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С миру по нитке: как инвестировать в чужой бизнес и получать прибыль

07:00, 15.01.2018 7

Эксперты индустрии рассказывают о том, есть ли настоящее и будущее у краудинвестинга в России

С миру по нитке: как инвестировать в чужой бизнес и получать прибыль Фото: everythingis-ok.ru

За рубежом инвестором считают того, у кого в портфеле не менее 20 компаний. В России же так окрестят любого, кто вложился хотя бы в салон красоты по дружбе, что становится угрозой как для дружбы, так и для кошелька. Эксперты считают, что краудинвестинг может стать цивилизованным способом сделать инвестирование массовым и создаст разнообразие способов профинансировать свой бизнес. Возможно когда-то этот вид инвестирования даже станет альтернативой банковским кредитам. Что должно случиться для этого — в материале «Реального времени».

По сути краудинвестинг (от англ. слова crowd, толпа) — это микрофинансирование, которое осуществляют не профессиональные инвесторы, а обычные люди. Порог входа в такое инвестирование небольшой — до миллиона. То есть это возможность стать частью бизнеса, не будучи профессионалом. Краудинвестинговые площадки берут на себя функцию анализа компаний, привлекающих финансирование, и подготовки документов, собирают в одном месте лучшие проекты и дают возможность заключить сделку за несколько минут. Ставка по займам на площадках уже сравнима с банковской — 20—30% годовых.

Все, что раньше писалось о краудинвестинге, было статьями, которые рассказывали, почему в России у него нет будущего. По крайней мере пока. В мире краудинвестинг брался в расчет еще 4-5 лет назад.

По данным Петра Вырупаева, руководителя проектов краудфандинговой площадки Planeta.ru (на данный момент там не работает), сборы в проекты в мире составляли еще в 2013 году 50 млн долларов (данные эксперт озвучивал в посте в 2014-м). Эта сумма на тот момент была в десять раз меньше, чем у краудфандинга, и все же заметна, чтобы говорить о явлении как о чем-то серьезном.

Что же касается России, о краудинвестинге эксперт отзывался снисходительно, тогда как признавал, что другие способы «крауд»-инвестирования (краудфандинг и краудсорсинг) в нашей стране уже окрепли. Сейчас ситуация меняется. Немало этому способствует увеличение числа профессиональных площадок для такого типа инвестирования.

— При Фонде развития интернет инициатив есть клуб инвесторов с элементами краудинвестинговой платформы. Недавно Константин Синюшин (известный российский серийный IT-предприниматель, — прим. ред.) объявил о запуске клуба инвесторов. И это зачастую физлица. Площадок становится все больше. Ventureclub более крупное сообщество (пока средний чек по данным самой компании — 20—50 тысяч долларов от одного инвестора в одну сделку, — прим. ред.), StartTrack Константина Шабалина более доступна — в ней ниже порог входа, — говорит Семен Макарчиков, частный инвестор и сооснователь компании «ОкРемонт».

Пока самые лучшие показатели у StartTrack.

— Работоспособность модели краудинвестинга в России подтвердили уже несколько площадок — это StartTrack, «Поток», «Город денег», Venture Club и другие. По нашим данным, оборот рынка краудинвестинга за 2016 год составил около 1,5 млрд рублей, при этом около 50% российских краудинвестиций прошло через StartTrack, — говорит гендиректор этой краудинвестинговой площадки Константин Шабалин.

Не только ИТ

Большинство компаний, которым удается привлекать инвестиции частных инвесторов, — торговые компании и IT-проекты. Средний чек на инвестора — 426 тысяч рублей (меньше 10 тысяч долларов, — прим. ред.). Большинство инвесторов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Пока инвестиции в IT — это самый доступный вариант инвестирования, говорит Семен Макарчиков.

— Я лично сторонник того, чтобы обычное предпринимательство тоже развивалось, но как я могу проинвестировать строительство завода? А вложиться в какую-то технологическую компанию — это возможно, — говорит Макарчиков.

