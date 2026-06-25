Билайн рассказал татарстанцам, как сделать домашний интернет еще надежнее

В мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 11% по сравнению с прошлым годом

Фото: пресс-служба Билайна

Жители Татарстана стали активнее пользоваться домашним интернетом. По обезличенным данным* Билайна, в мае этого года объем трафика в сети широкополосного доступа (ШПД) в регионе вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. В среднем один пользователь домашнего интернета в республике скачал за месяц 341 ГБ трафика.

Чтобы интернет работал стабильно даже при высоких нагрузках, технические специалисты Билайна советуют следовать простым правилам:

размещать роутер на открытом месте, не прятать за мебелью или в шкафу;

избегать перегрева устройства, не оставлять роутер под прямыми солнечными лучами;

для фильмов и игр подключаться к более емкому диапазону 5 ГГц;

периодически перезагружать роутер и отключать неиспользуемые устройства от сети Wi-Fi;

регулярно обновлять прошивку роутера;

закрывать лишние вкладки в браузере и очищать кэш;

расширять покрытие Wi-Fi с помощью репитеров или mesh-системы;

если роутер устаревший, заменить его на модель с современными комплектующими.

Домашний интернет остается важной частью повседневного досуга: от семейных просмотров кино и игровых стримов до видеозвонков с близкими. В прошлом году Билайн модернизировал сеть широкополосного доступа в регионах России. Команда инженеров проложила порядка 132 км волоконно-оптических линий связи для повышения качества сети ШПД и резервирования оборудования. Благодаря этому свыше 1,1 млн клиентов получили более стабильный Wi-Fi и цифровое ТВ — даже в часы пиковых нагрузок.

Директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев:

«Летний отдых сегодня сложно представить без домашнего интернета. Совместный просмотр фильмов, детский контент на каникулах, музыка дома или общение с близкими по видеосвязи — все это требует стабильного соединения. Билайн продолжает повышать надежность сети ШПД, чтобы цифровые сервисы работали для клиентов качественно в любое время суток».

*В новости использована обезличенная статистика пользователей сети ШПД Билайна за май 2025 и 2026 годов. Территории и подробности на beeline.ru

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