ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к ЧМ-2026 в Азербайджане

Турнир пройдет с 22 по 31 октября

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила сборным России среди юношей и девушек до 15 лет участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает RT в своем канале в «Максе».

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

В заявлении ФИФА уточняется, что с 2028 года планируется проведение отдельных турниров для юношеских и женских сборных до 15 лет с участием всех национальных ассоциаций. Российский футбольный союз, являющийся членом ФИФА, ранее также сообщал о возможности допуска российской команды к новому турниру.

Напомним, что с 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА. Ранее взрослая сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА.

Наталья Жирнова