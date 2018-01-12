Сергей Фирсов: «У нас есть хоккеисты, которые раньше играли бы за цеховые команды на первенство завода»

Главный тренер казанского «Динамо» об итогах первой половины сезона

Специально для «Реального времени» итоги первой части чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом подвел главный тренер «Динамо-Казань» Сергей Фирсов. Речь в интервью, состоявшемся на клубной базе на стадионе «Ракета» накануне первого в новом году матча «бело-голубых», шла не только о казанском «Динамо», но обо всех болевых точках «русского хоккея».

«Если из 20 выходов один на один лишь три результативны, этого мало»

— С Новым годом, Сергей Иванович! Как и с кем встретили праздник?

— По старой традиции дома, в Архангельске, со своей семьей. С мамой, тещей, детьми.

— Погода на севере была, наверное, более новогодняя, чем в бесснежной Казани?

— Было пасмурно и сыро, мелкий снег выпал, потом растаял. Установилась плюсовая температура. Так что погода была достаточно тяжелой и угрюмой. А 3-го числа мы уже возобновили тренировки в Казани.

— К концу года вы провели 13 из 26 матчей регулярного сезона — ровно половину. Традиционный вопрос: что удалось, что нет?

— В плане очков, а их у нас 7 (и 12-е место), хотелось бы намного большего. У нас были игры, когда мы цеплялись за результат — за ничейный, за победный, но все-таки не выдерживали. Матча три-четыре вполне могли зацепить, это было в наших силах. Что не удается? Завершать атаки голами. Это самая большая проблема. А вот в обороне иногда выглядим надежно и самоотверженно. Уже есть определенное понимание — кто и чем должен заниматься на какой позиции и в каком игровом отрезке. Но, повторюсь, пока еще не хватает мастерства, которое позволяло бы хоккеистам доводить хорошие голевые моменты до взятия ворот. Я уж не говорю о тех «полумоментах», из которых атакующие игроки должны выжимать результат.

— Это касается и игровых комбинаций, и стандартов?

— Что до стандартных положений, то мы подаем много угловых. Нельзя просто поставить человека и дать ему команду «бей!». Он обязан попадать по катящемуся мячу и из пяти попыток хотя бы гол-два забивать. У нас с этим дело тоже хромает.

— А специальные упражнения для улучшения реализации голевых моментов есть?

— Можно заниматься этим индивидуально и во время тренировок, и после них, но у каждого хоккеиста должен быть минимальный багаж навыков, который можно только совершенствовать. Если наш нападающий 20 раз выходит один на один с голкипером и забивает в такие большие ворота только три гола, то этого, наверное, мало. Нужно реализовывать 15 — это нормально. И ничто не мешает хоккеисту совершенствовать свое мастерство.

Что не удается? Завершать атаки голами. Это самая большая проблема. А вот в обороне иногда выглядим надежно и самоотверженно



«Мы стараемся работать на пределе»

— Несмотря на слабый результат, общее мнение специалистов, с которыми мне удалось поговорить, сводится к тому, что Фирсов выжимает максимум из такого состава. Вы с такой оценкой согласны?

— Наверное, неправильно сказать «выжать из команды максимум». Мы просто стараемся работать на пределе. Вы же знаете, если сегодня у хоккеиста не получается, завтра не получается, то не факт, что и через год у него не будет получаться. Конечно, стараемся, и не первый год, из тех игроков, что есть в нашем распоряжении, выжать максимум. Но, хотим мы этого или нет, многое, если не все, определяет подбор хоккеистов.

— В Ульяновске вы такой «катеначчо» поставили, выиграли первый тайм 1:0, при том, что сблокировали десяток угловых хозяев, разрушили все их комбинации. Да и во втором тайме пропускали голы в основном в меньшинстве. Прогресс виден?

— Да, 10 угловых сблокировали, но до этого в Первоуральске нам забили 6 угловых из 9. Так что пришлось к следующей игре перестроиться. Да и сейчас вот «Волга» подъехала к нам на ответный матч — они же понимают, что если в первой игре стандарты у них «не прокатили», то нужно искать какие-то другие решения. К этому надо быть готовыми. Да, правильно выстроить оборону чуть-чуть проще, тяжелее переходить в быструю контратаку и реализовывать моменты. Что до других игр… Мы тоже пытались атаковать, как могли. В Первоуральске «Трубник» подал в начале матча пять угловых и забил три, а мы подали четыре, но ни разу даже по мячу не попали. Такая же беда с угловыми была в матче с московским «Динамо»: подали их 10, но до удара в створ ворот дело дошло один или два раза. То перехват, то недодача, то назад подают, то очень слабо… Конечно, эти моменты шлифуются, но для этого нужны идеальный лед, огромное желание, большое количество тренировок, а мы в нынешнем сезоне в этом были ограничены.

«Спокойнее было с Блемом»

— Давайте пройдемся по линиям. По вратарям вы остаетесь верны своему принципу — Яшин и Темников играют в очередь?

— У нас вратари — два опытных парня. Наверное, если бы мы больше атаковали и контролировали ход событий на половине поля соперника, им было бы легче. А так они все время в напряжении, все время в игре, и психологическая нагрузка на них ложится очень серьезная. Так как это игроки одного уровня, даем играть им поровну, чтобы оба были в форме.

— В защиту в этом сезоне пришел опытный Поскребышев. Можно сравнить защитную линию с прошлогодней, когда лидерами в ней были Блем и Матвеев?

— Не скажу, что кто-то из них сильнее или лучше, но спокойнее, мне кажется, было с Блемом. Он опытнее, и его подсказки всегда было слышно. Семенов тоже командует, но его не всегда слышно. Это немного нервирует партнеров. А в целом по обороне примерно то же самое, что в прошлом сезоне: если мы обрываемся в центральной зоне и идет быстрая контратака, не самые быстрые защитники не всегда успевают вернуться назад и справиться с нападающими, потому что во всех командах форварды очень скоростные. Коллективный отбор присутствует. Но есть и ошибки: когда много хоккеистов пытаются отнять мяч у одного соперника, они теряют свою позицию. Мячей в этом году мы пропускаем больше, чем в прошлом, но около 20 из них мы пропустили на идеальном льду Ульяновска (имеются в виду первые «домашние» матчи, которые «Динамо-Казань» проводило в «Волга-Спорт-Арене» из-за неготовности своего льда, — прим. ред.), к которому мы были не готовы. Соперники же приехали туда хорошо «накатанными».

— В начале сезона у вашей команды ощущался дефицит ледовой подготовки. Сейчас он восполнен?

— Сам дефицит — да. Жаловаться на то, что мы мало катаемся, уже нет смысла. Но лед попадается разного качества, и дефицит технического оснащения все равно присутствует. Видно, что у ребят не все отлажено до конца.

Жаловаться на то, что мы мало катаемся, уже нет смысла. Но лед попадается разного качества, и дефицит технического оснащения все равно присутствует



«Требую от каждого, чтобы они не искали Обухова, а играли сами»

— Игра в середине поля строится вокруг Обухова?

— Нет, Сергей у нас играет оттянутого нападающего. Я с каждого из полузащитников спрашиваю, чтобы они показывали свое мастерство, доминировали, не искали Серегу, который всегда сам найдет свою позицию на поле, а играли сами. Не всегда это удается, особенно когда против тебя играет достаточно мобильная, быстрая команда. Сил тратится много, они не успевают передохнуть и как можно чаще подсовывают мяч Обухову, нагружая его.

— А сам наш лидер оправдывает ваши ожидания?

— Хотелось бы, конечно, чтобы Серега больше забивал, но он раздает передачи, снабжает ими молодых нападающих. Но пока голов маловато.

— По голам только у Рамиля Ибрагимова порядок — уже 7?

— Я бы не сказал, что нормально. Если из четырех моментов он реализует один, это очень мало для нападающего. Моменты, как правило, у него стопроцентные, это не как у центрального полузащитника, который отработал с мячом чуть ли не через все поле, протащил, создал момент, а силы уже кончаются. Рамиль все-таки играет на острие.

— Что скажете о молодых игроках? На мой взгляд, они заметны – — Воробьев часто берет игру на себя, Усова пригласили на чемпионат мира в молодежную сборную, Децура появился позже всех, но тоже не в тени.

— Они дополняют рисунок, но хотелось бы, чтобы эти пацаны быстрее прогрессировали. Повторюсь, переход на серьезный, взрослый уровень дается непросто. Когда их целая когорта, то это очень большая ответственность — ни за кого не спрячешься, ни за кем не отсидишься. Это накладывает на них дополнительный отпечаток, и еще не все они до конца раскрываются. Потому что цена каждой ошибки в этот момент ложится очень большим грузом на плечи всей команды. Возьмите московское «Динамо». Там такие же молодые ребята, плюс они — лучшие, они все члены молодежной сборной. Если они там допускают ошибку, то у них в команде есть большая когорта ветеранов, которые эту ошибку могут исправить. И у них эти ошибки не так заметны. У нас же, если молодой оплошал, его ошибку быстро не получается исправить. Особенно это заметно, когда мы теряем мяч на чужой половине и у соперника разворачивается быстрая контратака с участием сильных мастеров, которые на скорости могут обыграть трех-четырех наших.

— Игроков какого амплуа вам не хватило при комплектовании?

— Центрального полузащитника. Чистого созидателя, который может сделать хороший пас. Обухову все-таки тяжеловато одному именно созидать. И не хватает индивидуально сильного нападающего, который может сам создавать моменты и «решать» их. Не игроков одного касания, как в футболе или мини-футболе, где ты открылся в нужном месте в нужный момент, подставил ногу — и уже лучший снайпер, а именно тех, кто мог бы, получив мяч в центре поля, пойти вперед, обыграть трех-четырех и завершить.

По тем задачам, которые ставятся, условиям, в которых мы находимся, для прогресса игроков нужно время, не один сезон. Надо хотя бы несколько лет, чтобы до конца понять, на что хоккеист способен



«Прошлогоднее «Динамо» было чуть ровнее по составу и немного моложе»

— В прошлом сезоне вы вышли во второй этап и до последнего матча в марте сохраняли реальные шансы на попадание в плей-офф. Нынче же, будем реалистами, кубковая перспектива вам уже не светит. «Динамо» прошлого сезона было сильнее?

— Во-первых, разница формулы проведения турнира. Тогда были две неравноценные шестерки, и на первом этапе мы не встречались с представителями более сильной Восточной подгруппы. Когда стали встречаться с восточными соперниками, то ни мы, ни заметно укрепившееся московское «Динамо» не смогли ничего у них отобрать. И, во-вторых, прошлогодняя команда была чуть ровнее по составу и немного моложе. По тем задачам, которые ставятся, условиям, в которых мы находимся, для прогресса игроков нужно время, не один сезон. Надо хотя бы несколько лет, чтобы до конца понять, на что хоккеист способен. Видно, что ряд хоккеистов нашей команды не прогрессирует. Про таких Сергей Иванович Ломанов в интервью перед Новым годом говорил, что раньше они играли за цеховые команды на первенство завода. У нас есть хоккеисты, за которыми я наблюдаю на протяжении трех лет и не вижу, чтобы они прибавляли. А хотелось бы. Что им мешает? Желание, настрой, работоспособность — все ведь зависит от них самих. Им дается возможность расти, их никто нигде не ущемляет, они постоянно тренируются, имеют достаточно игрового времени, но постоянного прогресса я у них не вижу.

— Речь идет о казанских воспитанниках, как я понимаю, ведь иногородние меняются каждый сезон?

— Вы правильно понимаете, у нас девять человек местных. Да, некоторые становятся увереннее, хладнокровнее, уже разбираются в игровых ситуациях, делают ошибки, но растут. Им бы двух-трех опытных партнеров, которые бы их направляли, подсказывали им, тогда бы их рост шел еще быстрее.

«Енисей» в этом сезоне стал мобильнее»

— А по раскладу сил в Суперлиге что можно сказать? Кто-то удивил? Прав Владимир Янко, сказавший в телерепортаже с матча за Суперкубок, что «СКА-Нефтяник» становится домашней командой, которая уверенно чувствует себя только в идеальных условиях своей арены?

— Понятно, что на «Ерофее» они выглядят убедительно. Но в этом году «СКА-Нефтяник» потерял ряд ключевых хоккеистов, а с ними — и неплохую ротацию, и способность поддерживать высокий темп. Если год назад Хабаровск был очень мобильным везде, то сейчас новые хоккеисты — Толстихин, Лапшин, Бефус — попали со своим видением игры в уже сформированный, сложившийся состав. Плюс, конечно же, не хватает Юры Шардакова.

— Фаворитом этого сезона надо считать «Енисей»? Они и лидируют, и отобрали у Хабаровска Суперкубок.

— «Енисей» стал в этом сезоне мобильнее. Они своим движением, скоростными качествами, агрессивностью, нацеленностью давят на все команды очень прилично.

— В чем причина взлета «Уральского трубника»?

