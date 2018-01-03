Продуктовый индекс: как корзинка казанцев подорожала из-за помидоров и апельсинов

Как изменилась стоимость продуктов и бытовой химии в 2017 году по подсчетам «Реального времени»

Фото: Антон Журавлев

Аналитическая служба «Реального времени» вот уже почти 3 года следит за стоимостью продуктов в казанских магазинах. Сегодня мы подводим итоги 2017 года. Как выяснилось, общая стоимость продуктов продолжает расти, но незначительно: за год — на 2%. Причем основная доля этого роста приходится на некоторые фрукты и овощи, а многие продукты основательно подешевели.

«Эдельвейс» стал самой дешевой сетью

За год средняя стоимость потребительской корзины выросла, но незначительно — на 2%. В конце декабря 2016 года набор продуктов, рассчитанный на месяц по методике Росстата, можно было приобрести за 5 298 рублей. Сейчас за него же придется отдать 5 403 рубля.

Наибольший годовой рост продемонстрировала сеть магазинов «Пятерочка». Набор продуктов на месяц здесь подорожал на 5,4% — с 5 343 до 5 630 рублей. Чуть меньший рост — на 3,1% за год — был зафиксирован в самой дорогой сети «Бахетле». Год назад набор продуктов на месяц здесь стоил 5 661 рубль, сейчас — 5 836 рублей. На третьем месте по годовому росту оказалась вышедшая на второе место по дешевизне сеть «Магнит». Годовой рост стоимости здесь составил 1,5% — с 5 072 до 5 150 рублей.

А вот в сети «Эдельвейс» продукты за год подешевели на 2,3%. Год назад набор продуктов здесь стоил 5 114 рублей, а сейчас — 4 998 рублей. Таким образом, «Эдельвейс», практически всегда (за время нашего исследования) занимавший второе место по дешевизне, вырвался на первое место, став доступнее «Магнита».

На графике можно увидеть, что цены росли стабильно в первой половине года. Они достигли пика практически одновременно во всех сетях к концу июня, а дальше пошли на спад. Новое, но гораздо менее значительное подорожание, традиционно началось в конце октября, и с тех пор цены держатся на том же уровне.





Фрукты и овощи тянут корзину вверх

За прошедший год большая часть товаров, находящихся в минимальной потребительской корзине Росстата — 24 из 41 — подорожала. Еще 17, соответственно, подешевели. Причем в целом основная масса продуктов — 25 наименований — изменилась в цене не более чем на 10%.

К самым подорожавшим товарам относятся некоторые виды фруктов и овощей. Напомним, цены на эти продукты имеют сезонный характер, меняются в цене в течение года довольно сильно. Кроме того, их цена чаще всего зависит от урожая в конкретном году. В этом году, похоже, ситуация была хуже, чем в предыдущем. Несмотря на нормализацию отношений с Турцией, которая ввозит значительную долю растительных продуктов в нашу страну, цены на овощи и фрукты все же в основном росли.

Лидером по годовому увеличению цены стали апельсины. По сравнению с прошлым декабрем они подорожали более чем в полтора раза — с 57 до 93 рублей. Помимо этого, в лидерах примерно с одинаковым годовым удорожанием оказались картофель и помидоры — они подорожали примерно на четверть. Картофель сейчас продается по 20 рублей за килограмм, а год назад его можно было купить по 15,8 рубля. Помидоры подскочили в цене со 137 до 170 рублей за килограмм.

Несмотря на нормализацию отношений с Турцией, которая ввозит значительную долю растительных продуктов в нашу страну, цены на овощи и фрукты все же в основном росли



Также в пределах 21—22% был зафиксирован рост стоимости лимонов и фасоли. А вот от 10 до 16% роста было зафиксировано уже не только в случае с овощами и фруктами, но также и минтаем (16%), молотым перцем (13%), растительным маслом (13%), молоком (11%).

Подешевели сильнее всего (более чем на 10%) восемь товаров. Самое большое снижение было зафиксировано на горох — почти на треть. Год назад он стоил около 85 рублей, сейчас — 60. Также примерно на 15% снизилась стоимость сахара (с 41 до 34 рублей), курицы (со 122 до 103 рублей) и соли (с 10,9 до 9,3 рублей).

Кроме того, в лидерах по снижению цены два молочных продукта. Это сыр, подешевевший на 12,5% (с 381 до 334 рублей) и сметана со снижением на 11,3% (со 171 до 151 рубля). Еще два сильно подешевевших продукта — мука (на 10,5%, с 42 до 37 рублей) и свекла (на 10%, с 17,3 до 15,6 рубля за килограмм).

