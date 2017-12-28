Каким регионам Поволжья Москва пригрозила внешним финансовым управлением

Кредитное рабство республик, краев и областей: почему целые регионы России ищут легких денег и не думают о последствиях

«Реальное время» уже писало о том, что с 2010 года объем региональных долгов вырос в России в 2,5 раза. В этом году реальная и потенциальная неплатежеспособность субъектов РФ по взятым кредитным обязательствам находится под особым контролем Минфина России. 14 ноября ведомство выпустило проект правил реструктуризации бюджетных кредитов, где в случае просрочки предлагалась единовременная выплата всего долга. 18 декабря по теме довольно жестко высказался министр финансов РФ. В числе проблемных регионов, которые назвал Антон Силуанов, оказались две республики ПФО: Мордовия и Марий Эл. А вчера на заседании Госсовета Владимир Путин призвал регионы обратить внимание на реструктуризацию коммерческих кредитов и пообещал следить за исполнением «наказа». Наше издание поговорило с местными экспертами о причинах создавшейся в регионах ситуации.

Развитые регионы берут больше, но не оказываются в неплательщиках

Первыми по объему госдолга в Приволжском федеральном округе на 1 октября 2017 года были самые крупные и промышленно развитые регионы. Это Татарстан с 93,383 млрд рублей, Нижегородская область с 74,745 млрд и Самарская область с 60,306 млрд рублей. Однако отношение долга к доходам бюджета у данных регионов некритичное. Согласно данным «РИА Рейтинг», оно составляет для Татарстана 45,8%, для Нижегородской области 64,4% и для Самарской области 47,6%. Безусловным лидером по отношению долга к доходам не только в ПФО, но и по всей России является Мордовия — 194,2%. Следом за ней в ПФО идут Удмуртия — 99,3%, Кировская область — 97,9%, Саратовская область — 84,5% и Марий Эл — 81,6%.

Именно в отношении Мордовии, а также Хакасии Антон Силуанов употребил выражение «доводить финансы регионов до ручки». Также министр пригрозил казначейским сопровождением бюджетов тех регионов, «у которых долг будет зашкаливать за те параметры, которые определены, порядка 140% от валового регионального продукта».

Мордовия назанимала на 1000-летие единения с Россией и чемпионат-2018

По открытой информации Министерства финансов Республики Мордовия, с 1 января по 1 декабря 2017 года объем госдолга региона вырос на 8,58 млрд рублей, составив 48,812 млрд рублей. Еще на начало 2016 года эта цифра составляла 36,042 млрд, а на начало 2013 года было всего 24,247 млрд рублей. Местные эксперты склонны видеть первопричины гигантского госдолга в скромных ресурсах региона и нехватке собственных средств на амбициозные проекты.

— Во-первых, наша республика небогата природными ресурсами. В Татарстане, например, есть нефть, а у нас из полезных ископаемых — щебень и песок. Нет у нас таких крупных производств, как в Самаре, — рассказала «Реальному времени» Елена Коваленко, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления НИ Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева.

— Самые заметные предприятия республики — «Рузхиммаш», где производят железнодорожные вагоны-цистерны, «Лисма», где делают лампы, и фармацевтическое производство «Биохимик» — с распадом СССР пережили трудные времена. После акционирования они не раз меняли собственника: пришедшие московские менеджеры не могли наладить работу, а в республике не было ресурсов. Сравнительно недавно наступила стабилизация. Во-вторых, 90-е годы в Мордовии сопровождались политическим кризисом, когда коммунистическая и демократически настроенная номенклатура боролись за власть. Заниматься хозяйством было некогда. С первых лет мы неудачно включились в рыночную экономику и в результате основательно просели по долгам, — считает она.

Предприниматель и председатель «Совета старейшин татар Республики Мордовия» Шамиль Бикмаев в 90-е годы возглавлял Комитет по приватизации и Комитет по бюджету, финансам и налогам регионального парламента. Он также вспоминает, что первые долги республика сделала в 1994—1995 годах, когда производство сократилось на 70% и приходилось латать дыры в бюджете. Ситуация усугублялась расколом региональных элит.

«Тогда было две войны в Российской Федерации: горячая в Чечне и холодная в Мордовии, пока в 95-м году не пришла власть, которая была за советы и старую экономику во главе с Меркушкиным. Вот тогда и стали брать кредиты», — рассказывает Бикмаев.

Однако с 2000-х годов деньги в долг стали брать на реализацию масштабных проектов. В 2012 году Мордовия отпраздновала 1000-летие единения мордовского народа с народами России. В процессе подготовки развернулось большое строительство в Саранске. Теперь республика готовится принять чемпионат мира по футболу. Стадион «Мордовия Арена» готов принять свыше 44 тыс. болельщиков.

«Получается, что Кавказ — родной сын России, а Мордовия — не родная дочь?»

— Конечно, мы впереди планеты всей по долгам. Но я считаю принципиально важным, что эти деньги взяты на инвестиции, а не на проедание, — говорит Шамиль Бикмаев. — Инвестиции в дороги, в огромные сооружения, в соцкультбыт, в качество жизни. Посмотрите, каким красивым стал наш город! Мне нравится смелость нашей власти, которая берет на себя такую ответственность. Я понимаю опасения федеральных властей, но, извините, Мордовия — не падчерица для России. Мы видим, какие миллиарды уходят на Кавказ. Получается, что Кавказ — родной сын России, а Мордовия — не родная дочь? Татарстан в числе 12 регионов-доноров доят. Пока был прямой договор с Москвой, нормально было, а сейчас зажимают и Татарстан. Поэтому давайте ко всем подходить одинаково. Если бы был другой принцип финансирования, Мордовия бы тоже себя обеспечивала. Не было бы убыточных регионов в центральной части России.

