«У «Зенита» суперглавный тренер. Он вообще чудеса творит»

Владимир Алекно не без доли юмора себя хвалил, а казанцы, не напрягаясь, «разбили» польский «Ястшембски»

Значимость приезда поляков на матч с «Зенитом» оценивать однозначно было сложно. С одной стороны, команда в Польше не блещет, с другой — это лидер группы D волейбольной Лиги чемпионов. Команда только что сменила тренера, но для Казани это соперник не самый приятный и удобный. Да и «Зениту» после второго поражения в сезоне и долгожданного возвращения домой было что доказывать своим болельщикам. Однако на деле поляки прилетели с «курортным» настроением — Казань посмотреть, а заодно и в волейбол «перекинуться». «Зенит» вернулся на родной паркет после перерыва крупной победой (3:0). Почему новый наставник поляков решил не заступать на пост тренера до матча с «Зенитом» и как Владимир Алекно оценивает свой тренерский гений — в материале «Реального времени».

«Зенит» уже не тот? Или просто усталость?

За годы безоговорочного превосходства клуба абсолютно над всем европейским и российским волейболом, казанский болельщик уже привык, что поражение «Зенита» — событие из разряда «форс-мажор». Тем непривычнее и неприятнее понимание, что второй проигрыш во внутреннем чемпионате окончательно оголил проблему отсутствия значимых стимулов для команды.

И первые симптомы, о которых мы говорили и опасались, у «Зенита» стали проявляться еще раньше, чем ожидалось. Сначала казанцы отдали целую партию довольно заурядному «Берлину», с которым обычно расправлялись за полтора часа и с сухими» 3:0. А потом и пропустили на первую строчку своих главных конкурентов в России — «Белогорье», уступив им же 3:2. Да, потом была гостевая победа над «Газпромом-Югрой», но всех вопросов она не сняла.

Это как раз то, о чем мы писали еще после победы на клубном чемпионате мира. Все вершины взяты, и в отсутствие новых команда начинает «бродить» в собственном соку. Разумеется, не последнюю роль здесь сыграл действительно напряженный график российского первенства с очень растянутой выездной серией игр, начавшейся еще в 2017 году. Толком не потренируешься, не восстановишься, да и между играми с семьей не повидаешься. Психологическая нагрузка в такие моменты начинает поддавливать ощутимо. Так что возвращение домой казанцы должны были ознаменовать началом отличной победной серии. До конца регулярного чемпионата Суперлиги «Зениту» осталось провести семь игр на родном паркете, и только побед от них и будут ждать местные поклонники.

Возвращение домой казанцы должны были ознаменовать началом отличной победной серии



Поляки приехали лидерами

Другое дело Лига чемпионов, в которой «Зенит» перед своими болельщиками еще серьезно не «проштрафился». Но не выиграть у пятой команды Польши как раз и могло стать таким «штрафом», который многие просто не поняли бы. Поляки, кстати, в отличие от казанцев, тому же «Берлину» шансов не оставили, разгромив немцев 3:0. Как и французскую «Тулузу». Так что, как бы посредственно ни шли дела у «Ястшембски» в своем чемпионате, на вчерашний день это был главный конкурент «Зенита» и лидер группы D. Тем более что с этой командой у казанцев игры традиционно не идут. Вспомнить хотя бы матч за третье место Лиги чемпионов сезона 2013/2014. Именно поляки тогда лишили «бронзы» Казань. Еще раньше выигрывали в групповом этапе.

Меньше чем за неделю до казанского матча боссы «Ястшембски» решили провести маленькую «революцию», сняв главного тренера Марка Лебедева, который вообще-то и вернул клуб в Лигу чемпионов и завоевал бронзовые медали местной Высшей лиги. Теперь у польской команды в главных тренерах значится известный итальянский специалист Фердинандо де Джорджи, однако приступит он к своим обязанностям чуть позже. Так что в Казань полетел его помощник.

— Де Джорджи хитрый. Он знает, когда прийти в команду, — не скрывал вчера своих догадок наставник казанцев Владимир Алекно. — Насколько я знаю, он ожидает нас в Польше. Но это внутреннее дело его команды. Мы настраивались на польскую команду, а не на тренерскую.

