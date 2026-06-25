Во втором соседнем с Татарстаном регионе ввели ограничения по топливу

Власти Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива

Фото: Мария Зверева

Власти Ульяновской области ввели временные ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Решение было принято на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Алексея Русских, сообщает региональное правительство. Аналогичные меры ранее начали действовать и в Самарской области, что делает Ульяновскую область вторым соседним регионом Татарстана с введенными топливными лимитами.

С 25 июня компаниям рекомендовано ограничить продажу топлива: не более 40 литров бензина на один легковой автомобиль, до 100 литров дизельного топлива для легковых машин и до 300 литров для грузового транспорта и автобусов. Также вводится запрет на продажу топлива в канистры и другие емкости.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом ограничения не распространяются на транспорт экстренных и оперативных служб, спецтехнику ЖКХ и ТЭК, общественный транспорт и сельхозпроизводителей — для них топливо будет отпускаться без лимитов.

— Данные меры временные и будут действовать до особого распоряжения, — сказано в сообщении.

Напомним, что накануне подобные ограничения стали действовать не только в регионах ПФО, но и в Адыгее, Липецке и Кургане.

Наталья Жирнова