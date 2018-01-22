Яков Геллер перепишет книгу госзакупок и прирастет миллиардами

Под угрозой закрытия окажутся корпоративные ЭТП и даже электронная торговая площадка Центра развития закупок РТ

Фото: Максим Платонов

Крупнейшим татарстанским госкомпаниям в этом году придется отказаться от проведения закупок у МСБ на 22 независимых и собственных электронных торговых площадках и полностью перевести их на контролируемые государством ЭТП. После трехлетних дебатов президент страны Владимир Путин в канун нового года подписал поправки в закупочное законодательство, в результате чего не менее 18% от всего объема закупок татарстанских госкомпаний (или свыше 40 млрд рублей) перейдет под контроль шести национальных операторов ЭТП. В выигрыше от новогоднего сюрприза федерального регулятора окажется ЭТП Якова Геллера, попавшая в число отобранных шести операторов, но почти ничего хорошего он не сулит вяло конкурирующей с ней электронной площадке ГУП «Центр развития закупок». Более того, корпоративным ЭТП, подобным ОАО «Сетевая компания», придется просто отмереть. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новогодний сюрприз для МСБ: госкомпании обязаны закупать 18% товаров и услуг

С этого года радикально ужесточается режим проведения государственных закупок. 31 декабря президент страны Владимир Путин подписал масштабные поправки к двум основополагающим законам: о государственных закупках, осуществляемых по требованиям 44-ФЗ, и о закупках госкомпаний, регулируемых 223-ФЗ (полный текст изменений был размещен 1 января на сайте kremlin.ru). Их суть сводится к одному — государственные закупки по всей стране должны проходить исключительно в электронном виде, т. е. на электронных торговых площадках (ЭТП), а основными способами конкурентных закупок должны быть четыре — открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос предложений и запрос котировок. В Татарстане объем закупок по ФЗ-44 сильно растет: если в прошлом году были выставлены лоты на 1,4 млрд рублей, по данным Госкомитета РТ по закупкам, то по итогам 9 месяцев он достиг уже 8 млрд рублей.

Впрочем, наиболее интересны для бизнеса закупки госкомпаний, масштабы которых в десятки раз превосходят бюджетный госзаказ. С 1 января этого года заработало постановление правительства РФ о расширении перечня госкомпаний, обязанных выполнять нормативы закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Если прежде к ним относились госкомпании с годовой выручкой более 2 млрд рублей, то теперь этот ограничитель снижен до 500 млн рублей, а для автономных учреждений до 250 млн рублей. Таким образом, существенно увеличилось число госкомпаний и автономных учреждений, обязанных производить закупки у МСБ. Согласно закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ) они должны закупать у МСП не менее 18% годового стоимостного объема договоров, тогда как раньше закупали только 15%. По разным оценкам, закупки татарстанских госкомпаний превышают 200 млрд рублей, а значит, не менее 40 млрд рублей может заработать МСБ.

31 декабря Владимир Путин подписал масштабные поправки к двум основополагающим законам: о государственных закупках и о закупках госкомпаний. Фото kremlin.ru



Татарстан погрузили в информационный вакуум о госзакупках

Поразительно, но о принятии «путинских» поправок в закупочное законодательство, вокруг которого в течение последнего полугода рьяно спорили в федеральном правительстве, оказались абсолютно не осведомлены как раз те госорганы РТ, которые содержатся республиканским бюджетом лишь для проведения полномасштабных государственных электронных закупок в республике. На официальный запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать законодательные новации не смогли дать ответы в течение двух рабочих дней ни руководство Госкомитета РТ по закупкам, ни подведомственное ей ГУП «Центр развития закупок РТ». Забавно, но в руководстве Госкомитета РТ по закупкам прямо признались, что только сейчас начнут изучать «путинские» поправки, поскольку следить за жаркими баталиями вокруг изменений на федеральном уровне нет смысла. «Зачем читать рабочие законопроекты, если они не приняты», — смеется один из заместителей руководителя Госкомитета РТ по закупкам. Получить комментарий гендиректора «Центра развития закупок» Наили Володиной также не удалось.

Вообще, на электронных ресурсах этих уполномоченных госорганов царит абсолютный информационный вакуум: здесь нет ни слова о «путинских» поправках, а перечень татарстанских госкомпаний, обязанных осуществлять закупки у МСБ, не обновлялся с 2015 года. К примеру, в нем напрочь отсутствуют данные о таких крупнейших закупщиках, как ОАО «Татэнерго», «Татспиртпром». Казалось бы, мелочь пустяшная, но если государственный навигатор в области госзакупок не показывает бизнесу верные ориентиры, то какая от него польза МСБ? А между тем федеральные власти требуют от региональных госкомпаний раскрывать и перспективные план-графики закупок для удобства МСБ: в этом году правительственным постановлением будет продолжен мониторинг выполнения норм о закупках у субъектов МСБ и под него попадают все региональные госкомпании.

До этого были изобретены тысячи способов нелегальных закупок

Единственный, кто оказался в курсе новаций, это гендиректор ОАО «Агентство по государственному заказу» Яков Геллер. По его словам, эти новации ничем не грозят Татарстану, т. к. большинство компаний давно перешли на электронную форму отбора поставщиков товаров и услуг. «Поправки практически фиксируют то, что мы давно сделали. А именно перевели закупки к четырем классическим способам честной конкуренции. До этого были изобретены тысячи способов закупок, которые сводились к легализации договоренностей. В Татарстане было не так», — утверждает Геллер.