По-настоящему крепкой командой гостей делает группа «сборников». Канадский блокирующий Джейсон де Рокко, аргентинский доигровщик Родриго Куирогу, а также местный диагональный Мачей Музай еще недавно играли в Мировой лиге. Есть у них и «аналог» казанского Леона — кубинская звезда Сальвадор Идальго, который входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата Польши, а также в тройку лучших исполнителей подач.

По-настоящему крепкой командой гостей делает группа «сборников»

Курортное настроение «Ястшембски»

На трибунах казанского Центра волейбола между тем к старту игры набралось не больше пары тысяч зрителей. Часть болельщиков, конечно, оттянул и баскетбол, который начался почти в то же время. С чем связаны поредевшие трибуны — вопрос для дополнительного анализа.

Две ошибки поляков, и эйс Михайлова позволили казанцам начать привычно уверенно – 3:0. Позже гости немного оправились. Максим Михайлов ошибся с подачи, и Сальвадор Идальго временно почувствовал себя увереннее, когда стал вбивать в пол один мяч за другим. Но когда преимущество «Зенита» на табло стало двузначным — 12:6, в зале в очередной раз заиграла музыка, а запасные гостей беззаботно пританцовывали под нее, стало как-то даже неловко за спортивную составляющую матча. Похоже, даже сами гости воспринимали вояж в Казань лишь как увеселительный тур, даже не мечтая разжиться очками в поединке с сильнейшим клубом планеты из столицы Татарстана.

— Сегодня все было именно так легко, как на табло, — честно признавался после игры либеро казанцев Алексей Вербов. — Я думаю, сегодня поляки немного «затемнились» перед игрой в Польше. Они понимают, что здесь у них не так много шансов на победу. Команда могла расслабиться и играть просто. Но в Польше стоит ожидать другого сопротивления.

А когда у «Зенита» было уже «+10», на подачу вышел Вильфредо Леон и стал проводить мастер-класс, как разнообразно можно забивать эйсами с подачи. Он бил так мощно, что мяч при приеме улетал к трибунам. В общем, победа с унизительным для гостей преимуществом оказалась неожиданной даже для казанцев — 25:13.





Победа с унизительным для гостей преимуществом оказалась неожиданной даже для казанцев — 25:13

Вытянули на Михайлове

Второй сет поляки начали значительно сильнее. На этот раз игру на себя взял аргентинский доигровщик Родриго Куирогу, к первому техническому тайм-ауту команды шли на удивление ровно — 8:7. На эйсы Леона и доводку Михайлова у гостей тут же находился ответ в виде мощной игры у сетки на блоке. Но тут на подачу вышел Бутько, и, не стесняясь, стал «пулять» прицельно в либеро гостей. И это дало результат — 12:8.

Однако Идальго по-прежнему был настроен решительно и брал процентов 50 игры своей команды на себя. Его подача оставалась самым мощным оружием, какое могли предложить поляки. С трудом казанцы и этот сет дотянули до победы 25:23.

Приятное дежа вю

Ну а в заключительном сете никак не покидало ощущение, что мы вернулись на час назад, и команды вновь играют первую партию. Двойное преимущество «Зенита» 16:8 ко второму техническому тайм-ауту. Поочередно и методично заколачиваемые «гвозди» от Максима Михайлова и эйсы Александра Бутько — приятное чувство дежа вю.

— Я думаю, у нас еще был запас, — делился Александр ощущениями от матча и подтверждал наше предположение о «курортном» настроении поляков в Казани. — На протяжении всего матча чувствовалось, что мы играем не на всю мощь. Немножко даже вальяжно где-то. Играли, насколько позволял соперник. Было видно, что польская команда не сильно сопротивлялась. Конечно, мы понимаем, что игра в Польше будет другой, там они будут при своих болельщиках мощнее играть, — заключил Бутько.

Разгром в третьей партии был оформлен итоговыми цифрами — 25:12



Теперь Владимир Алекно решил дать поиграть и «молодняку», когда выпустил сначала Лорана Алекно, а потом и Алексея Кононова. Разгром в третьей партии был оформлен итоговыми цифрами — 25:12.

— Как может команда быть в такой отличной форме после месяца в разъездах? — удивлялись после матча журналисты.

— У нее такой суперглавный тренер. Он просто творит чудеса, — не без доли юмора ответил Алекно.

Эрик Добролюбов, фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)