компания сообщила об удалении своих дополнительных сервисов из цифрового магазина IOS — «VK Видео», «VK Музыка», «VK Знакомства». Из App Store также пропали приложения «Одноклассники» и Mail.ru, а также «Дзен».

В VK заявили, что решения Apple были приняты в одностороннем порядке и без предварительных уведомлений. В компании подчеркнули, что VK не находится под санкциями и не включена в соответствующие списки, что, по их словам, подтверждается международными юридическими заключениями, ранее предоставленными Apple.

Наталья Жирнова