Правда потенциал развития инвестирования в другие проекты велик, считают в StartTrack. В одном из более ранних интервью Константин Шабалин говорит, что компания планирует изменить расклад, и, комментируя ситуацию «Реальному времени», рассказал о результатах:

— В 2017 году через нас привлекли инвестиции сразу пять промышленных проектов — производители продуктов питания «0 калорий» (9,9 млн рублей) и «Академия спорта Кости Цзю» (6 млн рублей), производитель охранных систем «Сокол» (50 млн рублей), производитель звукоизолирующих пространств IzoRoom и производство полимеров «Эбис», — рассказывает Шабалин. — Среди инвесторов действительно растет интерес к таким проектам, а нам как площадке крайне интересно сотрудничать с действующими производствами, которые «крепко стоят на ногах», планируют в течение 2-3 лет привлечь от 50 до 500 млн рублей инвестиций и кратно увеличить выручку.

Альтернатива банкам если не есть, то будет?

Константин Шабалин считает, что модель краудинвестинга позволит производственным проектам комбинировать различные виды финансирования и всегда получать необходимый объем инвестиций на лучших для рынка условиях.

— Банки 5-й год подряд не увеличивают портфель кредитования малого и среднего бизнеса, более 80% предпринимателей получают отказы, остальные получают кредиты в недостаточных для развития объемах. Поэтому потребность в частном финансировании среди российских компаний крайне высока. Торговым компаниям нужны деньги на пополнение оборотных средств, производствам необходимо закупать оборудование и материалы, IT-стартапам нужны деньги на разработку и маркетинг — все они потенциальные клиенты краудинвестинга.

Наш рынок предлагает проектам любые формы частных инвестиций — предприниматель может получить частные займы по ставке от 20% годовых, продать долю бизнеса или даже выпустить акции, что на мой взгляд в долгосрочной перспективе является самым удобным инструментом, — говорит Шабалин.

Правда, он же говорит, что инвестору часто сложно и долго самостоятельно разбираться в каждом проекте, поэтому чтобы компенсировать риск, он повышает ставку для таких займов до 40—60% годовых или даже выше. Но когда частные инвесторы поймут, как работают краудинвестинговые площадки, ситуация изменится.

— Тем, кто раньше не работал с площадками, просто нужно попробовать. Разобраться с тем, как работает краудинвестинг гораздо проще, чем получить кредит в банке, — утверждает спикер.

Удивительно, но и эксперт из банковской сферы некритичен к краудинвестингу. Никита Абраменко, генеральный директор «Поток Диджитал» (учрежден «Альфа-Банком»), считает, что станут ли площадки альтернативой банковским займам — это вопрос скорости.

— Альтернативные площадки, как правило, молодые, технологичные, дерзкие. Благодаря этому могут быстрее захватить рынок. С другой стороны, у крупных банков огромная клиентская база, бренд и бюджеты. Кто окажется сильнее — вопрос на сегодня без ответа, — говорит Никита Абраменко.

Портрет типичного инвестора без посторонних

Инвесторы также заинтересованы в сотрудничестве. Краудинвестинг позволяет инвестировать в каждую компанию от нескольких десятков или сотен тысяч рублей.

— Вы можете разложить 1 млн рублей по 10 компаниям, снизить риск за счет диверсификации и заработать до 30% годовых по договору займа или в несколько раз больше, если приобрели долю бизнеса, — говорит Шабалин

Сейчас портрет типичного инвестора состоит из нескольких основных пунктов: это человек который уже добился успеха в жизни (например, создал бизнес, может даже не один) и теперь хочет расширить свои горизонты, добавив новые компании в пул своих активов, или он достиг карьерных высот в корпоративной структуре и теперь хочет тоже присоединиться к числу собственников какого-либо бизнеса — то есть вырасти вверх, рассказала «Реальному времени» генеральный директор VentureClub Елена Привалова. Но в VentureClub не делают жесткого разграничения физ- и юрлиц.

— Это скорее концептуальное разграничение, зависящее от подхода. Если частник хочет вложиться в компанию, он может это делать и как физлицо, и как юрлицо. В случае с корпоративными инвестициями корпорация решает свои задачи через инвестиции. И для тех, и для других может работать модель совместного инвестирования, но для частников, конечно, чаще.

