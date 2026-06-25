Великобритания может продать российскую нефть на задержанном танкере для помощи Украине

Речь идет примерно о 100 тысячах тонн нефти, которые находились на борту танкера «Смиртос», задержанного Королевской морской пехотой в Ла-Манше 14 июня

Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи нефти, конфискованной с российского танкера, находящегося под санкциями, для финансирования поддержки Украины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

По данным издания, речь идет примерно о 100 тысячах тонн нефти, которые находились на борту танкера «Смиртос», задержанного Королевской морской пехотой в Ла-Манше 14 июня. Судно, предположительно связанное с так называемым «теневым флотом» России, было остановлено по подозрению в нарушении британского санкционного законодательства.



Источники The Telegraph утверждают, что рассматривается вариант признания нефти, находившейся на борту, собственностью Великобритании. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов. Власти обсуждают возможность продажи сырья и направления вырученных средств на финансирование военной помощи Украине либо закупку оборудования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии. Среди альтернативных вариантов рассматривается также переработка нефти для внутреннего энергоснабжения. Решение о дальнейшей судьбе груза и судна пока не принято.

После задержания танкер был переведен под контроль британского Минобороны и находится на якоре у побережья Уэймута. В отношении капитана судна, гражданина Индии, ведется расследование по делу об обходе санкций.

Напомним, что Ормузский пролив остается полностью открытым после переговоров США и Ирана: в минувшее воскресенье через этот стратегически важный морской маршрут прошло рекордное количество нефтяных танкеров.

Наталья Жирнова