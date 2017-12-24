«В 40 лет захотелось перечитать школьную литературу» — что читают бизнесмены

«Реальное время» продолжает составлять библиотеку лучших книг по версии бизнесменов

Фото: Максим Платонов

В очередной статье рубрики «Бизнесмены отчитались» «Реальное время» расскажет, для чего предприниматели постигают новый жанр саммари, помогает ли трансерфинг реальности в жизни и чему можно научиться у муравьев. Также традиционно предлагаем читателям самим отметить в голосовании книгу, наиболее достойную библиотеки предпринимателя.

Аскар Назыров, директор РК «Медиа»:

— Сейчас читаю книгу «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» автора Дэвида Мальтера. Я, как владелец агентства интернет-маркетинга, интересуюсь подобной литературой. Слышал о ней много положительных отзывов. В книге дается методика работы, поэтапно разобраны основные проблемы компаний. Благодаря книге мои эмпирические знания обрели структуру.

Из художественной литературы недавно прочел Михаила Веллера «Кассандра». Книга философская, раскрывает взгляды на устройство общества, его психологию. Запомнил интересный момент о том, что слаженный коллектив может приумножать результат своего труда. Один муравей способен вырыть яму глубиной 1 см, а два муравья могут вырыть яму глубиной не 2 см, а 3, потому что работают слаженно. Эту ситуацию можно перенести и в бизнес.

Султан Сафин, президент «Тубэтэй»:

— Я люблю читать книги по нейробиологии и духовную литературу. Также мне интересны работы Шамиля Аляутдинова «Подсознательные бедность и богатство», «Триллионер думает», «Триллионер действует». «Подсознательные бедность и богатство» заставляет проникнуть глубоко в подсознание и при максимально честном и открытом подходе к себе переписать свою историю, начать видеть, думать, а в конечном итоге действовать с подходом богатого человека — в духовном, физическом, интеллектуальном и, как следствие, материальном плане. Эта книга меняет меня каждый день и помогает раскрывать смыслы всего потока информации, который я получаю.

Артур Ахметов, руководитель проекта Lock4gate:

— Я читаю редко, но если начинаю этим заниматься, то полностью погружаюсь в книгу. Сейчас я читаю «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского и «Тафти жрица» Вадима Зеланда. Я прочел все книги Зеланда о трансерфинге реальности. Кроме Зеланда, других книг по эзотерике не читаю. Его наработки использую в жизни, нашел в них себя. В них есть ответы на мои вопросы.

Художественную литературу я читаю своеобразно. До «Братьев Карамазовых» изучал произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как бы парадоксально ни звучало, но в 40 лет захотел перечитать школьную литературу и совсем по-другому ее услышал. Я съездил в дом-музей, прошелся по булгаковским местам, посмотрел несколько экранизаций. Глава за главой вживался в произведение. Сейчас примерно так же изучаю произведения Достоевского. Смотрю экранизацию, читаю очерки. Что буду читать после «Братьев Карамазовых», не могу сказать, желание должно прийти само.

Александра Лебедева, региональный директор компании Lindstrom:

— Я очень люблю недавно появившийся жанр саммари. В России есть похожие сервисы, например, «Книги Кратко» и другие. Саммари передает содержание книги в сильно сжатом виде, что позволяет быстро познакомиться с основными идеями. Одно из таких произведений, которое я недавно прочитала, написал Чарльз Дж. Пеллерин «Как НАСА создает команды». Командная работа и опыт огромной корпорации вызывает большой интерес. Идея книги заключается в том, что для достижения максимальной эффективности всем участникам надо учиться открыто разговаривать друг с другом, доверять, не «замалчивать» проблемы и избегать конфронтаций. С другой стороны, собранные вместе высокоинтеллектуальные участники-эксперты могут и должны строить друг с другом человеческие отношения, а это требует не только экспертных знаний, но и высокого эмоционального интеллекта.

Вторая книга, которую я закончила в начале декабря, — Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо». Эту книгу я бы рекомендовала прочитать каждому руководителю-перфекционисту, который задумывается над вопросами личной эффективности, осознанности и получения удовольствия от жизни. Умение вовремя останавливаться и выключаться, делать то, что действительно важно для вас, а не то, чего от вас ожидают руководитель, коллеги, друзья, родители, семья, позволяет нам чувствовать контроль над жизнью и самим принимать решения, важные для нас самих. Если вы сомневаетесь в том, что цель оправдывает средства, и размышляете над тем, что дорога к цели может быть не менее интересна, чем достижение этой цели, — прочитайте эту книгу обязательно!

Из художественных книг могу рекомендовать захватывающий детектив Мишель Бюсси «Пока ты не спишь» про маленького мальчика, который живет с папой и мамой, которые на самом деле — не его родители. Помимо захватывающего сюжета, книга заинтересовала информацией устройства памяти маленьких детей. Они в состоянии помнить определенное количество событий, произошедших с ними в последние месяцы, но постепенно, с ходом времени, эта информация стирается и заменяется новой. В книге у малыша остается не так много времени на то, чтобы рассказать, что он помнит свою настоящую маму. В этом и состоит интрига.

Наталья Льдинова, генеральный директор Well Media:

— Каждый день я вычитываю много материала. Если проблему необходимо решить быстро, то смотрю видео в интернете, кейсы, читаю статьи. Если вопрос глобальный, то возвращаюсь к книге «Основы маркетинга» (авторы Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг, Джон Сондерс). В ней приведены этапы развития самых крупных компаний во всем мире и расписаны действия и ошибки, которые они совершали. Книга рассказывает об интернациональных компаниях, о том, как они развивались, выходили на мировой рынок. Чтобы научиться управлению командой, я читаю учебники МВА. Они помогают понять, как дальше развивать компанию. В них информация дается сжато, предлагается несколько вариантов решения проблемы.

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