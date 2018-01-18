Идет охота на «коней»

Андрей Назаров статусной победой над ЦСКА отметил продление контракта с «Нефтехимиком»

Вот и завершился недельный перерыв в чемпионате, пора выходить на игры регулярки. В последней домашней серии текущего чемпионата стартовать «волкам» пришлось с одним из самых грозных соперников — московским ЦСКА. Место в плей-офф москвичи себе уже обеспечили, но ждать пощады от столичных грандов не стоит. Как Андрей Назаров отметил продление личного контракта с «Нефтехимиком» статусной победой (1:0) над ЦСКА — в материале «Реального времени».

На встречных курсах

В ноябре прошлого года в Москве подопечным Андрея Назарова не хватило самой малости, чтобы одержать победу. Москвичи оказались сильнее лишь в серии буллитов со счетом 3:2. После перерыва на этап Еврокубка продолжение регулярки у нижнекамской дружины не задалось. Все четыре январских матча, которыми команда завершала затяжную выездную серию, были проиграны. Если до перерыва «волчья стая» претендовала на первое место Восточной конференции, то после череды поражений шансов на лидерство не осталось.

Тем не менее, сейчас «Нефтехимик» в пятерке сильнейших в своей конференции — 82 очка после 50 матчей. И если у нижнекамцев к этой игре была черная полоса, то у армейцев она была белого цвета. ЦСКА к матчу с «Нефтехимиком» не знал поражений восемь игр кряду и продолжает гонку за идущим на первом месте в западной конференции питерским СКА. Но «Нефтехимик» в этом сезоне спуску не дает ни аутсайдерам, ни признанным грандам, потому москвичам в этот вечер пришлось несладко в Нижнекамске.

Как и ожидалось, матч выдался насыщенным уже с первых минут. Одни гнались за СКА, другие за четверкой Востока. Лидеры свое звание поддерживали, то и дела создавая моменты у ворот Ежова. Тот, в свою очередь, пропускать и не собирался. Казалось бы, в стопроцентных моментах и под диким напором гостевой команды Илья отражал бросок за броском.

Матч выдался насыщенным уже с первых минут



Первая половина стартового периода в большей степени проходила у нижнекамских ворот. И если уж армейцы вводили шайбу в зону «Нефтехимика», то оставались там надолго. Удары были и с ближней дистанции, и с дальней, да вот только пробить голкипера нижнекамцев никак не получалось, а в нескольких крайне опасных для «Нефтехимика» моментах столичных грандов подводила неточность. Тем не менее парням Андрея Назарова пришлось ой как нелегко. Ну а чего еще ожидать, когда к тебе в гости пожаловал один из самых сильных и титулованных клубов КХЛ!

Только вот «Нефтехимику» играть в свою игру это никак не мешало. Да, были трудности, но «волки», за этот сезон наигравшие характер с топовыми коллективами, выходили из них «сухими».

«Жми, Нефтехимик!», или Как «волки» загнали столичных мустангов

И все-таки хозяева забросили. Случилось это на 7-й минуте уже второго периода. ЦСКА остался в меньшинстве и поплатился за грубость. «Нефтехимик» провел шайбу на половину гостей. Филатов попытался отдать шайбу Секстону, но легионера накрыли. Шайба отскочила к Густафссону, который был точен — 1:0. Для Никиты Филатова это были первые очки в сезоне в составе «Нефтехимика».

— Самое главное — это победа. Тяжелая игра была, много борьбы, скорости высокие. Я думаю, всем должно было понравиться, — сказал форвард после матча.

— Сегодня у вас первое очко. А в первом периоде показалось, что у вас мало получалось.

— Первый период без шайбы провели. Много выходили из зоны и пытались там ее отобрать. После стало чуть проще, наверное, успокоились. В принципе, могли еще забить. Физически я себя чувствую хорошо. Единственное, что пришлось втянуться в первом периоде, потому что и в декабре практически не играл. Но учитывая то, что гол забили и моменты были, получилось неплохо.



