Страсти по Смолову, легионеры «Рубина» и проделки Широкова в «Динамо»

10 самых интригующих трансферных историй РФПЛ на старте 2018 года

После тяжелой первой части чемпионата российский футбол пребывает в спящем режиме. Команды пока проявляют разборчивость и экономность и не спешат тратить большие деньги на укрепление составов. Но, несмотря на это, трансферное окно в РФПЛ ожидается жарким — событий в нем может хватить на годы вперед. О том, чего ждать на старте 2018-го года, — в материале «Реального времени».

1. Перейдет ли Федор Смолов в «Реал»

Главная трансферная интрига зимы сосредоточена на фигуре Федора Смолова. Нападающий уже давно просится отпустить его в европейский клуб, и теперь подобные разговоры усилились. Придает шарма этому событию тот факт, что российским форвардом заинтересовался испанский «Реал». На Пиренейском полуострове, кстати, газеты включают Смолова в топ-100 лучших игроков прошедшего года, так что, возможно, слухи действительно имеют под собой почву.

Расставание с «Краснодаром» при этом выглядит уже как дело решенное. Косвенным образом эту информацию подтвердил и главный тренер «быков» Игорь Шалимов. По словам специалиста, у него бы разговор с нападающим, и он посоветовал Смолову попробовать свои силы в Европе. Предметный интерес к Федору проявляет «Вест Хэм», но сам форвард, похоже, намерен перейти в более амбициозную команду. Вполне возможно, что таковой станет… санкт-петербургский «Зенит», в запасе которого числятся такие лакомые для «Краснодара» активы, как Шатов и Дзюба. Возможен и обмен.

В услугах нападающего заинтересованы в «Краснодаре». Фото fc-zenit.ru

2. Скинет ли «Зенит» невезучего Дзюбу

Питерский клуб, в свою очередь, занят активными поисками игроков на атакующие позиции. Почти сразу по окончании сезона «Зенитом» был подписан первый новичок — им стал форвард Антон Заболотный. Нападающий приглянулся главному тренеру питерцев Роберто Манчини, а это значит, что другому фактурному форварду, Артему Дзюбе, придется искать новый клуб. Такой шаг выглядит довольно оправданно, особенно учитывая нефартовость Дзюбы в плане завоевания чемпионства.

В услугах нападающего заинтересованы в «Краснодаре». В своем последнем интервью Шалимов отметил, что ему хочется разнообразить атаку своей команды. Одним из главных способов он видит усиление фланговой игры, с навесами и прострелами на высокорослого форварда. Среди относительно свободных российских игроков такого типа Дзюба — самый сильный кандидат.

3. Промес и Европа

Эту тему стараются избегать спартаковские болельщики, но, как бы им ни хотелось обратного, лидер атак «красно-белых» почти наверняка покинет клуб в скором времени. Вопрос лишь в том, произойдет ли переезд Квинси Промеса в Европу в это трансферное окно или руководство сумеет сохранить его до лета. Голландия на чемпионат мира не отобралась, а это значит, что цена на полузащитника значительным образом не повысится, следовательно, и спрос на самого яркого исполнителя РФПЛ (на данный момент) не упадет.

Недавнее заявление Леонида Федуна относительно возможности этого трансфера позволяет сделать вывод, что «Спартак» не будет держаться за своего лидера и допускает любое развитие событий. Сам Промес профессионал и понимает, что многое будет зависеть от желания руководителей клуба. В данном случае важно то, что голландец готов отработать в «Спартаке» столько времени, сколько потребуется. Спрос на Квинси уже давно находится на устойчиво высоком уровне, так что с дальнейшим трудоустройством у футболиста проблем точно не будет.

Сам Промес профессионал и понимает, что многое будет зависеть от желания руководителей клуба. Фото spartak.com



4. Головин уедет перед ЧМ?

Вероятность такого развития событий крайне мала, особенно с учетом того, что чемпионат мира пройдет в России. Головин один из лидеров не только нынешнего ЦСКА, но и сборной, поэтому если он и будет что-то менять в своей карьере, то, скорее, после мундиаля, а не до него.

Александр здорово начал сезон и показал, что способен брать игру в свои руки в любой момент. И если в августе-сентябре селекционеры топ-клубов Европы открещивались от слухов об интересе к Головину, то уже ближе к зиме пели в его адрес хвалебные оды. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры россиянина является АПЛ, но, похоже, полузащитник все-таки предпочтет остаться на Родине как минимум до лета.

5. Сколько легионеров покинет «Рубин»

Рубен Рочина, Алекс Сонг, Максим Лестьенн, Серхио Санчес, Карлос Самбрано — вот список игроков, выгода от продажи которых будет измеряться не только деньгами. Большая часть этих футболистов практически не играет в основном составе казанского клуба и, по всей видимости, не вписывается в дальнейшие планы тренерского штаба. Двое из представленных и вовсе находятся в аренде, однако мозолят глаза болельщикам даже в таком статусе.

Спрос на легионеров «Рубина» хоть и небольшой, но имеется. При этом сами игроки, кажется, не заинтересованы в уходе из клуба. Так, на неделе возникали слухи об интересе французского «Сент-Этьена» к Янну М'Вила, а испанский «Лас-Пальмас» прощупывал почву для перехода Максима Лестьенна. В итоге ни один из них не смог договориться с возможными покупателями, так что «Рубину» предстоит продолжить поиски желающих укрепить свой состав его легионерами.

