Со «Спартаком» «прокатило». Что будет в плей-офф?

«Ак Барс» увез победу из Москвы, несмотря на катастрофичные 22 минуты штрафа

В новом году «Ак Барс» идет без поражений, а Владимир Ткачев исполняет ту самую роль лидера атак, в которой его с начала сезона мечтали видеть болельщики. Ужасная дисциплина при хорошей игре в единоборствах, «игра-качели» на «Арене Легенд», феноменальный Ткачев и красно-бело-зеленая Москва — все это в материале «Реального времени».

На «Арене Легенд» ждали новый рекорд посещаемости

Хороший результат в последнем матче и праздничное настроение гарантий продолжения победной поступи «Ак Барса», конечно, не давали никаких. «Барсы» традиционно проводят свои матчи с «западными» соперниками заметно хуже, чем с изученными соседями по Востоку. Да еще и «Спартак» под руководством некогда блестящего нападающего в составе «барсов» Вадима Епанчинцева в нынешнем сезоне, кажется, переживает второе рождение — даже с учетом того, что москвичи вернулись в КХЛ еще два года назад. Именно в сезоне 2017/2018 «красно-белые» радуют игрой своих поклонников, как в далекие годы. А те отвечают рублем и поддержкой на трибунах.

Новый клубный рекорд посещаемости матчей «Спартака» (11300 зрителей в игре против «Салавата Юлаева») — это синергия командных усилий и, конечно же, менеджмента клуба, который инициировал переезд клуба на «Арену Легенд» и продолжает завлекать зрителя различными акциями. Красные шапки Санты, розданные болельщикам на игре с Уфой, — последнее из удачных решений, которые и завоевывают сердца московских любителей хоккея. Так что в Москве не без оснований рассчитывали на новый рекорд.

Эмиль Гарипов, проваливший прошлый матч, решил «на фарт» отказаться от своих традиционных в этом сезоне зеленых щитков и вышел в белых с полосами по краям



Поменяли лишь амуницию Гарипову

В стане «Ак Барса» — без перемен. Да, Роб Клинкхаммер, пропускавший игру с «Торпедо» из-за небольшой травмы, восстановился, как и Роман Манухов с Александром Свитовым, однако победный «нижегородский» состав в тренерском штабе решили не менять: Данис Зарипов остался в звене с Ландером и Галиевым, Азеведо разгонял атаки с Ткачевым и Секачем, а Бурмистров сыграл в четвертой тройке с Глуховым и Глинкиным.

Единственное изменение состояло лишь в том, что Эмиль Гарипов, проваливший прошлый матч, решил «на фарт» отказаться от своих традиционных в этом сезоне зеленых щитков и вышел в белых с полосами по краям. Гарипов, кстати, уже менял и шлем по ходу сезона после неудачных игр на более простую белую амуницию.

Ткачев «божит» — и должен быть в Пхенчхане

Рваная игра с постоянными остановками разошлась лишь ко второй минуте, и сразу же привела к хорошему хлесткому броску в исполнении Атте Охтамаа от синей линии. Казалось, «Ак Барс» вот-вот забьет. Однако вскоре Джастин Азеведо нашел свои 2 минуты штрафа за атаку игрока без шайбы, и казанцам пришлось отстаивать свои ворота в меньшинстве. Отстояли идеально — Гарипову даже в игру вступать не пришлось.

А все потому, что в индивидуальных единоборствах казанцы всегда были на шаг впереди, боролись яростнее. Возможно, так казалось на фоне очень бледного «Спартака», но выглядело все так, словно играют команды разного уровня. И когда москвичи удалились сами, «барсы» свою попытку пусть и не реализовали сразу, но по инерции продолжили атаку уже в равных составах и счет открыли: Охтамаа отправил шайбу в сторону ворот, но снаряд до «пятака» не дошел — потому что Владимир Ткачев в центре эффектно подставил перо клюшки, и шайба непредсказуемо срикошетила в ворота. Да так незаметно, что голкипер хозяев еще долго крутил головой в поисках шайбы под грустную мелодию Моби — 0:1.

