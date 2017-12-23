Скандалы недели: убийства из «генеральского» оружия, встреча Минниханова с Путиным и вторая ветка метро

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

На уходящей неделе глава страны провел рабочую встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым — никаких нареканий со стороны Владимира Путина не прозвучало. Параллельно с этим коммунисты выступили с громким заявлением: глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил в качестве кандидата в президенты директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Разрешилась «территориальная» интрига вокруг маршрута трассировки второй линии казанского метро и была разрешена проблема ликвидации материнской компании УК «Татэнерго». Также не обошлось без трагических происшествий — двое казанцев были застрелены в своих домах, причем, возможно, из одинакового «генеральского» оружия. «Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Убийства из «генеральского» оружия

Неделя началась с не самых приятных новостей — в поселке Константиновка был застрелен 58-летний Раис Ахмадуллин. В подъезде его дома по улице Интернациональной, 33а люди в масках устроили засаду и расстреляли мужчину, подъехавшего к дому вместе со своей женой на Audi. После стрельбы неизвестные забрали портфель Ахмадуллина и скрылись, оставив жену погибшего в живых.

В подъезде в Ахмадуллина было выпущено не меньше шести пуль — по предварительным данным, из пистолета ПСМ и травматики. Позже на месте было найдено три гильзы калибра 5,45 мм и три резиновые пульки калибра 18 мм. Соседи предположили, что мужчина мог заниматься риелторской деятельностью, впрочем, силовики, найдя на квартире покойного печати трех десятков разных организаций, предположили, что он мог быть связан с незаконной банковской деятельностью или попросту обналом.

В тот же день, когда стало известно о происшествии в Константиновке, пришла новость об убийстве пенсионера-нумизмата в Кировском районе Казани. Таким образом, буквально за сутки из «генеральского» оружия — пистолета самозарядного малогабаритного (ПСМ) — в столице Татарстана были убиты уже два человека. На следующий день силовики обнародовали результаты баллистических экспертиз: стреляли преступники из разных пистолетов одной модели.

За сутки из ПСМ в столице Татарстана были убиты уже два человека. Фото Ирины Плотниковой

Встреча с Путиным и сюрприз от КПРФ

В среду, 20 декабря, Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Руководитель республики сообщил, что ожидаемый рост регионального валового продукта должен составить 102%. Владимир Путин оценил эту цифру, как «повыше, чем в России в целом». Также президент РТ озвучил объемы и индекс промышленного производства — 102, 102,2 — это 2 167 миллиардов рублей. В то же время инвестиции в основной капитал достигли 677 миллиардов, а внешнеторговый оборот составил 16 миллиардов рублей.

Президент РТ отметил наличие 5,5% роста по продукции сельского хозяйства — Татарстан выходит на 260 миллиардов. Если же говорить об объемах строительных работ, то они не упали — 356 миллиардов рублей, к введению запланировано 2 407 тысяч квадратных метров жилья.

— Есть проблема дольщиков. Тоже сейчас фонд создаем. Будем помогать землей, инфраструктурой. Есть такая категория. Сейчас как раз создается федеральный фонд, но он на будущее. Те, которые оказались в сложной ситуации, мы им тоже будем помогать, — высказался Рустам Минниханов. — Также я вас информировал о проблеме вкладчиков. Тоже фонд создан. Уже начали выплаты небольших сумм для юридических лиц. Эта тоже работа организована.

Другой инфоповод из мира большой политики создал глава КПРФ Геннадий Зюганов — накануне съезда партии он предложил в качестве кандидата в президенты директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. Официально решение еще не принято. Кандидатуру Грудинина в партии поддерживают не все. Стоит напомнить, что еще 7 ноября Зюганов объявил о выдвижении в качестве кандидата на пост президента России на выборах в 2018 году. Его кандидатура была поддержана всеми партийными организациями.

Владимир Путин провел рабочую встречу с Рустамом Миннихановым. Фото kremlin.ru

Официальное назначение Бурганова и последняя сессия парламента в 2017-м

В четверг парламент Татарстана собрался на последнюю в этом году сессию. Для привыкших к накаленной обстановке за три последних заседания это показалось пресным. Четверть депутатов вообще не пришла, видимо, потеряв интерес к общественно-политической жизни после того, как интрига с татарским языком разрешилась. Фарид Мухаметшин прогульщиков пожурил и призвал чаще не только посещать сессии, но и встречаться с избирателями, чтобы восстановить репутацию после «сдачи» татарского языка. Вторая миссия, возложенная на народных избранников, — подсказать, что голосовать на выборах-2018 надо за «стабильность и преемственность», а то Собчак и Навальный уже «кружат голову» татарстанцам.