Марий Эл платит по долгам Леонида Маркелова

Хотя в количественном выражении состояние госдолга в Республике Марий Эл выглядит лучше, чем в Мордовии, к этой республике у Минфина России тоже большие вопросы. Здесь была выявлена скрытая от федерального центра просроченная кредиторская задолженность. «В отчетности, которая нам представляется, все хорошо, все нормально. А когда приходит новое руководство в регион, оказывается, что там накоплены значительные объемы кредиторской задолженности. Заключались контракты, когда не имелось на то соответствующих лимитов, не имелось на то соответствующих возможностей финансового обеспечения», — говорил Антон Силуанов российским законодателям.

Как ответ на претензии федерального министра 19 декабря прозвучал итоговый доклад главы Марий Эл Александра Евстифеева, миссию которого сравнивают с работой кризисного менеджера после 16-летнего правления Леонида Маркелова. Евстифеев оценил сумму скрытой прежним руководством кредиторской задолженности в 2,17 млрд рублей и отчитался об уменьшении долга на 1,8 млрд.

— Тема государственного долга остается для республики одной из острых. Этот вывод можно сделать потому, что свой отчет о работе за прошедший период глава республики начал именно с освещения вопросов госдолга, — рассказала «Реальному времени» Вера Ожиганова, независимый финансовый эксперт, которая в 2000—2013 годах работала в Минфине Марий Эл. — Были озвучены цифры: общая сумма долга республики по состоянию на апрель текущего года — 20 млрд рублей, из них 13,5 млрд рублей — государственный долг, 6,5 млрд рублей — кредиторская задолженность. Республика Марий Эл, являясь эмитентом облигаций, обязана раскрывать информацию о своем финансовом состоянии. Поэтому ежемесячно информация о государственном долге публикуется на официальном сайте Минфина республики. Судя по этой информации, государственный долг остался и сейчас на прежнем уровне — 13,5 млрд рублей. Закон о бюджете на следующий год также предусматривает мораторий на увеличение госдолга. Поэтому мы видим эту же сумму, 13,5 млрд рублей, в планах по итогам следующего года. Если иметь в виду, что доходы бюджета растут, относительная величина долга снижается.

Владислав Зотин, первый президент Марий Эл в 1991—1997 годах, рассказал «Реальному времени», что причина финансовой ситуации — масштабное строительство на берегу Кокшаги в Йошкар-Оле, которое развернулось при Леониде Маркелове. При этом дороги и социальные объекты финансировались по остаточному принципу. В одних только детских садах сейчас не хватает более 4 тыс. мест. При этом Зотин скептически оценивает результаты работы команды Евстифеева, считая, что новая власть часто выдает желаемое за действительное.

«Руководители крупных регионов не видят смысла быть донорами»

О том, почему регионы России все чаще оказываются в должниках, рассказал «Реальному времени» вице-президент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко.

— Почему регионы берут долги, не имея возможности вернуть их?

— Вообще с начала века долги очень сильно подросли. Сейчас это примерно 2,3 триллиона. Причем сумма растет по экспоненте. Основная причина — нехватка средств. Большая часть собранных в регионе налоговых отчислений уходит в централизованный федеральный бюджет. Средняя пропорция: 70% в центр, а 30% остается, хотя в последние годы чуть-чуть поменьше. А дальше эти средства возвращаются в регион трансфертным путем. Это различные субсидии, субвенции и федеральные кредиты. Вот здесь и начинается набор долгов.

Когда нет своих средств, берется федеральный кредит. И президент рекомендует брать эти кредиты. Даже во время пресс-конференции 14 декабря он говорил, что лучше кредитоваться у государства, чем в банках. Основная причина региональных долгов — именно эта система распределения налогов. Государство говорит, что оно должно учитывать интересы не только регионов-доноров, но и реципиентов. Но при этой схеме количество доноров уменьшается. Раньше было 25 доноров, а сейчас уже только 12. Система порождает массовое иждивенчество и надежду на федеральный центр, который даст трансферты, даст кредиты, а уж мы будем настаивать на реструктуризации и продлении времени по возврату процентов.

— Какие последствия для региона влечет казначейское сопровождение бюджета?

— Это означает контроль федерального казначейства за расходами. Будет работать государево око. Этого и следовало ожидать, потому что если регион — хронический реципиент, то он не в состоянии вести свою финансовую политику. Но оздоровление надо начинать не с этого, а посмотреть, почему образуются большие долги. Я однажды проанализировал, как, в какой пропорции в разных странах распределяются средства между центральными и региональными бюджетами. Если в регионах остается меньше 50% налогов, то это страна с невысоким уровнем развития.

Страна с хорошим уровнем оставляют в регионах более 50% собранных налогов. К каким же странам мы себя причисляем? У нас руководители крупных регионов не видят смысла быть донорами. Лучше быть реципиентом, ведь деньги постоянно дают. А будешь донором, с тебя будут брать.

— Как вы оцениваете позиции Татарстана? Среди регионов ПФО мы должны больше всех.

— У нас и консолидированный бюджет побольше — за 260 миллиардов. Татарстан брал федеральные кредиты под Универсиаду и другие проекты. Но к республике нет нареканий со стороны Счетный палаты. Превышения над доходной частью бюджета нет и деньги расходуются аккуратно. Но могли бы брать меньше или не брать вообще. В принципе, регион должен быть обеспечен собственными налоговыми отчислениями, собственными облигациями и другими средствами.