На самом деле, свежие поправки в федеральный закон №223 создают реальные предпосылки для передела рынка госзакупок в пользу национальных операторов электронных площадок. Ведь с этого года госкомпании обязаны проводить торги у МСБ исключительно на контролируемых государством площадках, тогда как прежде татарстанские госкомпании проводили закупки на 22 различных ЭТП, за которыми трудно уследить. По этой причине нет достоверной информации об объеме госзакупок татарстанских госкомпаний. Удалось выяснить, что «Татэнерго» размещает тендеры на 10 млрд рублей, а «Таттелеком» запланировало закупки в этом году на 1,9 млрд рублей, из которых 53% будет выставлено на торги МСБ, сообщила компания. Но на каких торговых площадках они будут торговаться, что более важно знать МСБ, неясно. К примеру, ОАО «Сетевая компания» (объем закупок не раскрывает, — прим. ред.) проводит торги на собственной торговой площадке. «Заказчик и исполнитель не должны быть связаны между собой, — считает гендиректор агентства Яков Геллер. — Когда площадка принадлежит самому себе, то теряется анонимность [ценовых заявок претендентов]».





Свежие поправки в федеральный закон создают реальные предпосылки для передела рынка госзакупок в пользу национальных операторов электронных площадок



Шестеро под контролем федеральных регуляторов

Но с этого года такому своеволию будет положен конец. Как сообщил «Реальному времени» гендиректор АО «Единая электронная торговая площадка» (крупнейший российский оператор электронных торгов для госкомпаний) Антон Емельянов, с 1 июля 2018 года заказчики (госкомпании), осуществляющие закупки в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», должны будут совершать закупки у малого бизнеса (субъектов малого и среднего предпринимательства) только путем проведения конкурентных процедур в электронной форме. При этом проводить эти процедуры заказчики должны будут на электронных торговых площадках (ЭТП), функционирующих в соответствии с едиными требованиями, установленными законом о госзакупках.

Это значит, что им предстоит перевести закупки на действующие пять-шесть ФЭТП, которые были аккредитованы в соответствии с законом «О контрактной системе» еще в 2010 году. Гендиректор ОАО «Агентство по госзаказу» Яков Геллер подтвердил «Реальному времени», что среди них присутствует и татарстанская ЭТП zakazrf.ru, наряду с «Единой электронной торговой площадкой», ООО «РТС-тендер», ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «Электронные торговые системы». В конце декабря Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пролонгировали с ними соглашения о продлении аккредитации до 31 декабря 2018 года. Правда, в документе оговаривается, что соглашения могут потерять силу до 31 декабря 2018 года в том случае, если начнут свою работу операторы ЭТП, прошедшие новый отбор в соответствии с 44-ФЗ. По словам Якова Геллера, в прошлом году появился еще один, шестой по счету, аккредитованный оператор ЭТП РАД. Правительство России приняло такое решение 31 декабря 2016 года, а в конце прошлого в года регуляторы подписали такое же соглашение о продление полномочий и с ЭТП РАД.

Заметим, что обязанность госкомпаний размещать закупки на государственных ЭТП и была самой спорной точкой в переговорах, которые растянулись почти на 3 года, но в итоге эта позиция была продавлена.

Кто кого: удержит ли Яков Геллер у себя госкомпании

Впереди большая борьба между двумя татарстанскими ЭТП, зарабатывающими на госконтрактах. С одной стороны, есть авторизованная площадка Геллера, которая по итогам 2017 года провела торги для МСБ на 38 млрд рублей, а с другой стороны, «темная лошадка» в качестве ЭТП под управлением «Центра развития закупок РТ».

«Резиденты МСБ на ЭТИС получили заказы на 38 млрд рублей», — сообщил «Реальному времени» Яков Геллер. А сколько заказов получили МСБ на ЭТП «Центра развития закупок», Наиля Володина отказалась сообщить. Если последняя не сумеет пройти госаккредитацию, то дальнейшие события, наверное, пройдут, как в поговорке «Боливар не выдержит двоих».

Корпоративные ЭТП также под угрозой сворачивания. В «Сетевой компании» не успели сообщить, куда они будут переводить закупки у МСБ и их объем. Но в прошлом году заместитель гендиректора компании Вадим Лукин на совещании в УФАС называл цифру 4—5 млрд рублей.



Яков Геллер достаточно критично относится к готовящимся изменениям. Фото Романа Хасаева

До сих пор татарстанские госкомпании активно игнорировали площадку zakazrf.ru Якова Геллера. Среди крупных госкомпаний лично он назвал только ОАО «Татэнерго». Хотя на сайте можно встретить закупки и «Татспиртпрома». Пресс-служба алкогольного холдинга не прислала комментарий на запрос нашего издания, хотя обещала.

Никто из опрошенных «Реальным временем» госкомпаний не выразил желания возвращаться на zakazrf.ru. И это понятно. Ведь государственные ЭТП будут оснащены системой «независимый регистратор», которая будет фиксировать юридически значимые действия на электронных площадках. «Это значит, что при любом сбое или подозрении на манипуляции федеральные регуляторы — ФАС, Минфин и Минэкономразвития и даже силовые структуры — могут вскрыть этот «черный ящик» и посмотреть, а не повлекли ли действия оператора торговой площадки к нарушениям. Это называется быть под надзором государства», — заключил Яков Геллер.

Впрочем, сам он достаточно критично относится к готовящимся изменениям. «Вот когда на строящийся за 1 трлн рублей мост будут допускать бизнес на поставку бетонных смесей, шурупов и болтов, тогда по-настоящему можно сказать, что рынок госзаказа для МСБ открылся. А пока они поставляют лишь бумагу за 100 рублей», — разочарован он.