Также особого внимания депутатов на сессии удостоился Рафис Бурганов: Госсовет Татарстана единогласно утвердил его вице-премьером — министром образования и науки РТ. Премьер-министр Алексей Песошин, представляя на голосование Бурганова, охарактеризовал его как «принципиального человека, способного оперативно и взвешенно принимать решения». Бурганов в ответ поблагодарил за доверие, которое ему оказано «в очередной раз». В тот же день президент Татарстана подписал указ о назначении Рафиса Бурганова министром образования и науки РТ.

Новый министр привел с собой и новую команду. Новым заместителем министра образования и науки РТ стал Азат Шарипов. Он будет курировать экономический блок министерства. Шарипов в бытность Бурганова министром по делам молодежи и спорту работал его заместителем. Он пришел на место Павла Фролова, назначенного замминистра в ноябре 2017 года, сам Фролов отправлен обратно в аппарат президента РТ. Еще одно кресло замминистра пока свободно. Ильдар Мухаметов, проработавший в этой должности с 2014 года, уволился по собственному желанию и, по словам Андрея Поминова, новую работу пока не нашел.

Госсовет Татарстана единогласно утвердил Рафиса Бурганова вице-премьером — министром образования и науки РТ. Фото gossov.tatarstan.ru

Поправки в Налоговый кодекс и отмена «налоговых каникул»

В среду, 20 декабря, Госдума исполнила поручение Владимира Путина, утвердив во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым должны быть списаны безнадежные долги по налогам физлиц и индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Кроме того, пенсионеры, инвалиды и ветераны, владеющие земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».

На недавней «большой» пресс-конференции Владимир Путин говорил об освобождении 42 млн физических лиц от долговой нагрузки в 41 млрд рублей и 2,9 млн индивидуальных предпринимателей от задолженности в 15 млрд рублей. Однако есть и альтернативная точка зрения: экономист, управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко говорит том, что реальная сумма налогов, начисленных в результате несовершенства налоговой системы, по оценкам бизнес-сообщества, составляет порядка 60—70 млрд рублей. Собеседник «Реального времени» отмечает, что на сегодня непонятно, в каком объеме и какие налоги будут списаны, и это вызывает у предпринимателей озабоченность.

А в четверг стало известно о том, что фискальная нагрузка на татарстанский бизнес с будущего года потяжелеет на 4,5 млрд рублей. Дело в том, что в этот день депутаты Госсовета отменили «налоговые каникулы», действовавшие в течение 5 лет, и ввели максимальную ставку на движимое имущество в размере 1,1% от стоимости. «Мы с понимаем относимся к идее пополнить бюджет, какой-то оппозиции нет, но есть другая мысль — кто будет кормить, какими инвестициями будет жить республика в предстоящем году», — возмутился навешиванием налоговой «удавки» депутат и основатель компании «Челны-Хлеб» Рафаэль Юнусов. В ответ на повсеместное аннулирование льгот президент РТ пообещал бизнесу точечные меры поддержки. «Приносите проекты — мы найдем способы их поддержать», — пообещал он.

Рафаэль Юнусов возмутился навешиванием налоговой «удавки». Фото gossov.tatarstan.ru

Ответ властей Рыбной Слободы на «зеленую папку» и отставка Минсагита Шакирова

В четверг, 21 декабря, XII съезд Совета муниципальных образований РТ принял отставку многолетнего председателя совета Минсагита Шакирова и утвердил в этой должности Экзама Губайдуллина. Слухи о том, что Минсагит Шакиров вскоре покинет свой пост, с легкой руки анонимных каналов Telegram появились еще накануне съезда. Очевидно, на сегодняшней отставке сказался информационный фон, который сформировался вокруг Шакирова в последнее время. «Реальное время» уже писало о нарушениях, которые выявила комиссия республиканской экспертной группы по противодействию коррупции в Черемшанском районе за те несколько лет, когда им руководил Шакиров.

