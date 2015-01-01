Жилая недвижимость: исследование "Реального времени"
Сюжет 45 материалов
Газета «Реальное время» публикует итоги масштабного исследования жилищного рынка Татарстана и Казани, которое проведено на основе данных открытых и закрытых источников, экспертного анализа и расчетов аналитической службы нашего издания. Публикации включают в себя анализ состояния рынка, комментарии экспертов и уникальный обзор новостроек татарстанской столицы.
- Недвижимость 15 янв, 07:00 21 Индекс новостроек: как в Казани менялись цены на «первичку» Обзор цен на новое жилье в 2017 году и прогнозы девелоперов
- Аналитика 11 авг, 07:00 15 Как «Ак Барс» недобрал ипотеку, а «Россельхозбанк» разлюбил долевку Объем выданных жилищных кредитов и просроченная задолженность по ним в России растут в одном темпе
- Аналитика 02 июня, 07:00 19 Коттеджные поселки Казани: уход Бильгильдеевой, дешевеющие Салмачи и прощание с «Татфондбанком» Как остальные девелоперы борются с затишьем и почему купить дом в Усадах выгоднее, чем в Салмачах
- 02 мая, 07:00 18 Рынок жилья Казани: весенний рост цен на ЖК и банковские преференции для ипотеки на «вторичку»
- 23 марта, 07:00 11 «Сувар» и его соседи: у кого в Татарстане девелоперский портфель самый тяжелый Лишь бы Боливар выдержал. Как дружная «суваровская» группа борется за первенство с компанией «Унистрой»
- 16 марта, 07:00 12 Рынок жилья Казани: исчезновение рекламных акций, вкладчики как подарок застройщику и дешевеющая ипотека
- 15 февр, 20:52 23 1 Недостроенный «Тополь», недоросший «Клен» и «несказочный» лес стройматериалов. Казанским журналистам показали «муравейники» от «Сувар Девелопмент»
- 19 янв, 07:00 9 Рынок жилья Казани: рекорды на долевом фронте помогли поставить деньги вкладчиков Татфондбанка? Стабильность вернулась: в декабре число договоров долевого участия в столице РТ выросло на треть
- 23 авг, 07:00 22 Шагнувшие в пригороды Казани новостройки ставят рекорды на рынке жилья Татарстана «Разморозка» проектов, дешевеющий «Унистрой» и скотомогильники как угроза девелоперу
- Аналитика 26 июля, 07:00 14 Рынок жилья Казани: подорожавшая ипотека, застывшие цены на первичку и свечка от «Ак Барс Торг»
- 13 июля, 07:00 4 Друзья «АК БАРС Девелопмента» ушли к Валерию Сорокину Фонд «АК БАРС — Земельный фонд» с активами на 2,5 млрд рублей ушел под управление УК «АК БАРС Капитал»
- 27 июня, 07:00 7 «Шуваловские гектары»: 700 га бывших опытных полей казанской сельхозакадемии отдадут под жилую застройку
- 22 июня, 07:00 16 Казанские «шуваловки»: «Человек этого не заслуживает...» Эксперты «Реального времени» о казанских квартирах площадью менее 30 кв метров, часть 2
- Аналитика 09 июня, 07:00 33 «В Казани в сегменте элитного жилья представлен только один объект — это ЖК «Кристалл»
- Аналитика 02 июня, 07:00 27 Загородная Казань: как Мирный пошел вверх, Щурячий подешевел, а пальму отдали Новому Аракчино «Реальное время» анализирует стоимость участков и домов в разрезе направлений из Казани
- 20 мая, 07:00 10 Рынок жилья Казани: банки поддержали вторичный рынок снижением ставки
- Аналитика 10 мая, 07:00 16 Самые дорогие квартиры Казани: апартаменты за 75 млн и жилье для «падишахов»
- 30 дек, 07:00 8 Декабрьское повышение: кто повысил цены на новостройки в Казани? Лидеры и антилидеры удорожания квартир в столице РТ
- Аналитика 16 нояб, 07:00 10 Рынок жилья Казани: затаившиеся дольщики и падающий спрос
- Аналитика 23 апр, 07:00 Рекорды застройщиков: проекты «ЖИКа» на 21 млрд бизнес-парковки «Сувара» и 8000 квартир «Царево Village» Исследование рынка жилой недвижимости Казани и Татарстана. Часть 7
- Аналитика 21 апр, 07:00 Казанский бизнес-класс: квартиры по 155 тыс. рублей за метр и кремлевские соседи Исследование рынка жилой недвижимости Казани и Татарстана. Часть 5
- Аналитика 17 апр, 07:00 Как Татарстан по объемам ввода жилья опустился на 3-е место в ПФО Исследование рынка жилой недвижимости Казани и Татарстана. Часть 3
- Аналитика 15 апр, 07:00 Жилая недвижимость: Казань восстановила объемы ввода инвестиционного жилья Исследование рынка жилой недвижимости Казани и Татарстана. Часть 1