Весьма любопытно, кого именно приведет с собой Билялетдинов и с кем он собирается решать поставленные перед ним задачи. Фото Романа Хасаева



6. Кого приведет с собой Билялетдинов

Бывший тренер казанского «Рубина» покидал Казань, когда его команда находилась на последнем месте в турнирной таблице. Теперь Ринат Саярович возвращается в Премьер-лигу на ту же самую позицию, но уже в клуб с Дальнего Востока. Трехлетний перерыв в работе можно провести по-разному, поэтому однозначный ответ на вопрос, сумеет ли СКА сохранить прописку в РФПЛ, дать не получится. Впрочем, отыграть отставание в 8 очков в 10 оставшихся матчах — задача не из легких. Особенно с нынешним составом хабаровчан.

В связи с этим весьма любопытно, кого именно приведет с собой Билялетдинов и с кем он собирается решать поставленные перед ним задачи. Основным кандидатом в «новобранцы» называют сына Билялетдинова Динияра, вроде как хорошо проводящего сезон в Литве. При этом Ринат Саярович не прочь поработать и с молодыми футболистами из «Локомотива», а значит, СКА стоит ожидать экс-игроков молодежки «железнодорожников».

7. Карпин в «Ростове»: кто вместо Кариоки

Еще один клуб, решивший поменять главного тренера, — «Ростов». Дончане расстались с Леонидом Кучуком, доверились на один матч Кириченко, а сейчас предоставили карт-бланш Валерию Карпину. Специалист, в последнее время занимавшийся телевизионной работой, несколько дней назад комментировал испанское «классико» на Первом канале, а уже вчера прибыл на берега Дона. Спасать ростовчан от вылета Валерию Георгиевичу пока не приходится, но для решения больших задач нужны будут свежие кадры.

На данный момент в составе ростовчан имеется аж пять игроков, так или иначе когда-то относившихся к московскому «Спартаку». Отвечая на вопрос — не многовато ли, Карпин многозначительно заметил, что надо будет «посмотреть в деле». Так что не исключен вариант, что кому-то из этой пятерки придется покинуть «Ростов». А вот на освободившееся место, вполне возможно, придут новые любимцы Карпина, вроде бразильца Кариоки из того же «Спартака». В любом случае от возвращения острого на язык специалиста отечественная Премьер-лига только выиграет. Скучно не будет.

Претендентом на игрока называют и казанский «Рубин». Фото fc-zenit.ru



8. Шатов в ЦСКА — разве это возможно?

Да, но лишь при стечении нескольких обстоятельств. Первая из них связана с фигурой Евгения Гинера и слухами о вероятной продаже им клуба. Все дело в том, что когда-то Шатов уже должен был перейти в ЦСКА, но в последний момент сделка сорвалась, и молодой хавбек выбрал вариант с махачкалинским «Анжи». Сейчас в Дагестане он вряд ли окажется, однако и в армейский клуб дорога ему заказана, как минимум пока у руля находится Гинер. А вот новые владельцы могут закрыть глаза на эти обстоятельства и дать Шатову еще один шанс.

В таком случае останется лишь договориться с «Зенитом». Но захочет ли питерский клуб усиливать одного из своих прямых конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов? Претендентами на игрока называют и казанский «Рубин». Коллектив Курбана Бердыева помешать питерцам в борьбе за ЛЧ уже не в состоянии, так что переход на правах аренды в данном случае куда более выгоден для «Зенита». Остальное уже зависит от сговорчивости менеджмента клубов и гибкости в подходе к работе с футболистами. Есть подозрение, что мешать игроку сборной России получить игровую практику в преддверии ЧМ-2018 в Казани не будут.

9. Спасется ли «Амкар» от финансового кризиса

Истории с банкротством команд и снятием их с чемпионата в России не так редки, как хотелось бы. По сути, любая отечественная команда имеет теоретические шансы на попадание в подобную неприятную ситуацию. На этот раз печальная участь может ожидать пермский «Амкар», на существование которого спонсоры решили выделить сущие копейки. По словам руководства клуба, теперь все зависит от того, насколько быстро оно сможет продать ведущих игроков, а иначе все может пойти по худшему из сценариев.

Впрочем, существует также другая версия этой истории. По ней ждать повторения судьбы «Сатурна» и «Москвы» не стоит, а все эти разговоры направлены на выбивание большей суммы из регионального бюджета. Хочется верить, что у «Амкара» проблем все же не возникнет, и самобытный провинциальный клуб продолжит свое существование. Хотя бы до окончания текущего чемпионата России.

Печальная участь может ожидать пермский «Амкар», на существование которого спонсоры решили выделить сущие копейки. Фото fc-amkar.org



10. Разгрузит ли платежки «Динамо» Роман Широков

В бытность свою футболистом Роман Широков выделялся в том числе тем, что не лез за словом в карман. Получив пост спортивного директора в московском «Динамо», он до поры до времени вел себя достаточно скромно, практически не вмешиваясь в дела клуба. Но ближе к концу первой части чемпионата Широков, кажется, освоился в должности функционера и выдал парочку странных решений. Причем касались они лидеров команды, без которых уже невозможно представить «Динамо».

Вначале Широкова возмутил размер подписного бонуса Ташаева, и продление контракта с полузащитником отложили на более поздний срок. Позже спортивный директор вступил в непонятную полемику по Самба Соу, обрадовав руководство клуба заявлением о способности найти более дешевый вариант в центр поля. Объяснением таких метаморфоз Широкова может служить желание владельцев «бело-голубых» разгрузить платежную ведомость команды. Иные разумные причины происходящего найти крайне сложно.