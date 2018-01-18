Зверское убийство предпринимателя в Оренбурге — «привет» от ОПГ или автоподставщиков?

«Реальное время» собрало все, что известно о резонансном преступлении, которое унесло жизни 35-летнего мужчины и его семилетнего сына

Накануне утром в Оренбурге произошло убийство 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына. Обоих преступники зарезали ножом, после чего попытались вместе с еще живым ребенком и трупом его отца сжечь машину. Следственный комитет РФ по Оренбургской области назвал дело резонансным и начал сбор любой информации о случившемся. А пока ведутся следственные действия, уже начинают появляться версии происшедшего, одна из которых не исключает, что убитый мужчина мог перейти дорогу местным криминальным структурам, ведь он занимался автострахованием. «Реальное время» собрало все, что известно о страшном убийстве.

Зверское убийство по-оренбургски

Еще не прошел шок от случившегося в пермской школе, как на всю Россию прогремел новый из ряда вон выходящий случай — на этот раз в Оренбурге. В среду утром мужчина собрался везти своего сына-первоклассника в школу, но когда пошел выкидывать мусор у дома, к ним подъехала черная «Приора». Из машины вышли неизвестные и ударили его несколько раз ножом, сообщает Mash. Следующей жертвой стал семилетний мальчик, ждавший отца в его Toyota Land Cruiser. Всего мужчине и ребенку было нанесено около 20 ножевых ранений в туловище.

После этого машину перегнали в соседний двор и попытались поджечь. Пока один неизвестный обливал машину бензином и поджигал, это увидели жители соседнего дома и вызвали полицию, пишет Life.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Оренбургской области, автомобиль с двумя телами был обнаружен во дворе жилых домов на улице Карагандинской около 9 утра. Убитым мужчиной оказался 35-летний предприниматель Денис Чернов. При этом информация Life разнится с официальными данными — СМИ передавало, что когда приехала скорая, ребенок еще был жив, однако спасти его врачи не успели и он умер в машине скорой помощи.

В социальных сетях сообщают, что у Чернова осталась жена и двухлетняя дочь.

Резонансное дело

По факту двойного убийства было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство).

Из-за большого резонанса и общественной значимости уголовное дело было передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следкома РФ по Оренбургской области, сообщается на сайте Следкома. Следователи просят всех потенциальных свидетелей случившегося обращаться в региональное следственное управление Следственного комитета.

По данным портала Урал56, Денис Чернов занимался оценкой пострадавших в ДТП автомобилей и жил в соседнем доме от места, где нашли машину предпринимателя. По данным «Ъ», он был руководителем службы аварийных комиссаров «Компаньон», и его специалисты привлекались для разбора дорожно-транспортных происшествий и предварительной оценки нанесенного ущерба.

В картотеке арбитражных дел Оренбургской области можно найти ИП Чернов Денис Викторович, которое участвовало в судебных спорах как в качестве приглашенного эксперта, так и в качестве истца и ответчика по некоторым из дел. Он был представителем.

Life передает, что сейчас следователи поднимают базу данных клиентов Чернова, изучают его личную жизнь и долговые обязательства. Кроме того, в сети уже появилось фото ориентировки, согласно которой правоохранители разыскивают черную «Ладу Приору» или «Гранту» с тонировкой по кругу, заниженной подвеской и полосами серебристого цвета по бокам. В этой машине могут находиться высокий парень под два метра ростом в черной куртке с капюшоном и парень плотного телосложения в темной куртке с желтой эмблемой на рукаве.

«Привет» от криминальных группировок?

По информации СМИ, следователи не исключают, что двойное убийство — это дело рук местных криминальных группировок, специализирующихся на страховых аферах, с которыми вступил в конфликт предприниматель.

Тем временем, пока следователи собирают информацию, по интернету распространяются фотографии убитых, которые кто-то «слил» в социальные сети.

Как заявил «Коммерсанту» руководитель службы аварийных комиссаров ВРКом Роман Шорин, что убийцами могли быть были автоподставщики. «Ни Денис, ни его коллеги никаких угроз не получали, никогда не было ничего подобного. С конкурентами у Дениса тоже никаких проблем не было: у нас была здоровая, добрая конкуренция»,— рассказал он.