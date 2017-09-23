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ГУП «Центр развития закупок Республики Татарстан»

Общая информация

Государственное унитарное предприятие «Центр развития закупок Республики Татарстан» - подведомственное Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам. Создана в 2014 году.

Цели создания:

doc 128x128Развитие системы закупок товаров, работ и услуг;
doc 128x128Комплексное обеспечение деятельности органов управления и иных структур Республики Татарстан по вопросам, связанным с закупками товаров, работ, услуг;
doc 128x128Повышение профессионального уровня заказчиков и участников закупок;
doc 128x128Совершенствование законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Руководитель - Володина Наиля Мансуровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 86
  • Телефон: (843) 212-28-18
  • Email: crz.rt@tatar.ru
  • Сайт: www.zakupki.tatar

Дата последнего обновления: 23.09.2017

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