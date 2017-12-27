Группу компаний «ТАИФ» признали «Эколидером» Татарстана

ТАИФ занял первое место в экологической номинации «Нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность»

Фото: пресс-центр ОАО «ТАИФ»

Группа компаний «ТАИФ» стала лидером в области экологии в 2017 году в Республике Татарстан, заняв первое место в конкурсе «Эколидер» в номинации «Нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность». На предприятиях, входящих в ГК «ТАИФ», каждый год воплощаются экологические программы, способствующие очищению воздуха, почвы и воды. В этом году реализация природоохранных проектов удачно совпала с Годом экологии в России и Годом экологии и общественных пространств в Республике Татарстан. Подробнее — в материале «Реального времени».

10,3 млрд рублей на восстановление экологической обстановки в Татарстане

Республиканский конкурс «Эколидер» в 2017 году проходит в 14-й раз. Так совпало, что последние 3 года в Республике Татарстан тесно связаны с проблемами экологии. Например, 2015 год был объявлен президентом РТ Рустамом Миннихановым Годом парков и скверов, 2016 год стал Годом водоохранных зон, а 2017 год президент России Владимир Путин объявил Годом экологии. В Татарстане этот год стал еще и Годом общественных пространств.

Проблемы экологии можно назвать общими для всех. Именно поэтому в конкурсе «Эколидер» могут участвовать как промышленные гиганты, так и общественные организации и инициативные граждане. По словам министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского, поздравившего победителей конкурса «Эколидер» в видеообращении, в Год экологии каждый смог задуматься о личной ответственности за состояние окружающей среды. Он поблагодарил «коллег в Республике Татарстан за активную позицию и совместную работу в рамках Года экологии».

«В этот год — Год экологии и общественных пространств — высажено 2 миллиона деревьев, обследовано 10 тысяч километров берегов Волги», — заявил Рустам Нигматуллин. Фото пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РТ



Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, приветствуя «эколидерцев», заметил, что в республике как в промышленном регионе на природу оказывается большая нагрузка. «Тем приятнее, что предприятия, которые, с одной стороны, эксплуатируют природу, с другой стороны, готовы возмещать, охранять и вкладывать в это средства. Неслучайно 10 млрд 300 млн рублей вложено в этом году всеми крупнейшими предприятиями. Я думаю, все мы видим те улучшения, которые происходят. В этот год — Год экологии и общественных пространств — высажено 2 миллиона деревьев, обследовано 10 тысяч километров берегов Волги», — заявил Рустам Нигматуллин.

КОС в Год экологии обновил очистные площадки

Группа компаний «ТАИФ» в республиканском конкурсе «Эколидер» заняла первое место в номинации «Нефтедобывающая и нефтехимическая промышленность». Вклад крупных предприятий в строительство новых очистных сооружений, в глубокую модернизацию тех, которые уже работали, во время оглашения результатов конкурса высоко оценил и министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. Напомним, что в октябре он присутствовал на запуске реконструированных шламовых и иловых площадок в цехе нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод (НиОПСВ) ПАО «Казаньоргсинтез». Там он отметил системный подход КОСа к вопросам охраны окружающей среды. «Ущерб, который удалось предотвратить, в разы больше той суммы, которая заложена на реконструкцию шламовых и иловых площадок», — заявил в октябре Фарид Абдулганиев.

Фарид Абдулганиев на запуске реконструированных шламовых и иловых площадок в цехе нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод (НиОПСВ) ПАО «Казаньоргсинтез». Фото Олега Тихонова



Еще в декабре 2016 года руководство «Казаньоргсинтеза» приняло решение о подписании соглашений о взаимодействии с Министерством экологии и природных ресурсов РФ, Федеральным управлением Росприроднадзора, правительством РТ по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. В рамках Года экологии на предприятии реконструированы действующие очистные сооружения, цеха по утилизации жидких отходов. Природоохранные мероприятия обеспечили безопасную утилизацию отходов до 7 000 тонн в год, очистку сточных вод до 47 тысяч куб. м/сутки.

Система экологического менеджмента в ПАО «Казаньоргсинтез» призвана улучшить экологическую обстановку, снижая образование отходов. В 2017 году предприятие проработало модель дуального сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Таким образом, планируется сократить объем отходов, поступающих на захоронение на городские полигоны. Контейнеры для вторичного сырья, а именно картона, бумаги, пластика, ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок, позволят сэкономить на вывозе мусора за счет уменьшения его объема.

