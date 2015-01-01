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Жилая недвижимость: исследование "Реального времени"

Сюжет 45 материалов
Жилая недвижимость: исследование
Фото: Олег Тихонов

Газета «Реальное время» публикует итоги масштабного исследования жилищного рынка Татарстана и Казани, которое проведено на основе данных открытых и закрытых источников, экспертного анализа и расчетов аналитической службы нашего издания. Публикации включают в себя анализ состояния рынка, комментарии экспертов и уникальный обзор новостроек татарстанской столицы.

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