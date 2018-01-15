Индекс новостроек: как в Казани менялись цены на «первичку»

Обзор цен на новое жилье в 2017 году и прогнозы девелоперов

Более 30 новостроек пополнили первичный рынок жилья Казани в прошлом году. Больше половины из них приходится на двух крупных застройщиков республики — «Унистрой» и «Сувар». «Реальное время» выяснило, какие из проектов подорожали больше остальных, и пообщалось с девелоперами о новых трендах в недвижимости и прогнозах на 2018 год.

Старт продаж в ЖК Green, «Новых Горках» и «Временах года»

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в начале 2017-го, девелоперы завершили год, пополнив рынок первичного жилья Казани более чем тремя десятками новостроек. Это и продолжение ранее запущенных проектов, и старт продаж в новых.

Среди последних можно выделить «Времена года» — комплекс из девяти пятиэтажек в Лаишевском районе от застройщика «#СуварСтроит». Продажи в первых трех домах начались в феврале. Тогда же компания «Грань» предложила квартиры в первых четырех строениях «Новых Горок» — проекте из 19 домов высотой от 9 до 25 этажей на границе с Горкинско-Ометьевским лесом.

В марте стартовали продажи в еще одном «суваровском» ЖК «Палитра» — двух высотках в 23 и 25 этажей на Оренбургском тракте возле Березовой рощи, а также в ЖК «Тулпар» — четырехкорпусном 19-этажном комплексе на ул. Р. Гареева в микрорайоне «Ферма-2» от компании «Алиф Групп» (связана с «Ак Барс Девелопмент»).

В июне «Конкорд Билд» приступил к реализации жилья в «Трех богатырях» — это три 13—22-этажных корпуса на Мавлютова, а компания «Факел» — в десятиэтажке на Дубравной. Тогда же появилась возможность приобрести квартиру в скандально известном ЖК Green City на ул. Галеева в Советском районе, против стройки которого протестовали жильцы соседних домов — их хрущевки пошли трещинами.

В июне появилась возможность приобрести квартиру в ЖК Green City на ул. Галеева в Советском районе. Фото rs-investment.ru

Но самым урожайным на продажи в новых комплексах выдался август. Застройщик из группы АБД — «Ак Барс Торг-Строй» — предложил казанцам квартиры в 19-этажной новостройке на Четаева — ЖК «Арена», а СК «Бриз» — в 7—9-этажном доме на Баруди. «Юит Казань» начала продавать жилье в своем новом комплексе в селе Константиновка — это ЖК Green из шести 17—19-этажных домов. А компания «7я» вывела на рынок ЖК «Маркиз» — восьмиэтажку в Адмиралтейской слободе.

В том же месяце на рынке «первички» появились необычные лоты: «АМ Групп» (девелопер «КамаСтройИнвест») предложил жилье в комплексе апартаментов Odette, а «Ай Кью Девелопмент» — в так называемом умном доме,19-этажном ЖК IQ Dom. В октябре начались продажи в новом проекте от «Татстройинвеста» (Группа «Рост») — ЖК «Родина» на одноименной улице.

Цены на новостройки Казани на конец 2017 года

Инициатор-застройщик Название проекта (ЖК или жилой дом в случае точечной застройки) Местонахождение: Площадь земельного участка, тыс. кв. м Класс жилья Стоимость кв. метра: от и до, тыс. руб. на 21.12.2017 район улица комфорт / бизнес / элит 1-комн. 2-комн. 3-комн. Унистрой АРТ сити №1 Советский Н.Ершова 22,800 комфорт АРТ сити № 4.1, 4.2 Застройщик ООО СтройУслуги Советский Н.Ершова 19,740 комфорт СДАН АРТ сити № 5.1 и 5.2 88,64-91,11 АРТ сити № 2.1, 2.2 Советский Н.Ершова 18,224 96,5 АРТ сити № 8 Советский Н.Ершова 4,167 81,14-84,69 АРТ сити № 9 Советский Н.Ершова 5,871 87,39-95,57 Весна, №1 (квартир уже нет), №5 Советский Мамадышский тракт 26,400 комфорт СДАН Весна, дом №2 Советский Мамадышский тракт, 2 26,084 СДАН

«Двушку» и «трешку» продать легче, чем «однушку»

Больше всех новостроек на рынок вывел «Унистрой» — 15 строений. В 2017-м компания не предлагала новых комплексов, лишь активно застраивала уже начатые. Продажи стартовали в нескольких домах «Арт Сити», ЖК «Весна» и «Царево Village». Здесь и далее сравниваем цены однокомнатных квартир.