«Жми, Нефтехимик» — доносилось с трибун. И хозяева призыв своих болельщиков услышали

Тем временем нервы у армейцев начали сдавать. Посыпались нарушения и, как следствие, удаления. В середине матча чуть до драки не дошло. Оно и не мудрено — проигрывать провинциальной команде москвичам было не к лицу. Но болельщиков «Нефтехимика» это ничуть не волновало. «Только вперед и только победа!» — скандировал фан-сектор «Нефтехимика». «Волкам» Назарова все чаще удавалось выводить шайбу в зону гостей и предпринимать попытки пробить ворота гостей. «Жми, Нефтехимик» — доносилось с трибун. И хозяева призыв своих болельщиков услышали. На 15-й минуте опасно у ворот Юхансонна сыграл Бикмуллин, признанный лучшим новичком КХЛ прошлой недели.

На последних минутах «ЦСКА» старался засесть в зоне «Нефтехимика». Работы у Ежова в концовке было предостаточно. Кипер проявил себя со всех сторон — и на лету шайбу ловил, и ловушкой накрывал. Именно в это игровое время ЦСКА вел себя наиболее активно в плане бросков по воротам нижнекамцев.

«Период последней надежды»

Отдавать 3 очка в Нижнекамске? В планы ЦСКА это явно не входило. Да и ноль на счету к третьему периоду — не самый лучший показатель для такого сильного клуба. Но «Нефтехимик» играл аккуратнее в попытке сохранить преимущество в счете. На 11-й минуте заключительного игрового отрезка москвичи снова остаются в меньшинстве, и снова у «Нефтехимика» появляются реальные шансы отличиться во второй раз. «Футбольный» счет в таком напряженном противостоянии — штука скользкая.

«Сине-белые» не гнали, долго разыгрывали шайбу у ворот. Большинство нижнекамцам опять не пошло на руку. Зато как только количество игроков на льду сравнялось, прессинг «волков» увенчался успехом. На 14-й минуте в сутолоке у ворот Юханссона шайба в сетку все-таки попала. Не обошлось без видеопросмотра. Под неодобрительный гул трибун шайбу не засчитали. В концовке ЦСКА пошел ва-банк, ставя акцент на быстрые атаки, но Ежов тащил. Без преувеличения, его можно назвать главной звездой этого противостояния! После игры журналисты толпой окружили местного героя.

— Илья, это был для тебя самый сложный «сухарь» из всех в этом сезоне, и чем именно этот матч для тебя был особенным?

— Нелегкий матч получился. Самое главное — это 3 очка. У нас была маленькая серия неудач. Я думаю, просто не хватало где-то везения, но сегодня ребята бились и доказали, что не зря мы в восьмерке. Сегодня было приятно играть на домашней арене.

— Команда после долгого выезда соскучилась по нижнекамской арене?

— Конечно! Нас тут не было целый месяц. И вот мы приехали и подарили праздник народу. Сегодня пусть все гуляют и празднуют за нас, а мы будем готовиться к следующему матчу.



Ежова, без преувеличения, можно назвать главной звездой этого противостояния

Назаров правильно отметил продление контракта с «Нефтехимиком»

Андрей Назаров, как надо, отметил продление личного контракта с нижнекамским клубом, а после матча расточал комплименты в адрес своего голкипера Ильи Ежова.

— Везение сегодня было на нашей стороне. Илья зацементировал, сыграл феноменальный матч. Где-то нам должно было везти. До этого нам категорически не везло на выезде. Рады победе. Играли с очень сбалансированным клубом. Болельщикам спасибо! — сказал Назаров.

— Сегодня Филатов набрал первые очки. Как оцените его игру?

— Никита — прирожденный бомбардир. Сколько я его помню, он всегда забивал. Мастерство никуда не девается. Просто человек должен начать работать, и инстинкты берут свое. Если будет много работать, он будет забивать. Наша задача это сделать.



Кирилл Давкаев, фото vk.com/h.c.neftekhimik