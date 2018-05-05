Володина Наиля Мансуровна
Общая информация
Родилась 23 марта 1984 года в г. Казани.
Образование:
2006 год — Казанский государственный университет, факультет татарской филологии и истории в англоязычной аудитории
Трудовая деятельность:
В апреле — июле 2015 г. — начальник отдела информационного сопровождения ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».
В июле — ноябре 2015 г. — заместитель генерального директора ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».
С ноября 2015 г. — генеральный директор ГУП РТ «Центр развития закупок РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 86
- Телефон: (843) 212-28-18
- Email: crz.rt@tatar.ru
- Сайт: www.zakupki.tatar
Дата последнего обновления: 05.05.2018