«Выдавит» ли российский футбол из себя Мутко

Уже сегодня действующий президент РФС может добровольно покинуть свой пост

Фото: Максим Платонов

Сегодня все внимание спортивной общественности приковано к Дому футбола, где во второй половине дня пройдет заседание исполкома РФС. Это заседание вполне может стать историческим или даже революционным; российский футбольный истеблишмент вполне допускает, что через несколько часов Виталий Мутко покинет свой пост. О том, как исполком РФС касается казанского «Рубина», и о ситуации в целом — в материале «Реального времени».

От «он гибкий и непотопляемый» до «был некомпетентен, мне его не жалко»

— Все слышали, что Мутко может уйти. Если бы он в шахматы играл, то, наверное, был бы гроссмейстером. Слишком он гибкий и непотопляемый. Он очень тонкий шахматист, думает на 2—3 года вперед, в отличие от других. Так что в его карьерной судьбе возможен любой вариант. И будет тот из них, который он сам выберет, — так прокомментировал «Реальному времени» информацию о возможном уходе Виталия Мутко с поста президента РФС известный футбольный агент Алексей Сафонов.

Действительно, нет никаких сомнений в том, что из политической повестки России Виталий Леонтьевич не выпадет. И из спортивной, возможно, тоже. Однако инфоповод касается пока лишь РФС, поэтому стоит обсудить именно футбольные перспективы Мутко. О пожизненном отстранении чиновника от МОК написали уже все, кто хотел. Общее мнение об этом хорошо выразила прославленный отечественный тренер Татьяна Тарасова.

— То, что Виталия Мутко дисквалифицировали, мне лично не жалко. А вот то, что спортсменов дисквалифицировали, а он, как руководитель, не смог им помочь — и своей стране не смог помочь, и увлек страну в такой кошмар, не выполнял своих полномочий, был некомпетентен в этих вопросах… Мне его не жалко. Мне жалко людей, который пострадали из-за того, что он был некомпетентен, — сказала Тарасова.

Этими словами легендарного отечественного тренера вполне можно подытожить «внефутбольную» деятельность Мутко. Но вернемся к российскому футболу.



Татьяна Тарасова: «То, что Виталия Мутко дисквалифицировали, мне лично не жалко. А вот то, что спортсменов дисквалифицировали, а он, как руководитель, не смог им помочь — и своей стране не смог помочь, и увлек страну в такой кошмар, не выполнял своих полномочий, был некомпетентен в этих вопросах…» Фото studentsport.ru

Футбольные «свершения» Мутко

К этой ипостаси Виталия Леонтьевича также немало вопросов. Мнение поклонников самой популярной игры в мире можно «прочитать» однозначно — Мистер «спик фром май харт» провалил в российском футболе все, что можно. Особенно это касается сборной России. Апогеем в этом смысле стал чемпионат Европы-2016, на котором национальная команда абсолютно без вариантов проиграла коллективам, в матчах с которыми еще 10—15 лет назад считалась заведомым фаворитом (Словакия и Уэльс). Особенно больно по национальному футбольному самосознанию ударил разгром от валлийцев, которых сборная Вадика Евсеева проходила в стыковых играх достаточно уверенно. Помните знаменитое «… вам» на камеру на весь футбольный мир после победы в Кардиффе в 2003-м?

Нынешнее поколение отечественных футболистов — самое «бесталанное» со времен распада СССР, это очевидно всем. Не только болельщикам, но и многим экспертам, футболистам и тренерам (некоторые из них подтверждали это наблюдение на страницах «Реального времени»). Трудяг в этом поколении хватает, но ярких футбольных личностей хотя бы уровня Аршавина, Кержакова, Жиркова или Павлюченко у нас больше нет. Одна из очевидных причин — «тепличные» условия в чемпионате России, в котором благодаря Мутко до сих пор жив лимит на легионеров, а как следствие, и неоправданно высокие зарплаты обладателей «правильного паспорта».

Шутка ли, наши «звезды» в лучшем случае являются игроками среднего европейского уровня, однако получают, как топы. Доходы выше лишь у звезд планетарного масштаба, коих вместе с Роналду и Месси наберется менее десятка. Понятно, что клубам мирового пошиба наши Смоловы, Дзюба и иже с ними просто не нужны, а тем, кто попроще, не потянуть финансовые запросы российских футболистов, которые на понижение жалования, естественно, не согласны (а кто бы согласился?). Как следствие, наши игроки достигают ведущего уровня в своем «болоте» под названием РФПЛ и останавливаются в развитии. Доходит до смешного: по миллиону евро в год начинают получать 20-летние ребята, которые провели десяток удачных матчей в РФПЛ — и на этом, как правило, остановились. За примерами далеко ходить не надо — вот Рифат Жемалетдинов, который провел шесть-восемь неплохих игр за родной «Локомотив» и перешел в «Рубин», где откровенно стагнирует. Возможно, Курбан Бердыев и сможет реанимировать игрока, но это уже совсем другая история.

