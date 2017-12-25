Где в Поволжье для медиа жизнь хороша?

Фото: Роман Хасаев

В преддверии Нового года фонд «Медиастандарт» и исследовательская группа ЦИРКОН подвели итоги работы СМИ во всех регионах России. Исследование, представленное на кудринской площадке Комитета гражданских инициатив, получило название «Индекс развития медиасферы — 2017» (MSindex-2017). Аналитика представляет собой рейтинг 85 российских регионов по уровню развития института массовой информации. По его итогам только три региона ПФО, в числе которых и Татарстан, попали в список лидеров. Успехи всех остальных в развитии медиа, к сожалению, оставляют желать лучшего. Подробности — в материале «Реального времени».

Медийный рейтинг регионов

Исследование было составлено на основе анализа 50 индикаторов, которые были разделены на пять частных индексов: состояние среды для работы средств массовой информации, состояние и активность основных стейкхолдеров (влияние власти, бизнеса, общественных организаций на работу СМИ), состояние аудитории (доступ к каналам потребления, реальное потребление и запросы на информацию, десять индикаторов), состояние самих СМИ и состояние медиаконтента.

В зависимости от состояния медиасреды регионы были разделены на четыре группы. Рейтинг А в 2017 году был присвоен 13 самым развитым регионам, рейтинг В — 28 участникам исследования со средним уровнем развития медиа, рейтинг С — 31 региону с недостаточным уровнем развития, и, наконец, в рейтинг D вошли 13 регионов-аутсайдеров.

«В большинстве регионов медиасфера инертна и почти не реагирует на существенные изменения, происходящие на рынке массовой информации с 2014 года», — комментирует Дмитрий Казьмин. Фото Антона Белицкого (ura.news)

Финансирование регионов как стимул развития

Так как исследование проводится уже третий год, его авторы смогли проанализировать итоги работы за 2015—2017 годы.

— Исследование показало, что в большинстве регионов медиасфера инертна и почти не реагирует на существенные изменения, происходящие на рынке массовой информации с 2014 года — комментирует директор фонда «Медиастандарт» Дмитрий Казьмин.

Он отмечает, что разрыв между лидерами и аутсайдерами не сокращается, а расширяется. Например, ни один регион из класса D за три года не показал устойчивого роста. Как и не зафиксировано ни одного региона, который за это время поднялся бы вверх сразу на два пункта.

В исследовании отмечается, что больше всего на медиасферу все также влияет финансирование из региональных бюджетов. Однако расходы на эту сферу только сокращаются. В 2017 году на эти цели было запланировано 40,4 млрд рублей, что на 8% ниже прошлого года. Причем почти 30% расходов региональных бюджетов приходится на Москву, где в расчете на человека бюджет тратит около одной тысячи рублей. Но больше всего на человека уходит в Ямало-Ненецком автономном округе, где медийные затраты составляют 4 920 рублей, а самый низкий — в Пермском крае, где в расчете на человека годовые траты составляют всего 13 рублей.

Рейтинг Татарстана за три года остался относительно стабильным. Фото Романа Хасаева

Татарстан пока держится в лидерах

Все пять частных индексов мы разбирать не будем, ограничившись одним, итоговым за 2017 год. Первое место в нем, конечно, заняла Москва, за которой разместились Санкт-Петербург и Свердловская область. Пятерку лучших замыкают Московская и Новосибирская области. Татарстан в итоговом рейтинге занял 10-ю строчку, получив соседство с Самарской областью на 11-й строчке Еще одним регионом ПФО, который попал в категорию, стала Нижегородская область. Стоит заметить, что рейтинг Татарстана за три года остался относительно стабильным. В 2015 году он все так же был в лидерах на 10-м месте, в 2016-м опустился на категорию ниже и на 11-е место, а в 2017 году свои позиции восстановил.

— Рост класса произошел за счет улучшения частного индекса «Условия осуществления деятельности», то есть роста инфраструктурных показателей. Татарстан находится в верхнем классе по всем частным индексам, кроме аудиторного: запросы аудитории — на уровне В, — комментирует «Реальному времени» Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт».

Большинство регионов ПФО в аутсайдерах

В классе В из ПФО на 22-м месте можно найти Пермский край, на 28-м — Башкирию, а на 30-м — Саратовскую область. Еще ниже, на 33-й строчке, оказалась Кировская область. Остальные соседи Татарстана по федеральному округу в первые две положительные градации не вошли. Среди регионов с недостаточным уровнем развития медийного пространства на 47-й позиции разместилась Удмуртия, а на 50-й — Пензенская область. Дальше, к сожалению, субъекты ПФО стремятся только вниз. 56-ю строчку занимает Оренбургская область, на 58-й — Ульяновская область. Мордовия на 71-й строчке в рейтинге открывает череду регионов-аутсайдеров. Недалеко от нее с 74-м местом ушла Республика Марий Эл.

Таким образом, в список регионов с положительной динамикой попал только один субъект ПФО — Нижегородская область. А вот среди субъектов-аутсайдеров 2015—2017 годов три строчки из четырех заняли именно регионы ПФО — Марий Эл, Мордовия и Ульяновская область.