Голкипер хозяев еще долго крутил головой в поисках шайбы под грустную мелодию Моби



А Ткачев между тем вновь не уходит со льда без шайб, в наступившем году собрав уже три гола. Если при такой игре казанского нападающего Олег Знарок не внесет его в окончательный список на Олимпиаду, то о такой «московскопитерской» сборной нестоличным болельщикам можно будет смело забыть.

Доминирование даже при шести штрафных минутах

Ближе к концу периода обмен любезностями устроили Глинкин и Бурмистров. Сначала Антон выдал отличную передачу под удар Александру, но тот не смог толком приложиться по шайбе. Зато чуть позже абсолютно нечитаемую для соперника передачу исполнил из-за ворот на пятачок уже Бурмистров — и у Глинкина с броском вышло куда лучше: сходу, мощно и под самую перекладину — 0:2.

«Ак Барс» по игре был готов явно лучше, атаки готовил грамотнее, а индивидуально действовал более четко. Однако 6 минут штрафа даже в таком матче, когда игра шла под диктовку казанцев, не давали избавиться от ощущения некой недоработки. Будто тренерская задумка была выполнена не полностью.

Забегая вперед отметим, что если с седьмой командой Запада такая катастрофическая частота удалений «прокатила», то с более маститыми соперниками подобное заигрывание с фортуной «Ак Барсу» точно с рук не сойдет.

Под занавес периода «штрафной дубль» оформил Охтамаа, а это уже верный знак, что «барсы» игру из своих рук упустили



«Свою» игру из рук выпустили

Другим вышел «Спартак» после «чая» с Вадимом Епанчинцевым в раздевалке. Москвичи задвигались куда интенсивнее, быстро проходили синюю линию всей командой с последующим прострелом на пятак, который непременно кто-то замыкал. При первой же попытке Виктор Комаров обыграл Гарипова, который не успел переместиться, — 1:2. При второй голкипер шайбу накрыл.

А вот проблемы с дисциплиной у «Ак Барса» не делись никуда. Хозяева льда взвинтили темп достаточно, чтобы казанцы стали фолить еще чаще. То Джастин Азеведо вновь отправится в штраф-бокс, то Андрей Марков схлопочет десятиминутный дисциплинарный штраф. Под занавес периода «штрафной дубль» оформил Охтамаа, а это уже верный знак, что «барсы» игру из своих рук упустили. Но Эмиль Гарипов начал расторопнее двигаться по своей вратарской, и больше «красно-белые» во втором периоде не забрасывали.

Москва влюблена в «Ак Барс»

У «Спартака» на кону — место в восьмерке, и, конечно же, москвичи рвались вперед все более нацеленно и раскрывались все больше. И оставшееся на третий период штрафное время финского защитника «Ак Барса» использовали. Это Лукаш Радил из левого круга хлестко замкнул передачу Хохлачева — 2:2.

В ответ казанцы оперативно нагнали панику в защитных порядках хозяев, и это привело к буллиту в исполнении гостей. Однако этот элемент дается «барсам» в нынешнем сезоне крайне тяжело, и у Иржи Секача снова не получилось.

Зато традиционно сильны «барсы» на точке вбрасывания. В этот день они просто «сожрали» соперника в этом компоненте, и рано или поздно это должно было принести свои плоды. Принесло за 6 минут до конца матча: Ткачев выиграл борьбу на точке, Секач отдал искусный пас из-за ворот, а Азеведо исправился за все свои штрафы аккуратным броском под перекладину — 2:3. Шум ликования на трибунах наглядно продемонстрировал, как много в Москве поклонников «Ак Барса». Не меньше пары тысяч болельщиков на «Арене Легенд» точно были за Казань.

Видеообзор матча. Источник: khl.ru

«Ак Барс» идет без поражений в новом году, а Владимир Ткачев ближе к олимпийскому февралю набрал превосходную форму. То ли еще будет в «кубковом» марте.

Эрик Добролюбов, фото spartak.ru