Нынешнее поколение отечественных футболистов самое «бесталанное» со времен распада СССР, это очевидно всем. Фото Олега Тихонова



Алексей Сорокин или Валерий Газзаев

Но восстановим хронологию последних дней. 22 декабря газета «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, сообщила, что 26 декабря (то есть завтра) Виталий Мутко на исполкоме РФС добровольно покинет пост президента организации. По данным издания, отставка чиновника связана с «давлением» со стороны FIFA в связи с допинговым кризисом. Газета также назвала имя наиболее вероятного приемника Мутко на посту рулевого российского футбола — им должен стать глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин.

Чуть позже первый вице-президент РФС Никита Симонян в безапелляционной форме опроверг информацию «Коммерсанта», но сделано это было на удивление несогласованно с остальными главными действующими лицами российского футбола. Так, в интервью «Газете.ру» бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили, по сути, опроверг и самого Симоняна.

— У меня есть информация, что 26 декабря Мутко на исполкоме РФС действительно уйдет в отставку, и на это место он хочет назначить Алексея Сорокина. По моей информации, были еще кандидаты на эту должность. Это глава РФПЛ Сергей Прядкин и президент ФНЛ Игорь Ефремов. Но, как я понял из разговоров, их кандидатуры якобы притормозили. Если Ефремова совсем отстегнули от этих вопросов, то Прядкин задумался, стоит влезать ли в этот омут, — сказал Кавазашвили.

Алексей Сорокин действительно фигура, которая устраивает как российские власти, так и футбольный истеблишмент. Загвоздка лишь в том, что глава оргкомитета «Россия-2018», похоже, не имеет особого желания занимать «расстрельный» пост. Понять его легко, поскольку вся черновая работа по подготовке к домашнему ЧМ позади, и Сорокину, естественно, хочется сорвать заслуженные аплодисменты во время и после проведения мундиаля.

Алексей Сорокин — фигура, которая устраивает как российские власти, так и футбольный истеблишмент. Фото Максима Платонова

Но, как известно, в России бывают предложения, от которых «невозможно отказаться». К тому же, Прядкин и Ефремов выглядят совершенно несопоставимыми с Мутко фигурами. «Спасти» Сорокина от повышения, как ни странно, может главный оппонент сложившегося порядка вещей в российском футболе — известный тренер и депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев, который на прошлых выборах главы РФС забрал у Мутко аж 35% процентов голосов. Экс-тренер ЦСКА и сборной России — фигура сильная и самостоятельная, хотя и не пользующаяся поддержкой болельщиков последние годы. Репутацию Валерия Георгиевича основательно подпортила идея «объединенного чемпионата России и Украины», которую в штыки принимали в обеих странах. Но если Газзаев все-таки возглавит РФС (в это верится с трудом), то первой «жертвой» его деятельности совершенно точно станет лимит на легионеров, который он последовательно призывает удалить из российского футбола.

«Рубин» пополнит когорту частных футбольных клубов

В завершение темы отметим, что заседание исполкома РФС перенесли на 16.30 понедельника. Безусловно, все внимание сегодня будет приковано к этому событию — ведь может произойти, ни много ни мало, революция в российском футболе. Между тем, в повестке заседания, опубликованной на сайте РФС, нет ни слова о прощании с Виталием Мутко. Зато есть загадочный пункт 7: «О ходатайстве ФК «Рубин». «Реальное время» еще в пятницу обратилось с вопросом в казанский клуб, где нам разъяснили: «Это запланированный шаг, анонсированный еще летом, по смене организационно-правовой формы клуба».

Чуть позже федеральные СМИ опубликовали комментарий генерального директора «Рубина» Рустама Саяхова, по словам которого в клубе планируется окончательный уход от бюджетного финансирования. «Клуб уже в этом сезоне полностью спонсируется частным капиталом нескольких компаний, — пояснил «Известиям» гендиректор «Рубина». — Государственных средств мы не привлекаем. И форма собственности должна быть соответствующей». Таким образом, весеннюю часть чемпионата в клубе планируют встретить уже в качестве нового юридического лица. К слову, действующий президент клуба Радик Шаймиев еще летом в эксклюзивном интервью «Реальному времени» анонсировал это событие.