Заместитель главного инженера, начальник отдела по экологии «Казаньоргсинтеза» Андрей Смолко рассказал о том, что в 2016 году с территории предприятия и баз отдыха КОС было вывезено около 405 тонн твердых коммунальных отходов при установленном лимите ТКО в 415 тонн. Общая сумма уплаты за захоронение, включая транспортировку ТКО, в 2016 году составила свыше 1 млн рублей.

«Нижнекамскнефтехим»: 3 млрд рублей за 3 года на охрану окружающей среды

На всех предприятиях, входящих в ГК «ТАИФ», каждый год запускаются проекты, направленные на восстановление и охрану окружающей среды. Так, ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует четвертую экологическую программу, рассчитанную до 2020 года. За первые 3 года на нее было направлено около 3 млрд рублей. За это время предприятию удалось снизить потребление свежей речной воды, уменьшить количество неутилизируемых отходов и сократить сброс сточных вод после буферных прудов ручья Стрелочный Лог.

Основное внимание в экологической программе было уделено реконструкции биологических очистных сооружений. Фото Максима Платонова



Основное внимание в экологической программе было уделено реконструкции биологических очистных сооружений. В 2016 году завершили первый этап реконструкции, в результате которого качество очищенных стоков улучшилось по 14 показателям. Реализация второй очереди начнется в следующем году и продлится до 2020 года. За это время реконструируют узел мехочистки промышленных стоков и построят 12-километровый химзагрязненный коллектор. Затраты составят 1,6 млрд рублей.

За счет проведения природоохранных мероприятий и замены оборудования на герметичное на предприятии с 2001 года на 54% сократили выбросы в атмосферу, хотя выработка товарной продукции за это время увеличилась в два раза. Контроль над содержанием загрязняющих веществ в окружающем воздухе происходит постоянно, с 6 октября все данные мониторинга ежедневно в электронном виде передаются в Министерство экологии и природных ресурсов РТ в соответствии с подписанным между «Нижнекамскнефтехимом» и министерством соглашением.

Экологическое соглашение обошлось ТАИФ-НК в 3,8 млрд рублей

В рамках Года экологии в России ОАО «ТАИФ-НК» так же заключил четырехстороннее Соглашение о выполнении на предприятии экологической программы между Министерством природных ресурсов России, Росприроднадзором, правительством Татарстана. На реализацию программы ОАО «ТАИФ-НК» выделило более 3,8 млрд рублей.

Большая часть средств, а это 3,7 млрд рублей, вложена в реконструкцию цеха локальных очистных сооружений, которые на предприятии запустили в июне. Цех принимает и очищает все производственно-ливневые стоки, которые образуются на существующих объектах ТАИФ-НК, находящихся во второй промышленной зоне ПАО «Нижнекамскнефтехим», и в строящемся Комплексе переработки тяжелых остатков для повторного использования очищенной воды в технологических целях.

В рамках выполнения экологической программы на заводе бензинов завершена модернизация колонны, предназначенной для отгонки метанола-рецикла. Фото Олега Тихонова



Средства были направлены и на замену горелок печи П-3 вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-7, благодаря чему удалось сократить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме этого, в рамках выполнения экологической программы на заводе бензинов завершена модернизация колонны, предназначенной для отгонки метанола-рецикла, что позволило обеспечить гарантированное качество стоков в пределах установленных норм. Также для уменьшения объема выбросов в атмосферу на эстакаде налива нафты смонтирована установка рекуперации паров, пусконаладка которой будет осуществлена после запуска Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков.

Стратегия и экология

Природоохранные проекты, реализуемые группой компаний «ТАИФ», поражают масштабом и дальновидностью. К таковым можно отнести электростанцию для нужд НКНХ, начало строительства которой запланировано на I квартал 2018 года. Кроме энергетической проблемы энергоисточник призван решить и экологическую. В процессе производства на «Нижнекамскнефтехиме» образуется большое количество продуктов переработки попутных нефтяных газов, которые являются, побочным продуктом основных технологических процессов. До этого они утилизировались на факелах или сжигались в печах на производствах НКНХ.

Соглашение о строительстве на условиях «под ключ» новой электростанции в Татарстане в декабре в Мюнхене подписали ОАО «ТАИФ» и немецкий концерн Siemens. Фото Ксении Жарковой



Теперь отходы будут утилизировать в камерах сгорания газовых турбин, при этом процесс осуществляется по экологическим нормативам, соответствующим самым жестким европейским и российским требованиям. Таким образом, электростанция внесет существенный вклад в улучшение экологической обстановки Нижнекамска. Соглашение о строительстве на условиях «под ключ» новой электростанции в Татарстане в декабре в Мюнхене подписали ОАО «ТАИФ» и немецкий концерн Siemens.