Так, «однушки» в домах 5.1 и 5.2 в «Арт Сити» за 5 месяцев подорожали на 13% — в августе средняя стоимость жилья здесь составляла 79,42 тыс., а к декабрю поднялась до 89,88 тыс. рублей за кв. м. В 9-м строении того же комплекса за 9 месяцев цена «квадрата» возросла на 15% (с 79,36 в апреле до 91,47 тыс. рублей за кв. м).

В «Весне» квартиры дорожали по-разному. Например, в 6-м доме за полгода «квадрат» прибавил около 7% (с 63,64 в марте до 68,31 тыс. рублей за кв. м в августе). Куда более значительно подорожали «однушки» в 9-м доме – на 22% (с 63,76 до 77,73 тыс. рублей за кв. м).

— В среднем наши новостройки подорожали на 15%. Рекордсменом, наверное, была «Весна». Она выросла в диапазоне где-то 14%—16% — что-то больше, что-то меньше. Жилье же по-разному дорожает, в зависимости даже от количества комнат.

— Мы можем на «трешки» поднять больше, а на «однушки» — меньше. И реально так и было. Потому что сейчас структура спроса такая, что продать двух- или трехкомнатную квартиру легче, чем однокомнатную. Года 3 назад я бы в это не поверил, но последние 1,5—2 года — это так, — говорит коммерческий директор УК «Унистрой» Искандер Юсупов.

Другой крупный застройщик, «Сувар», кроме запуска вышеназванных новых жилых комплексов ЖК «Времена года» и «Палитра», прибавил еще ряд новостроек. Это квартиры во второй очереди ЖК «Столичный», дома «Черемуха» и «Рябина» в комплексе «Сказочный лес» и строение 1.9 «Станции Спортивной».

Наиболее заметная капитализация жилья девелопера произошла во «Временах года» за период с июня по октябрь. Средняя стоимость «квадрата» поднялась на 18% с 47 до 55,55 тыс. рублей. В «Палитре» за 10 месяцев прошлого года цены выросли на 36% (с 44 до 59,72 тыс. рублей за кв. м), а в «Рябине» примерно за тот же период — на 28% (с 48 до 61,41 тыс. рублей за кв. м).

— Я бы хотел особенно выделить проекты «Палитра» и «Времена года», там за полгода рост цен составил от 40 до 55 тысяч рублей за «квадрат».

— Еще можно отметить вторую очередь ЖК «Сказочный лес» — дома «Рябину» и «Черемуху». Если первая очередь — «Кипарис», «Тополь», «Ясень», «Клен», начатые годом ранее, показывали стабильные цены, особых скачков там не было, за весь год стоимость жилья там выросла порядка 10%, не больше, то вышеназванные новостройки показали более заметный прирост, — отметил коммерческий директор компании «#СуварСтроит» Максим Николаев.

Резкого роста цен на жилье в 2018 году не предвидится

Квартиры в «Новых островах» от застройщика «Зилантова гора» (подконтролен ЖИК) за три последних месяца ушедшего года в среднем выросли в цене на 8% с 59,37 до 64,15 тыс. рублей за кв. м. В новом комплексе АБД — «Тулпар» (застройщик «Алиф Групп») — за 10 месяцев года «квадрат» подорожал на 18,5%.

Дорогие апартаменты в комплексе Odette от «КамаСтройИнвеста» за пять месяцев в среднем подорожали на 5% с 122,19 до 128,69 тыс. рублей за кв. м. Дом на Дубравной от СК «Факел» за тот же срок вырос в цене на 7%.

Говоря за весь рынок в целом, девелоперы отмечают стабильные цены на протяжении 3 лет и изменение в пределах 5%. «Но это не значит, что цена на квартиры не растет, она повышается в зависимости от степени готовности каждого отдельного дома. Максимально быстрый рост цен происходит от уровня котлована до уровня четырех-пяти этажей. Эта тенденция при данной экономической ситуации сохранится, если никаких потрясений в ближайшее время не будет», — добавил представитель «Сувара». Что касается грядущих новых правил «долевки», то они скажутся только на стоимости будущих строек, говорят эксперты, и вряд ли покупатели почувствуют это в текущем году.

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