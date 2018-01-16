М'Вила — во Франции, Билялетдинов в поисках «новых Набиуллиных», а «Зенит» устал от Дзюбы

Трансферный гид по командам российской Премьер-лиги

Российский футбол продолжает жить в относительном вакууме трансферного окна. Однако это не мешает командам время от времени выкидывать на рынок тот или иной «свежий инсайд». На этой неделе было немало информации о вероятных переходах, например о трансфере нападающего «Тосно» Евгения Маркова в «Динамо» или об интересе «бело-голубых» к защитнику сборной России и немецкого «Кельна» Константину Раушу. Из состоявшегося же можно отметить разве что первое за последние 3 года приобретение московских армейцев. Обо всем этом — в традиционном обзоре «Реального времени».

Россию покинул самый высокооплачиваемый игрок

Пока остальные команды РФПЛ заняты поисками вариантов усиления состава, в Казани вовсю работают над вписыванием клубных расходов в нормы финансового фэйр-плей. В основном это связано с расставанием с футболистами, по большей части дорогостоящими и не российскими. В предыдущем трансферном гиде мы уже писали о продаже Бауэра, а теперь очередь дошла и до Янна М'Вила, который перебрался во французский «Сент-Этьен».

Казанские болельщики испытали по этому поводу грусть, ведь команду покинул один из основных полузащитников, оплот середины поля. К тому же клуб пока расстается лишь с теми игроками, которые явно были не самыми худшими из легионеров в первой половине сезона. Однако в этом трансфере огромную роль сыграла зарплата француза. Не зря же Янн негласно возглавлял список самых высокооплачиваемых футболистов российского чемпионата.

И следует помнить, что это не последние потери «Рубина» (если их, конечно, можно причислить к потерям). В первую очередь ожидается продажа других легионеров, покупавшихся еще в добердыевский период. А это уже сложнее, поскольку спрос на тройку Сонг — Лестьенн — Рочина заметно ниже.

Тем не менее в прессе уже появились слухи об интересе различных команд к этим футболистам. Подтверждают это и эксперты «Реального времени». Так, например, на камерунца Сонга поглядывают селекционеры из Китая и Турции. Те же самые турки, по данным бельгийских журналистов, интересуются и Максимом Лестьенном — на него позарился «Трабзонспор». Впрочем, не исключено, что бельгиец вернется на родину, где он не играл уже очень давно. Рубен Рочина тоже не остался в стороне от внимания своих соотечественников: полузащитником активно интересуется «Бетис». Если все трое покинут «Рубин» этой зимой, казанцы смогут считать свою главную трансферную миссию выполненной.

Еще совсем недавно эти двое считались основной ударной силой сборной России. Фото vesti.ru



Дзюба и Шатов: путь от сборной до дубля «Зенита» за полтора года

Еще совсем недавно эти двое считались основной ударной силой сборной России. Полтора года назад казалось, что ничто не помешает им попасть на домашний мундиаль, более того, и место их в основном составе не обсуждалось. Но время идет, в «Зените» сменилось как руководство, так и тренерский штаб, а Артем с Олегом незаметно превратились во «вчерашний день» российского футбола. Питерский суперклуб не взял Дзюбу и Шатова на сборы в ОАЭ, и теперь уже бывшие футболисты национальной команды отправятся в Турцию вместе с дублирующим составом «Зенита».

Объяснить такие метаморфозы довольно просто. У обоих в последнее время не клеится игра впереди, а на их позиции были приобретены дорогостоящие футболисты. К тому же оба мало вписываются в игровой рисунок команды Роберто Манчини. Теперь на место Дзюбы «Зенит» уже подписал Заболотного, более восприимчивого к длинным забросам из глубины, а Шатов разговорился до такой степени, что вряд ли тренерский штаб захочет и дальше терпеть колкие фразы от обиженного полузащитника.

