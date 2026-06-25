Великобритания может продать российскую нефть на задержанном танкере для помощи Украине
Речь идет примерно о 100 тысячах тонн нефти, которые находились на борту танкера «Смиртос», задержанного Королевской морской пехотой в Ла-Манше 14 июня
Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи нефти, конфискованной с российского танкера, находящегося под санкциями, для финансирования поддержки Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
По данным издания, речь идет примерно о 100 тысячах тонн нефти, которые находились на борту танкера «Смиртос», задержанного Королевской морской пехотой в Ла-Манше 14 июня. Судно, предположительно связанное с так называемым «теневым флотом» России, было остановлено по подозрению в нарушении британского санкционного законодательства.
Источники The Telegraph утверждают, что рассматривается вариант признания нефти, находившейся на борту, собственностью Великобритании. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов. Власти обсуждают возможность продажи сырья и направления вырученных средств на финансирование военной помощи Украине либо закупку оборудования.
При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии. Среди альтернативных вариантов рассматривается также переработка нефти для внутреннего энергоснабжения. Решение о дальнейшей судьбе груза и судна пока не принято.
После задержания танкер был переведен под контроль британского Минобороны и находится на якоре у побережья Уэймута. В отношении капитана судна, гражданина Индии, ведется расследование по делу об обходе санкций.
Напомним, что Ормузский пролив остается полностью открытым после переговоров США и Ирана: в минувшее воскресенье через этот стратегически важный морской маршрут прошло рекордное количество нефтяных танкеров.
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