Башкирия продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти» за 14,8 млрд рублей

Продажа части пакета была осуществлена с условием возможного обратного выкупа в будущем, когда у республики появится такая возможность

Фото: Татьяна Демина

Башкирия реализовала часть принадлежащего ей пакета акций «Башнефти» на сумму 14,8 млрд рублей. Об этом сообщила и.о. министра финансов республики Светлана Малинская, выступая перед депутатами Курултая. Об этом передает «Интерфакс».

По ее словам, сделка уже завершена. Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отмечал, что продажа части пакета была осуществлена с условием возможного обратного выкупа в будущем, когда у республики появится такая возможность. Покупателем выступила компания «Роснефть», при этом объем проданного пакета не уточнялся.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Основными акционерами предприятия остаются «Роснефть» и республика, которая до сделки сохраняла блокирующий пакет. Сделка с участием Башкирии и «Роснефти» не изменила общую структуру управления, однако отразилась на доле участия региона в капитале компании.

Ранее компания «Башнефть» попала в 20-й пакет санкций. Подробнее о том, как введенные запреты отразятся на российской экономике, кто больше всего выиграет в данной ситуации и что ждет Европу, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова