«Школа не должна быть местом политических дискуссий или проверок»

Наследство для Бурганова: директора школ без высшего образования, учителя с окладом технички и 1300 преподавателей татарского на переподготовке

Профсоюз работников образования подвел итоги года, который выдался неспокойным из-за языковой революции в школах. Без потерь не обошлось и в Министерстве образования. Рафису Бурганову, пришедшему на смену Энгелю Фаттахову, досталось непростое наследство. Родные языки в школах — не единственное направление, где нужно наводить порядок, в срочной чистке нуждаются все кадры — выяснилось, что директора некоторых учебных заведений в районах не имеют высшего образования. А пока перемены происходят в самом министерстве — на совещании представили нового замминистра из старой команды Бурганова. Подробности — в материале «Реального времени».

Директорам школ высшее образование не нужно?

Пока родительская общественность Татарстана обсуждает — хорошо это или плохо, что Министерство образования и науки вновь возглавил выпускник сельскохозяйственного вуза, выяснилось, что непрофильное образование руководителей — характерная черта для всей системы образования. Непрофильное — это еще не беда, в некоторых районах директора учебных заведений вообще не имеют высшего образования.

— В Алькеевском — пять руководителей, в Черемшанском — три руководителя, Спасском — один руководитель, Камско-Устьинском — три руководителя образовательных организаций не имеют высшего профессионального образования, — сказал замминистра образования и науки РТ Тимирхан Алишев, уточнив, что высшее образование для руководителей обязательно, а в названных районах, назначив директорами людей без диплома, поступили неправомерно.

Без диплома директор не может пройти аттестацию, которая является обязательной, согласно ст. 51 ФЗ «Об образовании», но тем не менее это не мешает ему работать. Как уточнил Алишев, руководителям подразделений, назначающим директоров школ, неоднократно напоминали о нарушении закона, но они «продолжают назначать на руководящие должности руководителей без высшего профессионального образования».

На совещании выяснилось, что непрофильное образование руководителей — характерная черта для всей системы образования



Оклад учителя меньше, чем оклад технического работника

В соответствии с майскими указами Путина зарплата учителей должна быть на уровне средней по региону. Судя по данным Минобразования Татарстана, этого уровня (средняя по экономике в РТ составляет 29 645 рублей) она уже достигла. 29 375 рублей получает педагог школы, детсада — 26 484 рубля, допобразования — 25 229 рублей, мастер СПО — 26 260 рублей. Больше всех зарабатывают профессора вузов — 53 120, у научных работников зарплата скромнее — 44 560 рублей.

Впрочем, средняя зарплата по школе ничем не отличается от средней по больнице и складывается за счет надбавок отдельным категориям. Так, в 2017 году 2 144 молодых педагога получали ежемесячную надбавку, средний размер которой составил 1 440 рублей. 200 молодых учителей получали надбавку от 7,5 до 10 тысяч рублей. В 2017 году ввели новую категорию — «старший учитель» с надбавкой 4 тысячи рублей, ее получают 280 педагогов. 300 учителей получают надбавку «учителя-мастера» в размере 5 тысяч рублей, 150 «учителей-наставников», помогающие молодым педагогам, дополнительно получают 8 тысяч рублей, 108 учителей высшей категории, задействованные в качестве экспертов на олимпиадах и ЕГЭ, получают по 10 тысяч рублей.

Если вычесть доплаты отдельным педагогам, то учительская зарплата окажется непривлекательной. К примеру, чистый оклад педагога составляет около шести тысяч рублей.

— Оклад учителя меньше, чем оклад технического работника, — посетовал председатель рескома профсоюза работников образования Юрий Прохоров. По его словам, сейчас профсоюз трудится над тем, чтобы повысить окладную часть в зарплате.

Оклад учителя меньше, чем оклад технического работника, посетовал Юрий Прохоров



«Школа не должна быть местом политических дискуссий или проверок»



Год для системы образования Татарстана был революционным, поручение Путина, касающееся добровольности изучения родных языков, борьба за татарский, прокурорские проверки — так образовательную систему трясло в первый и, выразил надежду замминистра Андрей Поминов, в последний раз.

— Школа не должна быть местом политических дискуссий или проверок, в школах должна быть налажена работа в рамках учебного плана, — сказал Поминов.

Сейчас 1300 учителей татарского языка проходят переподготовку из-за уменьшения нагрузки.

— Мы надеемся, что все они будут трудоустроены и из системы никто не уйдет, за исключением тех, кто в плановом порядке уходит на пенсию и так далее, но таких меньше сотни — несколько десятков человек. Количество преподавателей татарского языка, которые полностью поменяют профиль деятельности, будут преподавать другие дисциплины, — чуть более 100 человек по Татарстану, — уточнил замминистра.

По словам Поминова, «взрывного дефицита» учителей русского языка нет. Часть учителей татарского после переподготовки смогут преподавать «русский родной», у многих имеется базовое образование педагога начальной школы или детского сада, и они после курсов повышения квалификации смогут вернуться к этой работе. Всего в Татарстане порядка 4 800 учителей татарского языка и 2 500 — 3 000 — учителей русского языка.

Андрей Поминов председательствовал на итоговом совещании внепланово: и. о. министра Рафиса Бурганова вызвали в Москву к Ольге Васильевой



Рафис Бурганов пришел со своей командой: кадровые перестановки в Минобре

Андрей Поминов председательствовал на итоговом совещании внепланово. Доклады предназначались для и. о. министра Рафиса Бурганова, но его сегодня вызвали в Москву для общения с Ольгой Васильевой.

— Рафис Тимерханович — вновь назначенный министр, он пока исполняет обязанности и должен познакомиться с человеком, который руководит системой образования на уровне России. Это традиционная встреча перед любым назначением любого регионального руководителя системы образования. Это хорошее событие, позитивное, — прокомментировал замминистра образования РТ Андрей Поминов.

Утверждение Бурганова в должности министра должно состояться завтра на сессии Госсовета РТ. Новый министр привел с собой и новую команду. Поминов представил нового заместителя министра образования и науки РТ — им стал Азат Шарипов. Он будет курировать экономический блок министерства. Шарипов в бытность Бурганова министром по делам молодежи и спорту работал его заместителем. Он пришел на место Павла Фролова, назначенного замминистра в ноябре 2017 года, сам Фролов отправлен обратно в аппарат президента РТ. Еще одно кресло замминистра пока свободно. Ильдар Мухаметов, проработавший в этой должности с 2014 года, уволился по собственному желанию и, по словам Андрея Поминова, новую работу пока не нашел.