«При желании меня тоже можно было бы обвинить в дискриминации женщин»

Представительница IT-индустрии Нелли Лабунская о том, почему в России этого явления нет

Феминистки, журналисты, философы, преподаватели получили новую порцию пищи для обсуждения вопросов равенства между мужчинами и женщинами. Соосновательница компании GD Forge Нелли Лабунская пыталась припомнить случаи дискриминации в своей сфере, но так и не смогла. В развитых странах дискриминация — это надуманная проблема, говорит она в своей колонке «Реального времени».

Что для вас дискриминация? Для меня дискриминация — это когда человеку отказано в доступе к определенным ресурсам. Он не может пойти в больницу, устроиться на работу, не может обучиться профессии, о которой мечтает. Но каждый раз, когда у меня что-то не получается, когда я получаю не тот ответ, который хочу услышать, я начинаю искать причины, почему так произошло. И ни разу за все время причиной не было то, что я женщина. Вообще ни разу!

В октябре прошлого года мы с ребятами посетили крупную выставку в Польше для игроков и разработчиков. Одна из участниц — Эвелин — назвала в своем «Твиттере» девушек из гейм-индустрии прекрасной половиной, что задело некоторых участников конференции. Во главе этого круга оскорбленных был (была?) трансгендер, посчитавший, что высказывание о «прекрасной половине» его обидело. И буквально через несколько дней Эвелин уволили.

Кстати, детища игровой индустрии — игровые персонажи — тоже часто становятся объектом нападок феминисток. Героинь игр считают то слишком маскулинными, то, наоборот, слишком сексуальными.

Чуть ранее был схожий скандал, когда программного инженера одного из гигантов Кремниевой долины уволили за высказывания о том, что его компания имеет квоты на работу для разных типов людей. Говорят, что это распространенная практика: в американских и европейских компаниях распределяют позиции между женщинами, представителями меньшинств, людьми других национальностей и т. д. Сам программный инженер, кстати, своих взглядов не стесняется, он создал манифест и активно его распространяет. И его история вновь получила продолжение. Теперь он отстаивает права белых мужчин традиционной ориентации. Ирония!

А совсем недавний пример — волна недовольства, которая прокатилась против выражения «беременная женщина». Недовольные считали, что это высказывание тоже оскорбительно и нужно говорить «беременный человек». Некоторые пошли еще дальше: ведь беременный человек не всегда станет мамой, и нужен другой термин. Я читала все эти новости с широко раскрытыми от удивления глазами. Господи, как сложно стало жить!

«Мое поколение было воспитано и выращено сильными женщинами. В школах нас учили в основном женщины, лечили — тоже. Зайдите в любое учреждение — женщины». Фото facebook.com



«Мы — поколение, взращенное сильными женщинами»

Но лично я только недавно узнала, что существует настоящая дискриминация и где-то женщины борются за свои права за доступ к должности, к благам. В моей голове эта картинка никогда не складывалась.

Кстати, в России есть перечень из 456 профессий, к которым не допускают женщин. Они сложные, опасные. Среди них капитан корабля, сантехник (как ни странно), пожарный, водитель грузовика. Мне обидно только за девушек, которые мечтали вести свое судно по волнам. Но ответ, почему сюда не допускают женщин, очевиден — эти профессии слишком опасны. Да, можно считать это дискриминацией, но запрет существует, потому что эти виды деятельности могут нанести вред здоровью женщины, и в первую очередь — детородной функции. В нашей стране увеличение рождаемости — это главный ориентир.

Но в остальном, давайте начистоту, дискриминации нет. Чтобы понять, о чем я, достаточно оглянуться вокруг. Это свойственно нашей стране, в ней реально очень много сильных женщин! Мое поколение было воспитано и выращено сильными женщинами. В школах нас учили в основном женщины, лечили — тоже. Зайдите в любое учреждение — женщины. На моем первом месте работы в лечебном учреждении директором была женщина, начальником отдела — тоже. Так оно и складывается — женщина равна мужчине. Ничем не хуже, и может добиться аналогичных успехов.

То же в семье. Мои мама, бабушка, прабабушка были техническими специалистами. Всю жизнь они занимались тяжелым трудом, в их биографиях есть прямо-таки героические эпизоды. Бабушка во время Второй мировой неслась на поезде, доставляя провизию на фронт. Прабабушка во время раскулачивания проглотила целую варежку украшений. Она сделала это, чтобы потом по сережке, по колечку распродавать коллекцию и не дать семье умереть голодной смертью. Мама в молодости работала стеклодувом! Ей был интересен сам процесс, и то, что 19-летняя девушка может выдуть сквозь трубку из стекла. Ей не очень понравилось, и она выучилась на метролога.

«В игровой индустрии работает много женщин на самых разных должностях. Наша компания — не исключение, и я без стеснения и боязни называю их прекрасной половиной нашей компании». Фото gdforge.ru



Дискриминация по красоте

Я тоже работаю не в самой женской сфере — в IT. Я — сооснователь компании-разработчика игр, в моем подчинении 48 человек. За все три года, что работает GD Forge, я ни разу не столкнулась с каким-то пренебрежительным отношением со стороны сотрудников, заказчиков, клиентов, партнеров. В игровой индустрии работает много женщин на самых разных должностях. Наша компания — не исключение, и я без стеснения и боязни называю их прекрасной половиной нашей компании.

Это, в принципе, проблема последних лет — кричать «Волк!» там, где его нет. Да, проблема дискриминации женщин актуальна в некоторых странах — запрет на образование, медицину, нахождение в общественных местах без сопровождения мужчины, продажа девочек замуж и т. д. Но если мы рассматриваем нашу страну и другие, где в конституции, законе нет разделения на мужчин и женщин, то, говоря о дискриминации, нужно быть осторожным. У меня была знакомая, уверенная в том, что на ее прошлых местах работы все складывалось плохо, потому что она слишком красивая и умная, а другим женщинам это не нравилось.

В первый год существования нашей компании я была единственной девушкой в коллективе. При определенных усилиях меня тоже можно было бы обвинить в дискриминации женщин. Но так складывалось потому, что подходящих девушек-кандидатов не было.

Проблема существует только в головах конкретных людей. Дискриминация и домогательства — новый тренд. И наряду с реальными проблемами существует в десять раз больше надуманных.