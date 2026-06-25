Экономический ущерб от землетрясения в Венесуэле может достичь 20% ВВП

Подземные толчки магнитудой 7,1 в стране унесли жизни 32 человек, еще 700 — пострадали

В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. По данным RT со ссылкой на геологическую службу США (USGS), сильные подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе и ряде других регионов. Серьезные повреждения зафиксированы также в городе Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, сообщает Reuters.

Геологическая служба США предупредила, что последствия землетрясения могут потребовать как национального, так и международного реагирования. По оценке ведомства, экономический ущерб может составить от 2 до 20% валового внутреннего продукта Венесуэлы. Как сообщает RT, существует вероятность того, что число погибших в итоге составит от 10 до 100 тысяч человек, а вероятность превышения отметки в 100 тысяч жертв оценивается в 30%.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в результате стихийного бедствия погибли 32 человека, около 700 получили ранения. Среди погибших есть дети. По ее словам, ситуация в Ла-Гуайре является «настоящей трагедией». Власти страны объявили чрезвычайное положение, а международный аэропорт Майкетия был закрыт из-за полученных повреждений.

В Каракасе повреждения получили десятки зданий, включая жилые многоэтажные дома. На улицах оказались обломки стен и строительных конструкций. В момент землетрясения в международном аэропорту столицы находилось большое количество людей. После начала подземных толчков среди пассажиров и сотрудников возникла паника, многие спешно покинули терминал.



Напомним, что 22 июня у берегов Севастополя произошли землетрясения магнитудой до 4,4 баллов. Первое землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 06:14 мск примерно в 26 километрах от Севастополя, второе магнитудой 4,4 — в 08:48 мск на расстоянии около 30 километров от города.

Наталья Жирнова