Во всем этом интересно другое: где продолжат карьеру бывшие игроки сборной? Есть вариант, при котором они отправятся «комплектом» в «Краснодар», ведущий активные поиски как раз на эти позиции. Но обменивать их двоих на свой главный актив — Федора Смолова — «быки» вроде бы не хотят. Дзюбу связывали еще и с «Локомотивом», но, по словам руководства клуба, там больше не рассматривают эту кандидатуру. Шатова связывают с ЦСКА, однако это больше похоже на какую-то злую шутку, особенно если учесть, что Олег по молодости уже отказывался от перехода к армейцам в пользу махачкалинского «Анжи».

Кроме этих двоих, в подвешенном состоянии в «Зените» находятся Анюков, Новосельцев и Лодыгин. Первого сватали в «Крылья Советов», но может оказаться так, что Александр останется в клубе до конца контракта, так как самарцы уже ответили опровержением слуха, а других вариантов у игрока пока нет. По Новосельцеву все понятно — защитник уже давно променял игру на соцсети и просиживание на скамейке запасных. Будет чудом, если Иван захочет перейти в другой клуб. Лодыгин же стал жертвой хорошей игры Лунева.

По словам главного тренера команды Виктора Гончаренко, клуб долго наблюдал за Бистровичем и прекрасно знает способности игрока. Фото ftbl.ru

Если долго ждать, можно и трансфер в ЦСКА дождаться

Но больше всех на прошедшей неделе удивил ЦСКА. Армейский клуб неожиданно сделал приобретение центрального полузащитника из хорватского чемпионата. Неожиданно — потому что этот трансфер стал первым для клуба, начиная с зимы 2015 года (тогда был приобретен шведский форвард Карлос Страндберг). Хочется верить, Кристиян Бистрович с большим успехом обоснуется в российском чемпионате, нежели бывший нападающий армейцев. Иначе кто знает, сколько еще лет придется ждать любителям футбола трансферов от ЦСКА.

По словам главного тренера команды Виктора Гончаренко, клуб долго наблюдал за Бистровичем и прекрасно знает способности игрока.

— Это молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объем работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем, — прокомментировал переход хорвата клубному сайту Гончаренко.

Помимо Бистровича, на просмотре в ЦСКА находится защитник украинской «Звезды» француз Сесе Пепе. Перспективы у футболиста неплохие, но стоит учитывать тот факт, что подобных игроков на сборах армейцев было в последние годы немало, однако ни один из них так и не сумел зацепиться за итоговый контракт с клубом. Отвечая на вопрос о шансах француза, Гончаренко вежливо увел разговор в сторону необходимости дальнейшего «просмотра», что, скорее всего, подтверждает не самые радужные перспективы возможного карьерного пути футболиста в ЦСКА.

Кандидатура Билялетдинова на пост главного тренера «СКА» выглядит довольно сомнительно. Фото Романа Хасаева

Билялетдинов гнет свою линию и собирает молодежь

«Где самые молодые футболисты основы? У нас в клубе!». Вот таким способом впору отвечать хабаровским любителям футбола на вопросы о состоянии дел в их родном клубе. «СКА Хабаровск» этой зимой решил пойти на кардинальные перемены, перетасовав состав функционеров и пригласив новый тренерский штаб. Трудно сказать, на что надеются в руководстве хабаровского клуба, но кандидатура Билялетдинова на пост главного тренера «СКА» выглядит довольно сомнительно, особенно в свете желания сохранить команду в Премьер-лиге.

В недавнем ролике с представления тренера команде были замечены другие старые знакомые болельщиков из Казани. Одиозный «управленец» Андрей Громов и полузащитник Альберт Шарипов пока в клубе официально не числятся, но их присутствие «где-то рядом» выглядит довольно любопытно. Окажутся ли эти двое в «СКА», или они попали в кадр случайным (и чудесным) образом покажет только время.