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг 26.12.2017 26.12.2016 Изменение за год 1. Хлебные продукты 871,81 880,07 -0,9% Фасоль 218,25 180,69 20,8% Горох 60,22 84,81 -29,0% Мука 37,28 41,64 -10,5% Рис 165,38 164,54 0,5% Гречка 176,06 191,23 -7,9% Батон 72,97 67,75 7,7% Хлеб «Сельский» 43,10 43,90 -1,8% Макароны 98,56 105,50 -6,6% 2. Картофель 19,70 15,81 24,6% 3. Овощи и бахчевые 994,11 927,83 7,1% Капуста свежая (кочан) 13,00 12,50 4,0% Капуста квашеная 120,76 113,07 6,8% Огурцы свежие 136,19 135,20 0,7% Помидоры свежие 169,80 136,93 24,0% Свекла 15,58 17,31 -10,0% Морковь (мытая) 27,53 27,05 1,8% Лук репчатый 17,70 19,24 -8,0% Укроп 339,21 319,20 6,3% Болгарский перец 154,35 147,33 4,8% 4. Фрукты свежие 431,50 364,34 18,4% Яблоки 61,01 59,81 2,0% Апельсины 92,58 57,49 61,0% Лимоны 97,33 79,93 21,8% Бананы 59,65 54,90 8,7% Груши Конференц 120,94 112,21 7,8% 5. Сахар и кондитерские изделия 1015,13 965,56 5,1% Сахар 34,31 40,66 -15,6% Конфеты (шоколад) 759,17 716,53 6,0% Печенье 221,65 208,37 6,4% 6. Мясопродукты 866,82 888,80 -2,5% Говядина 436,78 450,53 -3,1% Свинина 327,32 316,57 3,4% Курица 102,71 121,70 -15,6% 7. Рыбопродукты 471,40 434,63 8,5% Минтай свежемороженый 151,20 130,45 15,9% Сельдь (пресервы) 320,20 304,18 5,3% 8. Молоко и молокопродукты 1291,18 1322,57 -2,4% Молоко 2,5% 48,67 43,71 11,4% Сметана 20% 151,37 170,73 -11,3% Масло сливочное 72,5% 532,57 495,21 7,5% Творог обезжиренный 224,78 231,55 -2,9% Сыр 333,79 381,38 -12,5% 9. Яйца 1-й категории 10 шт. 47,08 62,26 -24,4% 10. Масло растительное, маргарин и др. жиры 219,66 209,38 4,9% Маргарин 112,94 114,94 -1,7% Масло растительное 106,73 94,44 13,0% 11. Прочие продукты 12788,28 13298,78 -3,8% Соль (мелкая) 9,25 10,86 -14,8% Чай 831,53 857,08 -3,0% Лавровый лист 8837,50 9680,00 -8,7% Перец черный молотый или горошком 3110,00 2750,83 13,1%

Дополнительная корзина: к Новому году подешевел алкоголь

Цены на продукты из «дополнительной корзины», в которую вошли товары, не включаемые Росстатом в обязательный набор продуктов, но популярные среди жителей России, различаются значительно сильнее в зависимости от сети. Отметим, что мы начали исследование этих товаров только с февраля, поэтому сравниваться товары будут не за год, а только за 10 месяцев.

Самым подорожавшим товаром стали сосиски, которые в среднем выросли в цене почти на треть — с 289 до 374 рублей. Они подорожали во всех без исключения сетях, но, например, в «Пятерочке», где они были и остаются самыми дорогими, подорожание составило всего 9%. В «Эдельвейсе» же, где год назад они были самыми дешевыми, подорожание составило сразу 61% — с 240 до 386 рублей.

Очень повысились в цене также пельмени — в среднем на 19%, со 140 до 166 рублей. При этом, если в «Магните» они повысились на 59%, а в «Пятерочке» — на 32%, то в «Бахетле» они даже подешевели на 8%, благодаря чему здесь теперь их можно купить выгоднее всего.

Цены на продукты из «дополнительной корзины» различаются значительно сильнее в зависимости от сети



Также к лидерам подорожания можно отнести кофе. В среднем он стал дороже на 14%, но динамика в каждой конкретной сети очень разная. В «Магните» стоимость снизилась почти в два раза, а в «Пятерочке» — напротив, повысилась в два раза.

Больше всего подешевели по сравнению с февралем три вида продуктов — это пиво, шампанское и майонез. Шампанское, вероятно, в преддверии Нового года, снизилось в цене сразу на 18%: больше всего — в «Бахетле» (почти на треть). Также снижение зафиксировано в «Пятерочке» и «Магните» (примерно на 20%), а в «Эдельвейсе» цена не изменилась.

