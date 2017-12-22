Роберт Мусин: «У меня всё!»

Верховный суд РТ не отпустил экс-главу «Татфондбанка» на Новый год, в казанском СИЗО-2 работают над праздничным меню арестантов

Суп, винегрет и мясные тефтели подавали в канун встречи 2017 года подследственным и осужденным в казанском СИЗО-2. Меню на празднование Года желтой собаки в учреждении ФСИН пока не утвердили. А ведь праздник за решеткой в этом году будут отмечать в числе прочих — экс-ректор КХТИ Герман Дьяконов, гендиректор «ФОНа» Анатолий Ливада и Роберт Мусин, не удержавший на плаву «Татфондбанк». Последний сегодня даже не пытался убедить Верховный суд РТ в том, что на свободе опасности не представляет.

Явление банкира



«Мусина не будет по состоянию здоровья, есть справка», — объявила пресс-служба Верховного суда РТ собравшимся к девяти утра у зала №3 журналистам. Корреспондент «Реального времени» опубликовала эту новость, и осталось ждать заседания по рассмотрению жалобы адвоката банкира, который посчитал незаконным очередное продление ареста. К залу тем временем подтянулась инициативная группа обманутых и очень громких вкладчиков. Через час появился их предводитель Дмитрий Бердников, и собравшиеся продемонстрировали ему домашние заготовки. Плакатики они развернули уже на входе в зал суда в 11 часов. И с удивлением обнаружили в зале… Роберта Мусина!

«Прогулявший» четыре заседания райсуда по своему аресту банкир смотрел в зал с большого экрана благодаря видеотрансляции из СИЗО-2. Выглядел Роберт Ренатович хмурым и слегка обросшим. Возражений против своего участия в процессе на сей раз не высказывал. Напомним, в прошлый раз глава «Татфондбанка» просил провести заседание апелляционной инстанции ВС РТ без него, однако суд посчитал нужным обеспечить хотя бы виртуальную явку.

Впрочем, у накрутивших самих себя общественников личность человека на экране вызвала подозрение. «Вор здесь?» — выкрикнула одна. «Не похож!» — заявила другая. Судью публика тоже встретила ропотом — мол, тихо говорит. Пришлось председательствующему напомнить правило — молчать, пока не спросили. Плакатики «Вор должен сидеть в тюрьме!», развернутые одними пришедшими вкладчиками в сторону монитора с Мусиным, а другими — к судье, последний комментировать не стал.





Плакатики «Вор должен сидеть в тюрьме!», развернутые одними пришедшими вкладчиками в сторону монитора с Мусиным, а другими — к судье, последний комментировать не стал



«Суд первой инстанции вышел за пределы заявленного ходатайства»

Арест банкиру продлили 14 декабря. Приволжский райсуд Казани по ходатайству Следкома оставил Мусина за решеткой до 16 февраля. Решение обжаловал адвокат обвиняемого в мошенничестве и подозреваемого еще в двух десятках преступлений экс-главы ТФБ. Алексей Клюкин просил отпустить Мусина под домашний арест, отмечая, что инкриминируемое деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности и носит экономический характер, а «посадки» предпринимателей осуждает Верховный суд РФ.

По мнению защитника, решение Приволжского райсуда вынесено с грубыми нарушениями уголовно-процессуального закона и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. «Суд первой инстанции вышел за пределы заявленного следствием ходатайства», — заявил Клюкин, пояснив, что выводы суда в постановлении не основаны на доводах ходатайства Следкома и приложенных к нему материалах. Он процитировал отрывок из постановления о том, что «Мусин может создать условия для уничтожения доказательств и незаконного воздействия на участников уголовного судопроизводства с целью изменения показаний», «помешать установлению истины», «иным образом противодействовать» и способствовать уничтожению доказательств…

«Прошу обратить внимание, что в ходатайстве следственных органов не содержится ни одно из перечисленных обстоятельств», — сказал Клюкин и добавил, что такая информация не озвучивалась и в суде. «Напротив, представитель следствия заявил, что активная фаза следствия завершена. Дело осталось за малым — за предъявлением окончательного обвинения», — добавил он.

Дальше защитник прошелся по якобы не изменившимся основаниям для ареста Мусина. Он сообщил, что изначально, в марте 2017-го, таких оснований суд указывал два — тяжесть преступления и общественный резонанс. «Последнее находится за пределами норм права, так что комментировать не стану», — бросил Клюкин и сосредоточился на другом. Он подчеркнул, что все материалы следственных действий, на основе которых доказывают причастность Мусина к преступлению, получены 6—9 месяцев назад. «Продление до 11 месяцев не может быть обосновано документами полугодичной давности!» — возмутился защитник.

«Продление до 11 месяцев не может быть обосновано документами полугодичной давности!» — возмутился защитник. Фото Олега Тихонова



«Добрый день, уважаемый суд!»

Суд предоставил слово обвиняемому, обращаясь к нему по имени-отчеству. Роберт Ренатович на сей раз был очень краток. О вине-невиновности не говорил вообще. Яхты-самолеты не вспоминал. Просьб суду не высказывал. Только собственное мнение. Приводим его речь целиком.

— Добрый день, уважаемый суд. Добрый день, уважаемые участники. Я солидарен с тем, что сказал мой адвокат. Кратко отмечу два момента. Первый — следствие идет около 10 месяцев. Я работал над тем, чтобы сохранить базу документов и в бумажном, и на электронном носителе. Я оказывал содействие… Я старался подробно и профессионально отвечать на вопросы, которые мне задавали… Поэтому считаю, эти 10 месяцев, которые прошли… Я оказал необходимое содействие и, в принципе, по моему делу считаю целесообразным домашний арест. У меня всё!

Представитель прокуратуры Татарстана просил суд признать решение первой инстанции законным. Высказывал мнение, что в случае освобождения банкир «может попытаться оказать давление на участников процесса». Адвокат от реплик воздержался. Сам Мусин заявил: «Мне добавить нечего». Судья двинулся к совещательной комнате, а инициативные вкладчики вновь подняли крик: «А нам есть что добавить!» Они выстроились у одной из колонн зала с плакатами так, чтобы Мусин мог их видеть.

Несмотря на аргументы защиты, оснований для смягчения меры пресечения Верховный суд РТ не нашел. Новый год и как минимум первую половину февраля экс-глава «Татфондбанка» проведет в СИЗО.

Новогоднее меню в изоляторах Татарстана не отличается от будничного ни размером порций, ни большим набором угощений. Фото Максима Платонова

Шампанского не нальют

Как выяснило «Реальное время», новогоднее меню в изоляторах Татарстана не отличается от будничного ни размером порций, ни большим набором угощений. Однако в УФСИН по РТ уверяют, что праздник пытаются создать выбором блюд. «Администрация учреждения учитывает предпочтения арестантов, и в этот день готовят то, чему отдают большее предпочтение», — объяснил представитель пресс-службы ведомства Алексей Ларин. По его словам, меню на Новый год — 2018 в казанском СИЗО-2 будут утверждать лишь в начале будущей недели. А вот чем потчевали арестантов в 2017-м — совсем не секрет:

Завтрак — каша пшенная, хлеб, молоко кипяченое, чай с сахаром.

Обед — суп картофельный с гречкой на мясо-костном бульоне, тефтели мясные с рисом и картофелем тушеным, винегрет, компот из сухофруктов, хлеб.

Ужин — рыба жареная с гороховым пюре, салат из свежей капусты с овощами, чай с сахаром, хлеб.