Однако первые трансферы уже состоялись. Вновь, как и в «Рубине», Ринат Саярович начал с приглашения в команду молодых и перспективных футболистов. Первым новичком клуба в зимнее трансферное окно стал полузащитник Самсонов, неплохо проявивший себя в дубле московского «Спартака». Далее место на сборах получил игрок середины поля Кабутов — основной игрок «Волгаря», выступающего в ФНЛ. Третьим был защитник Карпов из «Зенита-2», а самый интересным трансфером стало подписание хавбека Макарова из «Локомотива», чемпиона Европы U-17 и вице-чемпиона Европы U-19. Удастся ли Билялетдинову найти нового Набиуллина в имеющемся у него материале? Было бы интересно.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» з. Милич («Олимпиакос»)

з. Кенеди («Челси»)

п. Бен-Арфа (ПСЖ)

п. Флорес («Ольборг»)

н. Визеу («Фламенго»)

н. Дабур («Зальцбург»)

н. Дзюба («Зенит»)



з. Денисов («Фенербахче»)

з. Маргасов («Тосно»)

н. Эдер («Лилль»)

«Зенит» з. Кайо («Сан-Паулу»)

п. Лео («Ахмат»)

н. Заболотный («Тосно»)

н. Смолов («Краснодар») з. Кришито («Наполи»)

з. Анюков («Крылья»)

п. Шатов (ЦСКА)

п. Ригони («Эвертон»)

н. Дзюба («Локо»,

«Краснодар»)



«Спартак» з. Вериссимо («Сантос»)

з. Нуху («Янг Бойз»)

з. Скопинцев («Ростов»)

з. Набиуллин («Рубин»)

п. Еременко («Базель»)

н. Смолов («Краснодар»)







н. Зе Луиш («Брайтон») «Краснодар» п. Шатов («Зенит»)

п. Швец («Ахмат»)

н. Дзюба («Зенит») п. Подберезкин («Рубин»)

н. Смолов («Вест Хэм»,

«Зенит»)



ЦСКА з. Пепе («Звезда»)

п. Бистрович («Славен»)

п. Шатов («Зенит»)

п. Отеро («Атлетико Минейро»)



«Уфа» н. Сейдахмет («Тараз»)



«Ахмат» з. Зайцев («Амкар») п. Лео («Зенит»)

п. Швец («Краснодар»)



«Урал» з. Калинин («Волгарь»)

п. Егорычев («Носта»)



п. Павленко



«Арсенал» в. Габулов («Брюгге»)

п. Боурчану («Стяуа»)





«Ростов» гл. т. Карпин

п. Гулиев («Спартак»)

п. Чуперка («Балтика»)

п. Евтович («Партизан»)

н. Сигурдарсон («Мольде»)



з. Устинов («Рубин») «Рубин» з. Устинов («Ростов»)

п. Подберезкин («Краснодар»)



з. Набиуллин («Спартак»)

з. Бауэр («Сток Сити»)

з. Сигурдссон

п. М'Вила («Сент-Этьен»)

п. Сонг (Китай)

п. Рочина («Бетис»)

п. Лестьенн («Трабзонспор»)



«Динамо» з. Рауш («Кельн»)

з. Караваев («Спарта»)

н. Марков («Тосно»)



в. Нарубин

п. Тиам

п. Зотов

п. Сапета

н. Бечирай («Мехелен»)

н. Погребняк («Кайрат»)



«Амкар» в. Нигматуллин

з. Зайцев («Ахмат»)



«Тосно» з. Маргасов («Локомотив»)

з. Миюшкович («Тараз»)

н. Рикардиньо («Црвена»)





н. Заболотный («Зенит»)

н. Марков («Динамо»)

«Анжи» з. Чансельор («Дельфин»)

п. Антон («Динамо Б»)

н. Калмыков («Афипс»)

н. Хобленко («Черноморец О»)



п. Гулиев

п. Афонин («Оренбург»)

н. Базелюк («Зброевка») «СКА Хабаровск» з. Карпов («Зенит-2»)

п. Кабутов («Волгарь»)

п. Самсонов («Спартак-2»)

п. Макаров («Минск»)



з. Тишкин

п. Дедечко («Мариуполь»)





* жирным выделены состоявшиеся трансферы