За счет приписок по надоям молока район получил 3,2 млн рублей необоснованных субсидий. 41 млн рублей бюджетных субвенций без надлежащего учета и обоснования прошли через МУП «УК «Сельскохозяйственное производство» в коммерческие предприятия, близкие главе района. Только одно ООО «Агроуслуги Черемшан», в учредителях которого значился Шакиров, по устным указаниям главы получило 102 млн с различных внебюджетных счетов. После вскрытия коррупционного нарыва было признано, что СМО РТ, мягко говоря, недорабатывал в этом вопросе. Собственно, как же ему было «дорабатывать», если его руководитель сам стал фигурантом «зеленой папки».

Также на этой неделе прозвучала первая официальная реакция одного из героев «зеленой папки» Минниханова — главы Рыбно-Слободского района Ильхама Валеева. Правда, выглядит это заявление скорее как объяснительная главы — и в адрес не СМИ, а соответствующих структур, инициировавших проверки деятельности местных властей с признаками коррупции. С подробным разбором обращения властей Рыбной Слободы вы можете ознакомиться в материале «Реального времени».

Совет муниципальных образований РТ принял отставку Минсагита Шакирова. Фото Максима Платонова

Что будет с казанским метро?

На уходящей неделе разрешилась «территориальная» интрига вокруг маршрута трассировки второй линии казанского метро, которая проектируется на протяжении последних 4 лет, но так и остается лежать в недрах «Татинвестгражданпроекта» в незаконченном виде. Одним из спорных моментов оставалось место дислокации будущей станции «Ул. Сахарова», которая должна замкнуть первый этап второй ветки: как стало известно «Реальному времени», окончательный выбор был сделан в пользу установки ее на свободной площади возле торгового центра «Мега Казань».

Судя по выбранному варианту, власти, похоже, рассчитывают на участие IKEA Group в финансировании проекта. В IKEA Group на запрос «Реального времени» ответили следующее: «Как мы и заявляли ранее, согласно протоколу о намерениях, мы готовы инвестировать в строительство станции метрополитена рядом с «Мега Казань» 1 миллиард рублей в соответствии со сроками реализации проекта».

К сожалению, не все эксперты «Реального времени» полны энтузиазма относительно расположения новой станции: «Если расстояние до станции больше, чем полкилометра, то чисто психологически не каждый человек решится их преодолевать. Тем более нужно переходить через надземный пешеходный переход, и снова через переход — это не совсем удобно. Он лучше пройдет 20 шагов и поедет на автобусе. Не каждый пожилой решится полкилометра шагать».

Есть и другая проблема: по слухам, руководству «Казметростроя» якобы дали команду «сворачивать» строительные работы, так как дальнейшее проектирование второй очереди остановлено до лучших времен. Заметим, что вторая очередь казанского метро должна состоять из 10—11 станций, затраты на прокладку которых оцениваются 72—75 млрд рублей.

Ликвидация УК «Татэнерго» и ее последствия

На текущей неделе стало известно о завершении давно обещанной ликвидации материнской компании УК «Татэнерго», возглавляемой бывшим премьером РТ, и связанного с ней «Набережночелнинского предприятия тепловых сетей». По решению их общего собственника госхолдинга «Связьинвестнефтехим» эти взаимосвязанные структуры с 12 декабря этого года присоединены к «Татэнерго». В результате слияния «Татэнерго» безвозмездно получила в собственность активы на 3,8 млрд рублей, что привело к росту капитализации энергокомпании до 53,6 млрд рублей.

Раздел богатого наследия холдинга «Татэнерго», взращенного Ильшатом Фардиевым, завершен. Фото prav.tatarstan.ru

С окончанием этой сделки можно считать завершенным «бракоразводный процесс» по разделу богатого наследия холдинга «Татэнерго», взращенного Ильшатом Фардиевым. УК «Татэнерго» выполнила в нем роль своеобразного временного склада, взяв сначала на свой баланс оставшееся имущество и перераспределив его между основными игроками татарстанского энергорынка «Генерирующей компанией», «Сетевой компанией», «Диспетчерским центром».

Однако необходимо отметить, что эксперты, прокомментировавшие «Реальному времени» произошедшее, высказывают опасение, что «Татэнерго» делает шаг назад — в эпоху Чубайса, когда потребитель снова не будет понимать, почему растут тарифы и где идет прирост затрат.

Кто «уронил» биткоин?

На уходящей неделе мы имели возможность наблюдать за очередным падением курса биткоина. По сравнению с абсолютным рекордом 17 декабря, когда биткоин стоил 20,089 доллара, падение курса, случившееся в среду, 20 декабря, составило 15% (стоимость снизилась до 16,626 доллара). Если судить по первым публикациям в прессе, появившимся сразу после подешевения биткоина, эксперты связали произошедшее с серьезными опасениями переоценки криптовалюты — за день до падения с соответствующим предостережением выступило денежно-кредитное управление Сингапура.

