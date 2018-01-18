Почему Татарстан заключает госконтракты по максимальной цене?

Аналитический центр при правительстве России посчитал республику неэффективно тратящей бюджетные деньги

Накануне стало известно, что Управление ФАС по Татарстану возбудило дело по признакам сговора шести компаний-поставщиков медицинских изделий для больниц РТ. Их подозревают в антиконкурентном соглашении в 66 аукционах на 107 млн рублей и закупке по максимальной цене. Что интересно, ранее расточительным и подозрительным признали Татарстан эксперты, изучившие государственные закупки регионов по итогам первого полугодия 2017 года. Если 2 года назад республика была в первой десятке рейтинга, то сейчас — в последней. Госорганизации республики предпочитают не экономить, заключая контракты по максимальной цене, и хранят верность узкому кругу поставщиков. Подробности в материале «Реального времени».

Подозрительные Кавказ и Татарстан

Рейтинг регионов по госзакупкам Аналитический центр при правительстве России и компания «Закупки 360» составляют с 2015 года. Если в начале изучения эффективности траты бюджетных средств тогда Татарстан был в первой десятке, то по итогам первого полугодия 2017 года занял противоположную позицию.

На 10-м месте с конца республика оказалась в общем рейтинге эффективности субъектов РФ. В качестве основных критериев оценки использовались: конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок.

К категории «закупки с подозрением на нарушение» Татарстан и вовсе занял «почетное» 79-е место из 85. В рейтинге конфликтности — 41-е, эффективности планирования — 55-е, экономности — 58-е, конкурентности — 78-е место.

В «черную десятку» вместе с Татарстаном попали в основном регионы Кавказа: Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Чечня, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия, а также Чукотка и Магадан.

Самыми эффективными с точки зрения траты бюджетных средств признали Кемеровскую, Саратовскую, Томскую, Иркутскую, Воронежскую, Тамбовскую области, Хабаровский и Забайкальский края и Республику Башкортостан.

Рейтинг эффективности субъектов РФ

Место в сводном рейтинге Субъект РФ — Индекс эффективности % закупок от общего объема (по стоимости) 1 Ульяновская область — 57,38 0,78 2 Кемеровская область — 57,21 1,18 3 Хабаровский край — 57,02 0,84 4 Саратовская область — 55,76 0,77 5 Томская область — 55,41 0,48 6 Севастополь — 54,81 0,36 7 Иркутская область — 52,70 1,62 8 Воронежская область — 52,18 1,02 9 Республика Башкортостан — 51,65 1,68

Щедрость — не порок: Татарстан в тройке регионов с закупками по максимальной цене

В рейтинге конкурентности (наличие хотя бы двух участников торгов для наиболее эффективного расходования бюджетных средств) еще год назад Татарстан занимал 31-е место. В 2017-м последовало снижение почти на 50 пунктов. Отчасти это можно объяснить изменением методики оценки: числу участников при крупной закупке стали придавать большее значение, чем числу участников при небольшой по стоимости закупке.

В категории подозрительность закупок учитывался процент закупок, в которых заключены контракты с максимальной ценой — в Татарстане это 1,07%. Выше только в Ингушетии (1,08) и Москве (1,88).

Эксперты также подсчитали, насколько тесно власти в регионах работают с крупными подрядчиками, исходя из доли приходящихся на них контрактов. В 13 «подозрительных» регионах больше 85% всех контрактов (в Ингушетии 96%, Чечне 92% и в Чукотском АО 91%) заключены с топ-100 крупнейших поставщиков. В среднем по России эта цифра 75%, у регионов-лидеров рейтинга — менее 60%.

Рейтинг конфликтности рассчитывается на основе числа обоснованных жалоб в ФАС России. Если в 2015-м в Татарстане 0,11% жалоб были признаны обоснованными, в 2016-м — 0,23%, то за первое полугодие 2017-го года — 0,09%. Впрочем, снижение доли подобных закупок эксперты отмечают в среднем по стране.

Критерии экономности и эффективности планирования — не самые объективные: высокий уровень экономии может свидетельствовать о недостаточном уровне планирования региона и завышении начальных максимальных цен.

Золотые яблоки, кисельные берега и Сабантуй в Париже: на чем не экономят в Татарстане

Госзакупки в Татарстане не раз становились предметом критики. Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» выявляли попытки купить кисель по 1 тысяче рублей за килограмм, когда его рыночная цена — 60—70 рублей. Или жесткие диски для компьютера за 250 тыс. рублей при реальной цене в 50 тыс. рублей. При этом попытки остановить нарушения и жалобы в правоохранительные органы результатов не приносили. По словам эксперта ОНФ Игоря Бикеева, корень проблемы — в несовершенном законодательстве, которое позволяет мухлевать на госзакупках.



Игорь Бикеев: «Закон дает самой организации право создавать свою методику определения начальной максимальной цены контракта. Упрощенно говоря, сами для себя законы пишут»

— Был выявлен очень сомнительный механизм ценообразования на основе возможности применения 223-го федерального закона. Одна из казанских организаций, занимающаяся питанием детей, провела конкурс по закупке двух сортов яблок по цене 200 рублей за килограмм. На тот момент рыночная цена яблок была порядка 50 рублей с учетом доставки и хранения. Мы обратились в правоохранительные органы, но нарушения законодательства здесь не было, поскольку указанный закон дает самой организации право создавать свою методику определения начальной максимальной цены контракта. Упрощенно говоря, сами для себя законы пишут, — говорит Бикеев.

Отдельная история — это размещение тендеров пост-фактум, когда заказ исполнен, а конкурс только объявляется. Такой подход стал в Татарстане традицией. Скульптуры у Центра семьи «Казан», строительство зоопарка, парковка для ЧМ по футболу… Но из щекотливых ситуаций организаторы торгов научились выходить: после требований прокуратуры и антимонопольной службы такие закупки отменяются, а заказчик идет другим путем — покупает готовый объект у единственного поставщика.

Не так давно подразделение мэрии Казани перечислило Всемирному конгрессу татар средства для организации Сабантуя безо всякого конкурса. Редкий случай, когда дело дошло до суда и виновных привлекли к ответственности за нарушение федерального закон о контрактной системе. Правда, погуляли на 19 млн рублей, а штраф назначили только в 30 тысяч.