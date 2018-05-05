Володина Наиля Мансуровна

Общая информация

Родилась 23 марта 1984 года в г. Казани.

Образование:



2006 год — Казанский государственный университет, факультет татарской филологии и истории в англоязычной аудитории

Трудовая деятельность:



В апреле — июле 2015 г. — начальник отдела информационного сопровождения ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».

В июле — ноябре 2015 г. — заместитель генерального директора ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».

С ноября 2015 г. — генеральный директор ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».

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