Майонез в среднем подешевел на 14%. Однако фактически в «Пятерочке» и «Магните» цена не изменилась — эта цифра появилась благодаря снижению примерно на треть стоимости продукта в «Бахетле» и «Эдельвейсе». Наконец, пиво подешевело на 11%, но и это — «средний» результат. На практике же в «Бахетле» оно подешевело на треть, в «Пятерочке» — на 18%, а в «Эдельвейсе» и «Магните» даже подорожало — на 4% и 8% соответственно.

Цены на продукты из «дополнительной корзины»

Товар/цена в магазине

Бэхетле Эдельвейс Пятерочка Магнит Среднее Дата 18.12.2017 18.12.2017 18.12.2017 18.12.2017 18.12.2017 Напиток газированный (1,5 л.) 71,90 64,95 93,00 93,90 80,94 Вода питьевая негазированная (1,5 л) 19,90 19,55 20,90 21,40 20,44 Нектар/Сок 1 литр (Апельсин) 69,00 66,95 79,90 49,90 66,44 Кофе растворимый (150 г) 399,00 365,50 389,00 199,00 338,13 Водка (0,5 л.) 454,90 579,70 479,00 520,00 508,40 Пиво (0,5л.) 52,00 58,95 46,90 64,90 55,69 Шампанское / игристое вино полусладкое 0,75 л. 379,00 454,70 360,00 340,00 383,43 Майонез (67%, 380 г) 46,00 44,95 68,60 69,90 57,36

Хозяйственно-бытовые товары дешевеют к концу года

Есть, впрочем, и еще одна важная статья расходов типичного россиянина. Это товары, которые также зачастую покупаются в крупных продуктовых сетях, но к продуктам не относятся — товары хозяйственно-бытового назначения.

В их список аналитическая служба «Реального времени» включила 10 видов продукции в двух категориях: товары личной гигиены и товары санитарного назначения. Подавляющее большинство — семь из этих товаров — за прошедший год подешевели.

В среднем потребительская корзина, состоящая из товаров хозяйственно-бытового назначения, за год в казанских магазинах подешевела на 6% — с 438 до 411 рублей. Наиболее значительное снижение цены произошло в «Бахетле» — на 17%, но «корзина» тут по-прежнему самая дорогая — цена снизилась с 526 до 435 рублей. Второе место по годовому снижению стоимости занял «Магнит», ставший самым дешевым (ранее первое место по дешевизне было у «Эдельвейса»). Здесь снижение составило 6%, корзина подешевела с 401 до 379 рублей. Подешевела корзина также и в «Пятерочке», но всего на 1% — с 437 до 433 рублей, сеть оказалась второй по дороговизне. Наконец, бывший в прошлом году самым дешевым «Эдельвейс» увеличил стоимость товаров хозяйственно-бытового назначения на 2% — корзина стала стоить не 389, а 395 рублей.





Как можно заметить из графика, в целом цены на эту категорию товаров имеют гораздо более «скачкообразную» динамику. В отдельные дни расстановка сетей по стоимости может сильно меняться. В целом же к концу года в большинстве сетей наметился тренд на снижение стоимости.



В целом, безотносительно сетей, больше всего за год снизилась цена на шампунь, зубную пасту и женские средства гигиены. Эти категории снизились в цене примерно на 20%. Шампунь, к примеру, подешевел с 351 до 277 рублей за литр, зубная паста — с 1 197 до 963 рублей (в пересчете на литр), женские средства гигиены — с 10,3 до 8,3 рубля за штуку.

Также снизилась стоимость туалетного мыла (на 13%), моющего средства для посуды (на 9%), одноразовых подгузников (на 7%), стирального порошка (на 3%).

Подорожали же всего три товара. Это туалетная бумага, которая стала дороже на 13% (с 15 до 17 рублей за рулон), чистящее средство для кафеля (на 11%, с 97 до 108 рублей за литр) и крем для рук (на 6%, с 765 до 814 рублей в пересчете на литр).

Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг 22.12.2017 23.12.2016 Изменение за год Товары личной гигиены (ТЛГ) Мыло туалетное за кг 351,31 401,60 -13% Шампунь за л 276,71 351,12 -21% Паста зубная за л 962,67 1196,88 -20% Бумага туалетная за рулон 16,84 14,94 13% Крем для рук за л 814,17 765,21 6% Одноразовые подгузники за 1 шт. 23,31 25,11 -7% Женские средства гигиены (прокладки) за 1 шт. 8,27 10,32 -20% Товары санитарного назначения (ТСН) Стиральный порошок (автомат) за кг 177,75 182,50 -3% Средство моющее для посуды за л 148,23 163,73 -9% Средство чистящее для кафеля/плиты за л 108,19 97,34 11%