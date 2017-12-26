Товары «Татнефть»: выход новой линейки бензинов и фирменная автохимия по ценам ниже европейских

«Татнефть» предлагает качественную продукцию на АЗС

Фото: Олег Тихонов

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний предоставляет автомобилистам на брендовых АЗС полный спектр необходимых товаров собственного производства. Качество масел и антифризов всегда на высоком уровне, но для компании это не повод останавливаться. Летом 2018 года запланирован выход новой линейки бензинов ТАНЕКО. Подробнее — в материале «Реального времени».

Масла «Татнефть»: защита двигателя от износа при низких температурах



На каждой заправке «Татнефть», где есть фирменный магазин, в продаже всегда можно найти четыре вида полусинтетических моторных масел. Линейка выходит давно и уже зарекомендовала себя как надежная помощь двигателю. Так, моторное масло «Татнефть Прогресс» может применяться на всех современных легковых автомобилях, при этом продукт отличается высокой степенью вязкости и низкой температурой застывания — до -45 градусов.

«Татнефть Ультра Оптима» — моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Кроме по-прежнему низкой температуры застывания, продукт отличается высокой стойкостью к окислению, образованию отложений и нагара.

Два других полусинтетических продукта — «Татнефть Профи» и «Татнефть Премиум» — также эффективно защищают мотор от серьезных нагрузок зимой в зависимости от конкретных потребностей вашего транспортного средства.

Моторное масло «Татнефть Прогресс» может применяться на всех современных легковых автомобилях



Недавно «Татнефть» выпустила долгожданное синтетическое моторное масло «Татнефть Люкс», которое скоро появится на всех фирменных АЗС. Оно предназначено для автомобильных бензиновых двигателей, включая двигатели с впрыском топлива. Преимущества масла «Татнефть Люкс» — низкая температура застывания, защита от износа, коррозии и образования отложений. При экстремально низких температурах двигатель с синтетическим моторным маслом от «Татнефти» легко запустится и ему будет обеспечено надежное смазывание.

Автохимия «Татнефть»: цена меньше в два раза, чем у зарубежных аналогов

Автохимия, производимая под собственной торговой маркой, включает стеклоомыватели, как летние, так и зимние, и охлаждающие жидкости. Реализация второго продукта началась с 2009 года, и сейчас ассортимент состоит из антифриза премиального уровня, универсального антифриза средней ценовой категории и бюджетной охлаждающей жидкости традиционного состава под маркой ТОСОЛ Татнефть. При их производстве используются пакеты ингибиторов от ведущего европейского разработчика и производителя антифризов. Благодаря этому «Татнефть» предлагает потребителям самые современные охлаждающие жидкости на базе пакетов ингибиторов на основе органических кислот. Полные аналоги татарстанской продукции продаются в Европе под такими известными марками, как Chevron, Ford и другими. При этом «Татнефть» предлагает продукт по цене в два раза меньше, чем у европейских аналогов.

«Татнефть» предлагает потребителям самые современные охлаждающие жидкости на базе пакетов ингибиторов на основе органических кислот

Вся автохимия выпускается на производственной площадке в Нижнекамске и из базового сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим». Именно это позволяет минимизировать производственные и логистические издержки, за счет чего «Татнефть» предлагает особенно привлекательные цены на продукты высокого качества.

Новая линейка бензинов ТАНЕКО

Елховское нефтеперерабатывающее управление в этом году отпраздновало 25-летний юбилей. За это время провели три крупных реконструкции производства, которые помогли увеличить выход и повысить качество продукции. Сейчас это в первую очередь автомобильный бензин АИ-92 и дизельное топливо летнего, межсезонного и зимнего видов. Продукция распространяется на юго-востоке Татарстана, а также на некоторых АЗС Набережных Челнов. Работу Елховского нефтеперерабатывающего управления оценили по достоинству, так, в 2015 году продукция приняла участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», по итогам которого получила два диплома первой степени и один диплом второй степени.





Все клиенты знают о дизельном топливе от ТАНЕКО, от качества которого в восторге



«Татнефть» постоянно готовит для потребителей самую востребованную и качественную продукцию. Так, летом 2018 года выйдет новая линейка бензинов ТАНЕКО, которая уже успела стать долгожданным событием для многих. Ведь все клиенты знают о дизельном топливе от ТАНЕКО, от качества которого в восторге. Его реализуют на всех АЗС восьми филиалов ООО «Татнефть-АЗС Центр».