— В первую очередь причиной падения стал стремительный рост курса биткоина до этого. Такой рост не может быть без последующей коррекции. В этом случае любая негативная новость может повлиять на начало продаж. Думаю, предостережение Monetary Authority of Singapore было одной из причин падения, считает биткоин-евангелист Константин Никонов.

Также падение курса на 15% могло частично спровоцировать заявление соучредителя компании Bitcoin.com Эмиля Ольденбурга. В интервью изданию Business Insider он заявил, что «избавился от своих биткоинов», так как у этой криптовалюты «нет перспектив стать торговой валютой».

— Думаю, заявление Ольденбурга было следствием начала падения. Он просто воспользовался ситуацией, чтобы начать игру на понижение с параллельными действиями на повышение курса Bitcoin Cash, в котором Ольденбург заинтересован, — считает Константин Никонов.

Эксперты связали падение курса биткоина с серьезными опасениями переоценки криптовалюты. Фото itc.ua

Сбой в работе касс и зависшие проекты челнинской ТОСЭР

После майских и июньских сбоев в работе сотовых операторов Россию накрыла очередная волна отказа систем. В среду, 20 декабря, перестала работать кассовая техника производителей «Штрих-М», «РР-Электро», «Тринити» и НТЦ «Измеритель». Из-за сбоя ретейлеры недополучили в общей сложности 2,5 млрд рублей, а Федеральная налоговая служба на время сбоя разрешила торговать без фискальных чеков.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании «Газпромнефть», отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов произошло на некоторых АЗС, принадлежащих компании. В число попавших под волну отключений вошли крупные торговые сети DNS, «Магнит», а также магазины, входящие в дивизион «Приволжский» Х5 Retail Group. Не затронул технологический коллапс компании, использующие кассовые аппараты других производителей.

Как сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли, причиной произошедшего оказалась длившаяся несколько часов несовместимость программного обеспечения на кассовых аппаратах «Штрих-М» с ПО фискальных данных. Сбой коснулся лишь 10% ретейлеров, IT-службы которых слишком быстро заливают новое программное обеспечение. Географически сбой пришелся в основном на регионы Зауралья и в меньшей степени на Европейскую Россию.

А в среду на территории АПК «Камский» замглавы исполкома Эльдар Тимергалиев, куратор мэрии автограда по ведению проекта ТОСЭР, подвел его предварительные итоги: 17 резидентов зарегистрированы — в потенциале это даст 20 млрд рублей инвестиций, 4 тысячи новых рабочих мест и 3 млрд рублей налогов. Но три проекта под вопросом: из-за задержки кредита ВЭБ «Кама Кристалл Техноложи» и краха московского банка, где заморозились деньги «ТатКлиматМаш». Еще четыре резидента на подходе — общий объем инвестиций на 5 млрд рублей.

В процессе осмотра площадок резидентов ТОСЭР с неожиданным, но приятным заявлением выступил гендиректор Haier (является резидентом ТОСЭР) Ван Шоужун. По его словам, топ-менеджеры корпорации, находящиеся в Китае, высоко оценили успехи челнинского предприятия и приняли решение об основании в Набережных Челнах целого индустриального парка Haier. Для промпарка китайцам выделили 125 га, заявлен уже $1 млрд инвестиций, на его площадях планируется создать мощности для 5 тыс. рабочих мест.

Из-за сбоя ретейлеры недополучили в общей сложности 2,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Страсти по Боровецкому лесу

Страсти по Боровецкому лесу продолжают кипеть. На уходящей неделе прошло заседание по продлению домашнего ареста обвиняемому в незаконном отчуждении участка Боровецкого леса и участка рядом с ним бывшему кузнецу и учредителю челнинской УК «Электротехников» Айрату Марданшину. Под домашним арестом он находится с 9 ноября. Причем арест этот определен по адресу его гражданской супруги и их общей дочки — в элитном поселке «Челны Яр» Тукаевского района.

На заседании Советского райсуда Казани 20 декабря следователь Тимур Курбанов просил продлить избранную меру пресечения еще на 2 месяца, утверждая, что в противном случае Марданшин может скрыться. Следователь Курбанов просил ограничить прогулки Марданшина одним часом в день. Домашний арест бывшему кузнецу продлили до 22 февраля 2018 года.

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