Большой SALE в Альметьевске: свыше 40 га земель готовятся выставить на продажу

Как администрация нефтяной столицы узнала от корреспондента «Реального времени» о грядущей продаже земельных участков «Радиоприбора»

Как стало известно «Реальному времени», в Альметьевске начинается большая зимняя распродажа земельных участков, от которых решили избавиться несколько местных предприятий. Свыше 40 га земель в границах города высвобождаются из-под производственных нужд и будут выставлены на продажу в l квартале 2018 года. Среди выбрасываемых на рынок участков наиболее лакомым куском представляются пустующие в центре города земли ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор». Однако татарстанские девелоперы не испытывают оптимизма от грядущего избытка предложений, указывая, что «ценник» на нефтяные участки равен казанским, а покупательская способность оставляет желать лучшего.

Впервые за последние десятилетия Альметьевск готовится вывести на открытые торги целую вереницу промышленных участков, пребывающих в полном запустении после банкротства нескольких предприятий. Однако самым сногсшибательным явилось неожиданное решение акционеров ОАО «Альметьевский завод «Радиоприбор» о продаже примерно 35% своих производственных территорий.

Альметьевский «Радиоприбор» сбрасывает простаивающие земли

На этой неделе совет директоров Альметьевского завода «Радиоприбор» (АЗРП), входящего в радиоэлектронный холдинг КРЭТ, одобрил сделки по отчуждению недвижимого имущества. Правда, в официальном сообщении сведения ни о размере отчуждаемых земель, ни о контрагентах сделок, не раскрывались. Между тем, в НППО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», выполняющего функции единоличного исполнительного органа АЗРП, сообщили, что сделки — еще впереди. «Перечень земельных участков, подлежащих продаже, сейчас находится в стадии формирования, потому что с некоторых из них не снято обременение (видимо, участки находились в залоге по банковским кредитам, — прим. авт.), — рассказал руководитель проекта по реструктуризации АЗРП. — Но в l квартале будущего года мы планируем начать активно выставлять земли на открытые конкурсные торги».

На этой неделе совет директоров Альметьевского завода «Радиоприбор» (АЗРП), входящего в радиоэлектронный холдинг КРЭТ, одобрил сделки по отчуждению недвижимого имущества. Фото almetyevsk.tatar.ru



При этом в управляющей компании отказались раскрывать стартовую стоимость земель, а также прогнозируемую выручку от их продажи. По словам представителя НППО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», сейчас не самое лучшее время для продажи земель, поэтому «можно ожидать чего угодно». Исполнительный директор АЗРП Насих Хайдаров подтвердил «Реальному времени» факт подготовки участков к продаже, но отказался сообщить подробности. «К нам еще не поступило письменное решение совета директоров АЗРП, поэтому не хочу никого вводить в заблуждение с неверной информацией», — объяснил он. Он также подтвердил, что к концу января полный перечень участков будет готов и сведения о них будут доступны всем заинтересованным покупателям.

Слишком много недоговоренностей в комментариях АЗРП выглядит немного странно: а что же тогда одобрил совет директоров? Сделки, которых еще нет? Как бы то ни было, но это не отменяет задуманную реструктуризацию предприятия. В настоящее время АЗРП занимает площадь почти 6 га в центральной части города. Треть его территории простаивает далеко не первый год, но руководство завода до сих пор не торопилось от них избавляться, отказываясь и от продажи.

Все социальные показатели в норме

Известие о решении совета директоров АЗРП продать треть земель, мягко говоря, шокировало администрацию Альметьевска. Но напрашивающееся само собой предположение о вероятности сокращения производства в исполкоме опровергли.

«Пока не могу точно сказать, что не связано с закрытием, — слегка растерялся представитель администрации. — Впервые эту новость слышим от вас». По словам профильного чиновника, АЗРП входит в число стабильных предприятий нефтяной столицы, от которых не ждут социального напряжения. «По крайней мере, когда приезжали представители Министерства экономики РТ мы сформировали прогноз развития предприятия на 2018 год. Заложили с небольшим ростом. Ведь предприятие не сокращало персонал, у них произошло в этом году небольшое увеличение заказа, и финансовое положение более-менее стабильное», — перечислил он скромные достижения завода. И продолжил, что задержек по выплате зарплаты нет, кредиторская задолженность не растет, и вообще, за последние два года финансовое положение у них улучшилось. «Хуже не стало, но могло быть и лучше, — высказали пожелание в исполкоме города. — Но все социальные показатели в норме», — заключили власти, словно поставили предприятию диагноз «здоров».