Эксперт говорит, что из Казани в VentureClub приходит большой пул заинтересованных инвесторов, как правило, это прогрессивные люди среднего возраста, которые хотят быть сопричастными к глобальной экономике, модифицировать свои бизнесы, расширить существующие бизнес компании. Есть как успешные, так и неуспешные истории инвестирования.

— Один из инвесторов в нефтегазовый сектор выбрал проектов на полтора миллиона долларов за полгода, но успешно получилось закрыть сделки только на половину этой суммы. При этом рост стоимости этих активов за год составил 500%, — рассказывает Елена Привалова.

— Секрет оказался в том, что этот частный инвестор не побоялся довериться профессиональному лид-инвестору (основной инвестор, участвующий в раунде), настоящему эксперту в своей отрасли, который курирует и развивает этот актив. Через пару лет он получит хороший экзит. Более негативным опытом Привалова считает попытки расширить интересы инвестиционных горизонтов казанской девелоперской компании, которая выделила бюджет на поиск проекта, съездила в Силиконовую долину, Израиль, но до сих пор не сделала инвестиций.

В России у людей, далеких от бизнеса, в голове даже нет такой конструкции, что можно нести деньги не в банк, а на краудинвестинговую площадку. Но культура развивается, уверены эксперты. Как одну из интересных попыток взрастить эту культуру Семен Макарчиков упоминает «Вишневый пай» — паевой инвестиционный фонд, который предполагал извлечение прибыли из недвижимости (самый понятный и любимый способ вложения для физлиц) без необходимости ее покупки и оформления документов. Но тогда, в 2014 году, проект все-таки оказался не готов, оценивает ситуацию эксперт.

Центробанк заметил

Основное препятствие массового развития частного инвестирования сейчас лежат в ментальной плоскости, считает Елена Привалова. Инвесторам банально сложно отдать деньги в компанию — а вдруг они мошенники или мошенники — владельцы площадки.

Законодательные же препоны — это исключительно временное препятствие.

— Мы сейчас в глубоком диалоге с институтами и Центробанком по поводу регулирования. Вопросы, которые обсуждаются, больше философские: является ли крауд-площадка организацией, несущей финансовую ответственность (правильный ответ — нет, т. к. мы не владеем капиталами и не управляем чужими деньгами), и где предел ответственности и репутации площадки. Думаем, это решаемые вопросы, — говорит Привалова.

— Сейчас, когда наш сегмент показывает миллиардные обороты, ситуация меняется. С нами уже делятся клиентами крупные банки, ведет диалог Центральный Банк России. Слово «краудинвестинг» все чаще можно увидеть в СМИ, — считает Константин Шабалин.

Он в отличие от коллеги по цеху не считает, что существуют ментальные преграды, россияне психологически готовы к инвестированию, ведь большинство предпринимателей хотя бы раз брали деньги у друзей и знакомых. Идеальное будущее краудинвестинга — это 1 трлн млн рублей инвестиций в несколько тысяч компаний к 2021 году. Учитывая темпы роста, у рынка есть для этого потенциал, считает эксперт.

Айгуль Чуприна
ЭкономикаИнвестицииФинансыТехнологииITБизнес
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 15 янв
    Называть ростовщичество под 20-30-60% годовых-дискредитация кроудинвестинга!
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  • Анонимно 15 янв
    Чтоб вложиться в 20 компаний, надо быть супербогатым
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  • Анонимно 15 янв
    Всем удачи в новом году!
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  • Анонимно 15 янв
    Если был бы у меня инвестиционный фонд, я бы вложился в айти сферу
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  • Анонимно 15 янв
    Чужой бизнес - это всегда коллосальный риск
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    Анонимно 15 янв
    Знаете, в своём бизнесе риска еще больше
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  • Анонимно 16 янв
    Почему же риск, если он доходный? Иногда компаниям, особенно торговым, просто нужны оборотные средства, чтобы заработать больше. Свой бизнес гораздо, гораздо более высокорисковое предприятие.
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