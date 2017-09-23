ГУП «Центр развития закупок Республики Татарстан»
Общая информация
Государственное унитарное предприятие «Центр развития закупок Республики Татарстан» - подведомственное Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам. Создана в 2014 году.
Цели создания:
Развитие системы закупок товаров, работ и услуг;
Комплексное обеспечение деятельности органов управления и иных структур Республики Татарстан по вопросам, связанным с закупками товаров, работ, услуг;
Повышение профессионального уровня заказчиков и участников закупок;
Совершенствование законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Руководитель - Володина Наиля Мансуровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 86
- Телефон: (843) 212-28-18
- Email: crz.rt@tatar.ru
- Сайт: www.zakupki.tatar
Дата последнего обновления: 23.09.2017