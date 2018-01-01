Александр Архангельский: жертва сталинских репрессий, «правая рука» Туполева, создатель авиакулака СССР

Забытый герой страны Александр Архангельский. Колонка Михаила Черепанова о выдающемся авиаконструкторе

29 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения авиаконструктора Александра Александровича Архангельского, Героя Социалистического Труда, одного из создателей знаменитых самолетов АНТ и Ту-104, уроженца Казани. Заведующий Музеем-мемориалом ВОВ Казанского кремля и колумнист «Реального времени» Михаил Черепанов сегодняшнюю авторскую колонку посвятил именно этому забытому герою страны.

Профессиональный взлет

Бесполезно искать его имя в названиях улиц столицы Татарстана, нет ни бюста, ни памятных плит. Да и могила его — на Новодевичьем кладбище в Москве. На родине об этом легендарном когда-то конструкторе бомбардировщиков знают сегодня разве что в музее Казанского авиационного производственного объединения им. С.П. Горбунова. И то только знатоки истории конструкторского бюро А.Н. Туполева.

Между тем именем этого своего сына Казань может гордиться не меньше, чем достижениями 39 других своих уроженцев-героев. Судите сами.

Глиссер Туполева

Родившись в Казани, Александр с отличием закончил гимназию в Москве. Был одним из лучших выпускников Императорского Московского технического училища (ныне знаменитое МВТУ им. Н.Э. Баумана). Уже будучи студентом, активно участвовал в работе воздухоплавательного кружка Н.Е. Жуковского, был сотрудником аэродинамической лаборатории.

С 1915 года он преподавал в Московском воздухоплавательном училище и работал в Жуковском расчетно-испытательном бюро. С 1918 года работал в Центральном аэрогидродинамическом институте помощником заведующего авиационным отделом по изучению и разработке конструкций А.Н. Туполева.

В 1920-е годы совместно с А.Н. Туполевым построил для Красной Армии глиссеры, с Б.С. Стечкиным — аэросани.



Архангельский в аэросанях

В 1926 году стал заместителем главного конструктора А.Н. Туполева. Участвовал в создании первого советского цельнометаллического самолета АНТ-2, пассажирского АНТ-14, бомбардировщиков АНТ-4 (ТБ-1), АНТ-6 (ТБ-3).

С 1932 года Архангельский уже руководил в конструкторском бюро бригадой по разработке скоростных самолетов, а в 1936 году стал главным конструктором КБ авиазавода №22, возглавлял запуск в серийное производство бомбардировщиков СБ. Они хорошо показали себя в боевых действиях в Испании и Китае. Было создано 6 656 экземпляров этой серии.

Детище конструктора — скоростной бомбардировщик Ар-2 в количестве 250 штук тоже принимал участие в боевых действиях, пока не появился более мощный и маневренный Пе-2.

АНТ-9

Опала и триумф

Как это нередко случается, талант не спас Архангельского от клеветы завистников. При сталинском режиме любой проходимец мог довести до ареста самого нужного стране специалиста, написав высосанный из пальца донос. В благодарность за необходимые стране скоростные самолеты кавалер ордена Ленина Архангельский в 1938 году арестован по ложному обвинению и посажен в тюрьму. От лагерей ГУЛАГа его спасло только активное ходатайство товарищей. Коллеги-конструкторы, рискуя своей свободой, едва уговорили сталинских опричников если не отпустить перспективного специалиста, то хотя бы дать возможность приносить пользу родине в так называемой «туполевской шараге». Проще говоря — в специальной тюрьме для авиастроителей.

Так судьба перед самой войной привела Александра на родину, в Казань. Он попал в специальное КБ ЦКБ-29, откуда был выпущен лишь в 1941 году.

АНТ-20-1

В ответ на осуждение патриот Архангельский лишь активизировал свою работу над совершенствованием выпуска бомбардировщика Ту-2. В 1943 году вместе с Туполевым вернулся в Москву на авиазавод №156. Создавал с коллегами стратегический бомбардировщик Ту-4, который в 1947 году участвовал в параде над Москвой.

Тогда-то и нашла казанца высшая награда родины: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 августа 1947 года Александр Александрович Архангельский получил звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот».

На лаврах почивать не стал, продолжил разработку новых фюзеляжей, в том числе для торпедоносца Ту-14, красавцев Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154. Кто из советских людей не видел хотя бы раз полет этих массовых классических работяг «Аэрофлота».

Ту-4

Закончил свой трудовой путь доктор технических наук А.А. Архангельский на посту председателя научно-технического совета и главного конструктора ОКБ А.Н. Туполева.

Умер Архангельский 18 декабря 1978 года в столице России. Похоронен лауреат Ленинской и трех Сталинских государственных премий с воинскими почестями. Провожавшие его в последний путь могли еще раз оценить его заслуги перед родиной: кроме золотой звезды героя почетный караул нес пять орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Трудового Красного Знамени и орден Красной Звезды.

Созданные конструктором Архангельским самолеты еще долго защищали родину и перевозили пассажиров на тысячи километров за несколько часов. Вот только достойной памяти ни на родине, в Казани, ни в столице страны Архангельский пока не получил.

Правда, небольшой очерк об авиаконструкторе будет в новой Книге Героев Казани, которая готовится к выпуску в 2018 году автором этих строк по заказу мэрии Казани.

Ту-154



Кстати

Стоит вспомнить, что героев-уроженцев Казани установлено на сегодня 40 человек. В том числе один дважды Герой Советского Союза — Николай Георгиевич Столяров, 19 Героев Советского Союза, четверо Героев России, 13 Героев Социалистического Труда и трое полных Кавалеров ордена Славы.

Улицы Казани носят имена лишь половины из них. Имена 20 героев еще только предстоит увековечить в названиях казанских улиц, многие из которых носят однообразные и ни о чем не говорящие маркировки.

И это только что касается уроженцев нашего города.

А героев, судьба которых связана со столицей Татарстана, конечно, в разы больше. Только по моим подсчетам — Героев Советского Союза — 115 человек, Героев Российской Федерации — 6 человек, Героев Социалистического Труда — 67, один Герой Труда России, трое полных кавалеров ордена Славы и двое полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Итого — еще 194 героя.

Михаил Черепанов