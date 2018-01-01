Александр Архангельский: жертва сталинских репрессий, «правая рука» Туполева, создатель авиакулака СССР
Забытый герой страны Александр Архангельский. Колонка Михаила Черепанова о выдающемся авиаконструкторе
29 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения авиаконструктора Александра Александровича Архангельского, Героя Социалистического Труда, одного из создателей знаменитых самолетов АНТ и Ту-104, уроженца Казани. Заведующий Музеем-мемориалом ВОВ Казанского кремля и колумнист «Реального времени» Михаил Черепанов сегодняшнюю авторскую колонку посвятил именно этому забытому герою страны.
Профессиональный взлет
Бесполезно искать его имя в названиях улиц столицы Татарстана, нет ни бюста, ни памятных плит. Да и могила его — на Новодевичьем кладбище в Москве. На родине об этом легендарном когда-то конструкторе бомбардировщиков знают сегодня разве что в музее Казанского авиационного производственного объединения им. С.П. Горбунова. И то только знатоки истории конструкторского бюро А.Н. Туполева.
Между тем именем этого своего сына Казань может гордиться не меньше, чем достижениями 39 других своих уроженцев-героев. Судите сами.
Родившись в Казани, Александр с отличием закончил гимназию в Москве. Был одним из лучших выпускников Императорского Московского технического училища (ныне знаменитое МВТУ им. Н.Э. Баумана). Уже будучи студентом, активно участвовал в работе воздухоплавательного кружка Н.Е. Жуковского, был сотрудником аэродинамической лаборатории.
С 1915 года он преподавал в Московском воздухоплавательном училище и работал в Жуковском расчетно-испытательном бюро. С 1918 года работал в Центральном аэрогидродинамическом институте помощником заведующего авиационным отделом по изучению и разработке конструкций А.Н. Туполева.
В 1920-е годы совместно с А.Н. Туполевым построил для Красной Армии глиссеры, с Б.С. Стечкиным — аэросани.
В 1926 году стал заместителем главного конструктора А.Н. Туполева. Участвовал в создании первого советского цельнометаллического самолета АНТ-2, пассажирского АНТ-14, бомбардировщиков АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3).
С 1932 года Архангельский уже руководил в конструкторском бюро бригадой по разработке скоростных самолетов, а в 1936 году стал главным конструктором КБ авиазавода №22, возглавлял запуск в серийное производство бомбардировщиков СБ. Они хорошо показали себя в боевых действиях в Испании и Китае. Было создано 6 656 экземпляров этой серии.
Детище конструктора — скоростной бомбардировщик Ар-2 в количестве 250 штук тоже принимал участие в боевых действиях, пока не появился более мощный и маневренный Пе-2.
Опала и триумф
Как это нередко случается, талант не спас Архангельского от клеветы завистников. При сталинском режиме любой проходимец мог довести до ареста самого нужного стране специалиста, написав высосанный из пальца донос. В благодарность за необходимые стране скоростные самолеты кавалер ордена Ленина Архангельский в 1938 году арестован по ложному обвинению и посажен в тюрьму. От лагерей ГУЛАГа его спасло только активное ходатайство товарищей. Коллеги-конструкторы, рискуя своей свободой, едва уговорили сталинских опричников если не отпустить перспективного специалиста, то хотя бы дать возможность приносить пользу родине в так называемой «туполевской шараге». Проще говоря — в специальной тюрьме для авиастроителей.
Так судьба перед самой войной привела Александра на родину, в Казань. Он попал в специальное КБ ЦКБ-29, откуда был выпущен лишь в 1941 году.
В ответ на осуждение патриот Архангельский лишь активизировал свою работу над совершенствованием выпуска бомбардировщика Ту-2. В 1943 году вместе с Туполевым вернулся в Москву на авиазавод №156. Создавал с коллегами стратегический бомбардировщик Ту-4, который в 1947 году участвовал в параде над Москвой.
Тогда-то и нашла казанца высшая награда родины: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1947 года Александр Александрович Архангельский получил звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот».
На лаврах почивать не стал, продолжил разработку новых фюзеляжей, в том числе для торпедоносца Ту-14, красавцев Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154. Кто из советских людей не видел хотя бы раз полет этих массовых классических работяг «Аэрофлота».
Закончил свой трудовой путь доктор технических наук А.А. Архангельский на посту председателя научно-технического совета и главного конструктора ОКБ А.Н. Туполева.
Умер Архангельский 18 декабря 1978 года в столице России. Похоронен лауреат Ленинской и трех Сталинских государственных премий с воинскими почестями. Провожавшие его в последний путь могли еще раз оценить его заслуги перед родиной: кроме золотой звезды героя почетный караул нес пять орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Трудового Красного Знамени и орден Красной Звезды.
Созданные конструктором Архангельским самолеты еще долго защищали родину и перевозили пассажиров на тысячи километров за несколько часов. Вот только достойной памяти ни на родине, в Казани, ни в столице страны Архангельский пока не получил.
Правда, небольшой очерк об авиаконструкторе будет в новой Книге Героев Казани, которая готовится к выпуску в 2018 году автором этих строк по заказу мэрии Казани.
Кстати
Стоит вспомнить, что героев-уроженцев Казани установлено на сегодня 40 человек. В том числе один дважды Герой Советского Союза — Николай Георгиевич Столяров, 19 Героев Советского Союза, четверо Героев России, 13 Героев Социалистического Труда и трое полных Кавалеров ордена Славы.
Улицы Казани носят имена лишь половины из них. Имена 20 героев еще только предстоит увековечить в названиях казанских улиц, многие из которых носят однообразные и ни о чем не говорящие маркировки.
