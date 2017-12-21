«Татарское дерби» становится тяжелой ношей для «Ак Барса»

«Нефтехимик» третий раз подряд обыграл команду Зинэтулы Билялетдинова

«На сегодняшний матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» все билеты проданы! Заявок было очень много, и поэтому мы всем рекомендуем на следующие матчи покупать билеты заранее!». Такая информация появилась на официальном сайте «Нефтехимика» в день матча с «Ак Барсом» — по всей видимости, местная публика уже вовсю «репетирует» «татарское дерби» в финале Восточной конференции КХЛ. Третье подряд фиаско (0:3) казанцев в битвах с «младшим братом» и грозовые тучи на пути «барсов» к третьему Кубку Гагарина — в материале «Реального времени».

«Нефтехимик» Андрея Назарова силен как никогда

«Татарское дерби» давно считается принципиальным противостоянием у нижнекамских болельщиков. Так что сам факт аншлага на отчетной игре не удивил. Поклонники этого клуба всегда с некоторой ревностью смотрели в сторону «старшего брата» (тогда как на казанских трибунах любое объявление об успехе «Нефтехимика» в том или ином матче встречают аплодисментами).

По итогам же нового сезона ситуация может в корне измениться — по крайней мере в отношении «Ак Барса» к матчам с нижнекамцами. Дело в том, что «Нефтехимик» Андрея Назарова силен как никогда. Лидирующий на Востоке КХЛ «Ак Барс» опережает «волков» всего на шесть очков, при этом последние имеют игру в запасе. Татарстанские клубы впервые в истории могут встретиться в финале конференции, что, безусловно, выведет градус принципиальности противостояния как минимум на один уровень с «зеленым» татаро-башкирским дерби.

«Нефтехимик» Андрея Назарова силен как никогда. Фото hcnh.ru



— Что касается нас, то мы проиграли в движении, поэтому игра так и сложилась. Я должен сказать, что «Нефтехимик» изменилcя с прошлого сезона и играет совершенно по-иному. Это очень достойный соперник, — сказал после вчерашнего поражения Зинэтула Билялетдинов.



Успехи «Нефтехимика» в этом сезоне стали настоящим сюрпризом для всех. Впрочем, сейчас уверенная поступь «волков» уже никого не удивляет. 23 победы в 41-м матче могут быть чем угодно, но никак не случайностью. Команда Назарова, ко всему прочему, дала бой почти всем фаворитам КХЛ. Так, питерский СКА еле унес ноги из Нижнекамска, уступая в счете почти весь матч. А в казанской серии «татарского дерби» «Нефтехимик» и вовсе одолел «Ак Барс».

Таким образом, накануне «волки» должны были подтвердить или опровергнуть свою дееспособность на фоне звездных «барсов». Интересно, что в своем прошлом матче в Нижнекамске команда Билялетдинова была просто разорвана (2:8). Вероятно, казанцы перед игрой уже были настроены указать «младшим братьям» их место. После отчетной игры защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов сравнил вчерашнюю победу с казанской.

— Были ли какие-либо кардинальные отличия команды соперников по сравнению с предыдущей встречи в Казани? — спросили журналисты

— Сегодня было немного сложнее. Они играли хорошо, но мы немного лучше: не давали им ничего сделать и, в принципе, у нас это получилось.

У «волков» появились звезды в составе

Нынешний «Нефтехимик» уже не просто «рабоче-крестьянская» команда, составленная лишь из голодных до побед середнячков. В клубе есть свои звезды, вполне сопоставимые с казанскими — один скандинавский защитник Эрик Густафссон чего стоит. В стане «барсов» разве что Андрей Марков выглядит круче, но ему уже 39 лет, тогда как скандинав в самом что ни на есть хоккейном соку. В атаке же у «Нефтехимика» выделяется звено американца Дэна Секстона, который набрал уже 37 очков по системе «гол+пас» в текущем сезоне. Интересно, что именно этот форвард самый результативный в матчах с «Ак Барсом». На его счету 4+8 очков, а в прошлом сезоне Секстон стал главным орудием унижения казанцев в Нижнекамске (те самые 2:8), набрав аж пять очков. Забегая вперед отметим, что и в отчетной игре американец огорчил «Ак Барс» заброшенной шайбой.

Казанцы перед матчем выдали пару трансферных новостей. Не успел защитник Роман Манухов набрать первое очко за «Ак Барс» в игре с «Салаватом», как ростер «барсов» пополнили голкипер Александр Шарыченков и защитник Максим Салахов. Первый, судя по всему, поспорит за место запасного голкипера с Тимуром Биляловым, а второй расширит «запасники» и без того богатой на исполнителей линии обороны «Ак Барса». Причем за три сезона в ВХЛ Салахов показал себя как отличный атакующий защитник, набрав (17+37) очков в 116 матчах. Оба новичка в заявку на матч предсказуемо не попали, в отличие от того же Манухова.

