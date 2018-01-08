Андрей Звягинцев: «С 2008 года у меня есть сценарий о Великой Отечественной войне»

Режиссер пообщался со всеми заинтересованными его творчеством в рамках встречи, организованной Московским институтом психоанализа.

Автор нашумевших фильмов «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» встречу с поклонниками начал с рассуждений, есть ли место чуду в современном мире, а закончил прогнозами развития актерской карьеры в мире в будущем. Заодно объяснил, почему его фильмы такие мрачные. Что больше всего интересовало аудиторию и каких взглядов на жизнь придерживается Андрей Звягинцев, в материале интернет-газеты «Реальное время».

«Кто верит в чудо?»

«Верите ли вы в чудо?» — первый вопрос из зала режиссеру, «Нелюбовь» которого вошла в шорт-лист премии «Оскар».

— А кто из вас верит в чудо? — ответил вопросом на вопрос Андрей Звягинцев.

Руки подняли почти все в зале — «какая чудесная страна». Прямого ответа режиссер давать не стал, но прямо обозначил свою позицию ответом на другой вопрос, назвав его при этом хорошим и фундаментальным: «Верите ли, что добро побеждает?» — «Так и есть».

По его фильмам этого никак не скажешь, но так специально задумано.

— Я убежден, что если добро побеждает на экране, то оно там и остается победителем. Если отрицательный персонаж получает по заслугам на экране, то это там и сохраняется. Главная же работа в зале не происходит. Лучше, чтобы добро побеждало в наших жизнях, это уже только вопрос нашего выбора, — пояснил режиссер.

Кадр из фильма «Левиафан». Фото russkiymir.ru



Зритель хочет эпичного

По крайней мере одного представителя собравшейся аудитории интересовал вопрос, когда же будет что-то эпичное? Взрывы машин, осажденные крепости.

— Это не ко мне. С машинами, конечно, не знаю как, но крепости в планах есть. Вы имеете в виду масштабные проекты? Всякая историческая реконструкция — это дорогостоящая задумка. С 2008 года у меня есть сценарий о Великой Отечественной войне, на реализацию которого сейчас нужно 15 миллионов долларов. При этом на «Левиафан» я потратил 5 миллионов долларов. Очевидно, что любая несовременная история всегда дороже в два-три раза, — рассказал Андрей Звягинцев.

Но вот с боевиком, если нужно что-то эпичное в прямом смысле, боится не справиться.

В творчестве нравится каждая минута

Поклонников фильмов Звягинцевавсе больше интересовали вопросы отвлеченные, философские и возвышенные, например, что такое счастье?

— В личном плане я, конечно, не буду говорить, что для меня счастье и какие моменты запоминающиеся, а в творческом мне нравится абсолютно каждая минута. Во время работы над фильмом даже тело меняет форму, я абсолютно счастлив. Конечно, по ходу бывает и очень трудно, и возникает отчаяние, но потом ждет счастье воплощения замысла.

Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото thr.ru

Один из сложных моментов, который возникает уже после того, как картина готова, — подготовка трейлера и постера для той или иной страны, ведь в каждой свои особенности аудитории, над которой работают продюсеры и дистрибьюторы.

— Я пытался продвигать свои картины, но создавать трейлер — это как по живому нарезать. Мои идеи зачастую идут вразрез с тем, что предлагают продюсер и дистрибьютор, себя они считают правыми в той или иной подаче. К выходу трейлеров я готовлюсь, для меня это всегда стресс. Больше в это я не влезаю вообще. Я отвечаю за картину, и как только получаю эталонную копию, то здесь ставлю точку.

Отсутствие мыслей о новых технологиях

— Я никогда не думаю о новых технологиях. Верю, что в будущем по-прежнему будем снимать лица актеров, потому что они могут предложить новый опыт.

Тем не менее есть такие способы, которые могут совершенно по-другому представить работу режиссера. Андрей Звягинцев вспомнил, как в одном из самых современных кинотеатров США был киносеанс длительностью не больше 15 минут. В фильме говорилось о миграции жителей Мексики в Америку максимально наглядными способами. Зрителей, которых было не так и много, собирали в небольшой абсолютно черной комнате. Важно — все были босиком. Затем — звуки сирены, открывшиеся ворота, к которым тебя гонит толпа, условные выстрелы, которые звучат натурально. В конце Андрей Звягинцев вспоминал, что зрители говорили, сколько раз в них «выстрелили». Тогда проблема предстает перед ними совсем по-другому.

Юлия Косолапкина