И это только что касается уроженцев нашего города.
А героев, судьба которых связана со столицей Татарстана, конечно, в разы больше. Только по моим подсчетам — Героев Советского Союза — 115 человек, Героев Российской Федерации — 6 человек, Героев Социалистического Труда — 67, один Герой Труда России, трое полных кавалеров ордена Славы и двое полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Итого — еще 194 героя.
Справка
Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля; председатель ассоциации «Клуб воинской славы»; член редколлегии Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. Преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского творчества им. А. Алиша. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, лауреат Государственной премии РТ.
- Родился в 1960 году.
- Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «журналистика».
- Руководитель рабочей группы (с 1999-го по 2007 год) Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
- С 2007 года работает в Национальном музее РТ.
- Один из создателей 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 19 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан и др.
- Создатель электронной Книги Памяти Республики Татарстан (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы Второй мировой войны).
- Автор тематических лекций из цикла «Татарстан в годы войны», тематических экскурсий «Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной».
- Соавтор концепции виртуального музея «Татарстан — Отечеству».
- Участник 60 поисковых экспедиций по захоронению останков солдат, павших в Великой Отечественной войне (с 1980 года), член правления Союза поисковых отрядов России.
- Автор более 100 научных и научно-просветительских статей, книг, участник всероссийских, региональных, международных конференций. Колумнист «Реального времени».
комментарии
В Казани ему установлен бюст на старинной улице бывшей Грузинской (улица до сих пор носит имя вождя одного из направлений международного терроризма), а одна из новых улиц в поселке Мирном названа улицей "Профессоров Котельниковых" (на ней пока один недостроенный частный дом).
В.А.Котельников один из основоположников секретной радио- и телефонной связи, позволившей сохранять секретность переговоров военных и дипломатов во время 2-й Отечественной войны и до наших дней.
Современная "сотовая" связь во многом основана на его научных открытиях и достижениях.
Из Википедии:
"По словам Брюса Айзенстайна (англ.)русск. — президента международного Института инженеров электротехники и электроники, -
Котельников был выдающимся героем современности. Его заслуги признаются во всём мире. Перед нами гигант радиоинженерной мысли, который внёс самый существенный вклад в развитие средств массовой коммуникации[10][11].
А вы свою национальность точно знаете? Или речь о героях Из татарии.
2. спасибо автору вообще и за это в частности: "Как это нередко случается, талант не спас Архангельского от клеветы завистников. При сталинском режиме любой проходимец мог довести до ареста самого нужного стране специалиста, написав высосанный из пальца донос. В благодарность за необходимые стране скоростные самолеты кавалер ордена Ленина Архангельский в 1938 году арестован по ложному обвинению и посажен в тюрьму. Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/85601-aleksandr-arhangelskiy-zabytyy-geroy-aviakonstruktor";
3. может автор и не согласиться, как и РВ, но обязан дать уточнения:
3.1. если бы по результатам судебных, открытых, кстати процессов, не было принято решение на подготовку к войне, и приход к власти таких как Лаврентий Берия, то никакие ходатайства никаких товарищей не помогли бы;
3.2. "В ответ на осуждение патриот Архангельский лишь активизировал свою работу над совершенствованием выпуска бомбардировщика Ту-2. В 1943 году вместе с Туполевым вернулся в Москву на авиазавод №156. Создавал с коллегами стратегический бомбардировщик Ту-4, который в 1947 году участвовал в параде над Москвой. Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/85601-aleksandr-arhangelskiy-zabytyy-geroy-aviakonstruktor" в 1945 году подбитый над Японией Б-29 совершил вынужденную посадку в Приморье и связь его с ТУ 4 первый носитель нашей атомной бомбы для ветеранов Горбунова ..так скажем сравните фото "Энолы Гей" и фото здесь;
3.3. ту 2 считался ЛУЧШИМ фронтовым бомбардировщиком ВОВ .. а вот сталинского режима НЕ БЫЛО, была ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА - спросите простых смертных о состоянии дел с урожаем 2107 года России, когда для 40% зерна, ну если верить СМИ отсутствуют хранилища, или ещё хуже публика в погоне за ..не успела продать... ну и чтобы мы, простые смертные предприняли бы .в связи с этим...
4. в конце концов пора определиться ВОВ выиграл СССР во главе с ВКПб со строем, который сумел поднять многонациональный народ. к примеру яблоки из Алма аты в блокадном ЛЕНИНГРАДЕ спросите в Казахстане у простых смертных как они СЕЙЧАС относятся к этому вопросу и почему у нас сейчас ....
5. вот тут совершенно правильно поднят вопрос о правильных героях. Так что нам действительно надо? к примеру за истраченные деньги на НЕ БЕЗДАРНОЕ -это мог бы только суд установить какое, но у нас кишка ..., поэтому ТАКОЕ обучение государственному языку нашего Татарстана кто ни будь из руководства, или проффи потребует отчёт?
6. а Вы о героях ... каких героях? да без Архангельского не сам Туполев, ни его сын принимали бы и осуществляли иные решения.. скажем первые ТУ 16 имели ТРОСОВОЕ управление, а не гидравлику, хотя 29 разбирали по винтику, так скажем.
7. РВ спасибо что хоть так, но правду, может наше руководство всё таки возьмётся без команды Москвы за восстановление ПТУ промышленности, в том числе и авиапрома.
8. Казани, Зеленодольску, Набережным, Нижнекамску нужны обученные, хоть и на русском языке кадры рабочих...
9. с наступившим новым годом! Года меняются а проблемы, если их не решать, а просто трепаться остаются... и ...НАРАСТАЮТ в СВОЕЙ СЛОЖНОСТИ