Под рев переполненных трибун на льду с первых минут оформилась равная игра, которая взорвалась уже на 6-й минуте, когда Эмиля Гарипова пробил Деннис Эверберг — 1:0. Казанцы разозлились, но это выразилось лишь в глупом удалении Роба Клинкхаммера в чужой зоне. Удвоить преимущество хозяевам не удалось, а на финише периода Ильдар Шиксатдаров и Андрей Сергеев подарили большинство уже «барсам» — на 4 минуты. Но не случайно «Нефтехимик» вышел недавно на второе место КХЛ по эффективности игры спецбригад в меньшинстве — команде Билялетдинова даже расставиться толком в зоне хозяев не позволили.

Без Азеведо и Секача бригады большинства «Ак Барса» не работают

Во второй трети матча «Ак Барс» нашел в себе силы перевести игру в чужую зону. Артем Лукоянов даже заставил Густафссона нарушить правила, заработав большинство. Но обескровленные травмами «барсы» при реализации лишнего нынче не блещут. Иржи Секач и Джастин Азеведо — игроки, определяющие игру «Ак Барса» в большинстве, все еще не могут помочь своим партнерам. А чуть позже Гарипов откровенно зевнул точный бросок Секстона в ближнюю девятку после передачи из-за ворот в исполнении Андрея Нестрашила — 2:0. Каким бы точным не был бросок, ближний угол голкипер должен закрывать. Тем более что обзор ему в этом эпизоде никто не закрывал.

У казанцев же были явные проблемы с преодолением высокого прессинга и отменной физической формы «Нефтехимика». По такой игре гандикап в две шайбы перед заключительным периодом выглядел серьезной заявкой на победу «волков». Не помог вчера казанцам даже Данис Зарипов, но зато удостоился комплиментов от голкипера нижнекамцев Ильи Ежова. Что ж, победителю всегда несложно быть великодушным.

— Победные три очка. Я думаю, очень повезло сегодня, нам дважды в штангу попали. А так бы матч мог бы и по-другому сложиться. Ребята здорово играли в меньшинстве. Без них на ноль не отстояли бы.

— Эта встреча с «Ак Барсом» — вторая по счету. Что-то поменялось, всё-таки Зарипов вернулся?

— Чувствуется в большинстве. Угрожает. Очень хороший игрок. Я рад, что он вернулся. Было немного несправедливо, что с ним так поступили. Может быть это политика была. Я рад, что он вернулся, настоял на своем. В нашей лиге такого игрока не хватало, поэтому было приятно сыграть против него, — отметил вратарь.

«Волчьи» грозовые тучи для «Ак Барса»

Удаление Шиксатдарова на старте третьего периода трибуны встретили свистом — защитник «Ак Барса» толкнул оппонента прямо на своего вратаря, а оштрафовали именно Ильдара. Впрочем, «Ак Барс» и это большинство не использовал. В равных же составах «Нефтехимик» в этой игре явно смотрелся предпочтительней. Более того, под занавес матча хозяева реализовали большинство — Секстон оформил дубль, во второй раз пробив Гарипова — 3:0.

— Хочется поблагодарить болельщиков. Сегодня были полные трибуны! Игра была последней в этом году, и мы хотели их порадовать. Что-то получалось, что-то нет. Наверное, в целом нам повезло. Возьмем это везение и будем готовиться к следующей игре, — прокомментировал победу в «татарском дерби» главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после матча.

— Легионеры вернулись с Кубка Первого канала. Как у них самочувствие эмоциональное и физическое?

— Психологическое, наверное, нормально, но физически тяжело. Перелеты, нагрузки. Но я благодарен ребятам, что находят в себе силы. Мы готовились, разбирали моменты. И психологически и физически получилось так, что мы вышли на пик. Будем стараться удержать этот пик как можно дольше, — пообещал Назаров.

«Нефтехимик» снова показал, что победа в Казани, как и борьба за лидерство на Востоке с «Ак Барсом», случайностью не является. Ну а команде Билялетдинова остается надеяться, что пути «барсов» и «волков» в плей-офф не пересекутся. «Татарское дерби» становится тяжелым испытанием для «старшего брата» — три последние битвы столица Татарстана проиграла. Путь к финалу Кубка Гагарина для «Ак Барса» уже не выглядит столь безоблачным.

Артур Халилуллов, Кирилл Давкаев, видео www.khl.ru