— Я бы не назвал это взлетом. Несколько лет назад «Трубник» был в такой же ситуации, как и мы, когда его покидали все, кто чуть-чуть заиграл. Все они поиграли в хороших командах, боролись за определенные задачи, теперь вернулись в свой клуб. Там большая ротация, на замену стоит пять-шесть ровных хоккеистов, это серьезная конкуренция. Плюс, на протяжении 6—7 лет они играют одним основным составом, это уже опытные, все знающие хоккеисты. И еще у «Трубника» очень хорошая реализация «стандартов», они умеют бить и пользуются этим.

У «Трубника» очень хорошая реализация «стандартов», они умеют бить и пользуются этим.



«Не сказал бы, что нынешний чемпионат стал намного чище»

— Прокомментируете назначение Андрея Стука главой судейского комитета ФХМР?

— Сам недавно узнал об этом назначении и ничего пока сказать не могу. Я не был связан с судейским комитетом.

— А как вам вообще судейство в этом сезоне? После матча в Ульяновске ваши ребята были недовольны: когда пропускали голы, у вас было на одного-двух хоккеистов меньше, при счете 1:3 в ворота «Волги» не поставили 12-метровый.

— Я стараюсь не акцентировать на этом внимание. Если в прошлом году нам где-то немного не хватало для положительного результата, то в этом году все спокойнее. И хоккеисты допускают ошибки, и судьи. Но когда эти ошибки случались на последних минутах и мы лишались очков, это было обидно. В этом году мы допускаем ошибки немного раньше и судьи ошибаются тогда, когда еще есть время и возможность это исправить.

— Кажется, что в этом сезоне Суперлига обходится без скандалов, которые сотрясали ее в прошлом сезоне?

— Я бы не сказал, что нынешний чемпионат стал намного чище. Он точно такой же, просто на этом меньше зацикливаются. Раньше бывало, что журналисты и сами тренеры раздували проблемы. Просто у каждой стороны свое видение ситуации. Есть элементы явной грубости, умышленной в некоторых играх. Потом извиняются. Я не смотрю на это придирчиво. Судьи работают, делают свое дело как умеют.

— И последний вопрос по хоккейной теме. Сборная России вернет себе титул чемпионов мира?

— Думаю, будет сложно, но должна.

— То, что первенство будет проходить в Хабаровске, нам в помощь?

— Я уже много лет вижу, что шведы могут играть очень хорошо, очень сильно. Но все идет до определенного момента. Очень редко они выигрывают за явным преимуществом. В каких-то играх они переламывают ход поединка, в каких-то ждут и додавливают соперника за счет своей базы, знаний, выдержки, мастерства. В Хабаровске шведам будет выиграть достаточно сложно, я верю, что мы сможем добиться победы.

Я бы не сказал, что нынешний чемпионат стал намного чище. Он точно такой же, просто на этом меньше зацикливаются. Раньше бывало, что журналисты и сами тренеры раздували проблемы



— Вас уже можно назвать старожилом Казани. Знаю, что к вам часто приезжает супруга и вы гуляете по городу, посещаете спортивные и культурные мероприятия. А есть у вас в Казани любимые места?

— Мы каждый раз обязательно прогуливаемся сначала по одной стороне набережной Казанки, затем по другой. Часто бываем на матчах «Ак Барса». Не забываем посещать театры — просто приходим, смотрим, куда есть билеты, и идем.

— В татарском театре были?

— Были. Во многих театрах уже побывали. Первое время часто посещали концерты, в основном в «Пирамиде». Сейчас концертам предпочитаем театр.

— В чем главное отличие Казани от Архангельска? В масштабах?

— В темпе жизни. В Архангельске все тихо, спокойно, там много предприятий закрылось, мало что работает и народ по этой причине постепенно покидает город. За 20 лет тысяч 60—70 точно уехало. Точно знаю — в 1984-м было более 400 тысяч населения, а сейчас хорошо если 350 наберется. Заводы закрываются, морское пароходство корабли продало. Сейчас все моряки, рыбаки ходят под разными флагами, порт практически пустой. Если раньше службы морпорта занимали два огромных здания, то сейчас они умещаются на двух этажах — работать не с кем. 90 процентов лесопилок закрыты, только частные остались.

— Какое у вас хобби?

— Особого хобби нет. Ближе к закату карьеры игрока стремился посещать спортивные соревнования, матчи, очень любил наблюдать, как ведут себя тренеры во время игры. Всегда занимал места против тренерских лавочек и хотя не слышал, что они говорили, но пытался подмечать, что поменялось в действиях их подопечных после перерывов и тайм-аутов. Смотрел, на что делается акцент, хотел понять, как тренеры анализируют ситуацию. В любом виде спорта.