«Радиоприбор» — это прежде всего оборонное предприятие. Оно занимается разработкой и серийным изготовлением сложной специальной аппаратуры для авиации. Фото almetyevsk.tatar.ru



«Оборонка» в нефтяном краю задумала обновление

Отметим, что альметьевский завод «Радиоприбор» — это прежде всего оборонное предприятие. Оно занимается разработкой и серийным изготовлением сложной специальной аппаратуры для авиации. В отличие от большинства ОПК, завод загружен на 65% от проектной мощности. «Основной причиной неполной загрузки производственных мощностей является моральный и физический износ оборудования, снижение заказов на гражданскую продукцию на 50% по сравнению с 2014 г.», отмечается в отчете предприятия за 2016 год. Но именно в этом году завод затеял полную реконструкцию. Как отмечается в отчете, общество включено в список предприятий, участвующих в программе ФЦП по проекту «Реконструкция и модернизация производственно-технологической базы АО «Альметьевский завод «Радиоприбор». В этом году планируется провести проектирование, а саму реконструкцию проводить уже в 2019 году. Так что не исключено, что окончательный перечень производственных участков определится после утверждения проекта реконструкции.

АЗРП при нынешнем экономическом положении вряд ли финансово «потянет» проект. В прошлом году предприятие получило выручку, как говорится в отчетности, в 472 млн рублей. Но при этом чистая прибыль — около 7 млн рублей. Зато большую нагрузку завод несет из-за долга, равняющегося половине выручки, как указано в отчете, чистый долг завода составляет 235,2 млн рублей. Так что главным источником финансирования программы предприятия может стать только выручка от продажи неиспользуемой земли.

Продавать кинулась и местная стройиндустрия

Исход торгов может испортить избыточные предложения от других собственников. Масла в огонь подливает грядущая продажа большого массива производственных земель обанкроченных предприятий стройиндустрии. После ликвидации Альметьевского ЖБИ и ПСК на торги обещают вывести свыше 40 га, но только в отделенной промышленной зоне Альметьевска. О том, что в будущем году в Альметьевске освободится много земель, недавно говорил и президент РТ Рустам Минниханов, призвав гендиректора «Татнефти» задуматься над их использованием.



Заметим, что пока у всех земель АЗРП назначение производственное. А чтобы строить здесь жилье, нужно перевести их в категорию ИЖС, но пока эта процедура не была проведена. «Она должны пройти через нас. Но эти земли еще не рассматривались в плане жилищной застройки: нужно смотреть, вдруг находятся в радиусе охранных земель завода», — сообщили в исполкоме города. Так что не исключено, что собственник будет продавать участок как готовый комплекс, который придется переводить в ИЖС самому девелоперу.

Домкор: ждем адекватной цены

«Земли АЗРП будут для нас будут интересны, но при адекватном предложении, — прокомментировал грядущие продажи Юрий Мочалин, коммерческий директор челнинской строительной компании «Домкор», которая одной из первых вошла в Альметьевск. «Сейчас новых земельных участков с обеспеченной инженерией в городе нет, — указал он. — Отсюда завышенные ожидания продавцов земельных участков, ценник на которые достигает казанских величин. При этом цена продаж достаточно низка», — посетовал он. В настоящее время «Домкор» построил жилой комплекс «Алсу» на 110 тысяч кв. м жилья.

Альметьевск — сложный город с точки зрения инженерной инфраструктуры, поэтому промышленный девелопмент может быть отчасти спасением для ее развития. «Но каждый участок надо рассматривать детально: с точки зрения наложения санитарных зон, целевого назначения участка, инженерных сетей», — говорит он. — Конечно, редевелопмент промышленных зон проще, чем жилых, но здесь немало проблем».