Топ-2017: победители в волейболе, команда-открытие в Нижнекамске и юбиляры Араика Маргаряна

Лучшие клубы 2017 года в Татарстане по версии «Реального времени»

Сегодня редакция «Реального времени» подводит итоги 2017 года для спортивных команд Татарстана. За это время с нашими клубами произошло много интересного: были и значимые победы на российской и международной арене, были, конечно, и разочарования. Вашему вниманию — лучшие спортивные коллективы республики в ушедшем году.

Красавицы года: «Динамо-Казань» (волейбол)

Женский волейбол в Казани часто (и незаслуженно!) остается в тени своего «большого брата» — мужского «Зенита». Уход Гамовой и сокращение звездного легиона во многом поспособствовали падению внимания к «Динамо-Казань». Однако достижений у команды от этого меньше не стало. Причем победы приходят не только на внутренней арене, где «бело-голубые» идут на второй строчке, но и на европейской.

Подопечные Ришата Гилязутдинова нынешней весной сумели-таки привезти в Казань еврокубковый трофей — Кубок ЕКВ (ежегодный турнир, проходящий под эгидой Европейской конфедерации волейбола). В финале «Динамо» противостояли итальянские волейболистки из «Бусто-Арсицио» — обладательницы Кубка ЕКВ 2010 и 2012 годов. В двухматчевом противостоянии победу одержали «динамовки», вначале обыгравшие соперниц в Казани (3:1), а затем «добив» и в гостях — 3:2.

Особенно ценна эта награда с учетом обновления состава команды перед началом сезона почти на 60%. После ухода Екатерины Гамовой, капитана Марии Бородаковой и четырехкратной победительницы Лиги чемпионов Антонеллы Дель Коре от казанских волейболисток мало кто ожидал больших побед. Но Гилязутдинов сумел-таки создать крепкий коллектив, способный, как оказалось, решать задачи и вне национального чемпионата. Итогом работы главного тренера стало выдвижение его кандидатуры на пост наставника женской сборной России. Вопрос с назначением решится только в январе, но уже сейчас выступление казанской команды в 2017 году можно записать ей в актив.

Тренерский штаб Андрея Назарова — специалиста, прежде воспринимавшегося довольно неоднозначно — показывает себя лишь с позитивной стороны, заметно улучшив основные элементы игры команды. Фото hcnh.ru

Открытие года: «Нефтехимик» при Назарове

Этим летом руководство КХЛ упорно искало способы расшевелить провинциальные команды, которые со временем стали неким балластом для лиги. Решение было найдено быстро, и оно получилось достаточно кардинальным — сокращение слабых команд. Первым принудительно лишился членства в КХЛ новокузнецкий «Металлург». При этом лига заявила, что на этом не остановится и следующим летом произойдет еще больший «передел». Такой ход заставил руководителей клубов проснуться — заметно повысился уровень маркетинговых решений и работы с болельщиками.

На данный момент нельзя сказать однозначно, стала ли причиной разительных перемен в нижнекамском «Нефтехимике» эта революционная инициатива лиги. Но факт остается фактом — в нижнекамском клубе ударно потрудились. Сначала провели колоссальную работу над ребрендингом, а затем наладили и все остальное. Тренерский штаб Андрея Назарова — специалиста, прежде воспринимавшегося довольно неоднозначно — показывает себя лишь с позитивной стороны, заметно улучшив основные элементы игры команды.

Ударное начало сезона вызвало у специалистов и болельщиков разные чувства. Одни предрекали команде скорый функциональный спад, другие с недоверием примеряли на себя роль лидера Востока. Но «Нефтехимик» выдержал до конца 2017 года взятый темп набора очков и своей игрой радует глаз зрителя, проголосовавшего ногами, — в Нижнекамске сейчас завидный даже для Казани хоккейный бум. Очень хотелось бы вновь увидеть команду Назарова в аналогичном топе спустя еще один год.

На этот раз, что называется, «звезды сошлись», и подопечные Алекно наконец завоевали долгожданный кубок. Фото Романа Кручинина (zenit-kazan.com)

Чемпионы года: «Зенит-Казань» с Алекно

Присутствие «Зенита» в подобных чартах уже давно перестало выглядеть неожиданностью. Подопечные Владимира Алекно завоевали негласное звание гегемона не только российского, но и европейского волейбола. Единственное, чего за все время своего существования не удавалось выиграть казанцам, — это титул лучшего клуба мира.

И это при том, что попыток у «Зенита» было предостаточно. Но когда-то в дело вмешивался неудачный график игр, а когда-то соперники становились непреодолимым препятствием на пути к трофею. На этот раз, что называется, «звезды сошлись», и подопечные Алекно наконец завоевали долгожданный кубок. Этого события ждали всей Россией очень долго, от чего вкус победы был еще слаще, чем обычно.

Стабильность года: выступление «Ак Барса»

На самом деле хоккейные «барсы» чуть ли не единственная в Татарстане команда, которая в новом тысячелетии может похвастать отсутствием резких падений. И как бы не критиковали Билялетдинова, при нем «Ак Барс» выглядит очень мощно. Особенно радует стабильность команды: в начале года «барсы» дошли в плей-офф до финала конференции, а на финише его близки к вершине восточной части таблицы регулярки. С каждым годом Зинэтула Хайдарович по крупицам выстраивает оптимальный коллектив, чем радует всех поклонников клуба.

Не забывают казанцы и о «свежей крови» в составе, комплектуя ростер по принципу «сплав молодости и опыта». Вожаком «барсов» уже с началом сезона должен был стать вернувшийся в Казань Данис Зарипов, однако неприятная история с допингом задержала его появление в составе до декабря. Лишним не стало и приглашение опытнейшего энхээловца Андрея Маркова. Все это, а также точечная работа нового генменеджера клуба Рафика Якубова, позволило сколотить в Казани сильную команду, способную бороться за самые высокие места. Впрочем, как всегда.

«Камазовцы» завоевали весь пьедестал ралли-рейда «Шелковый путь». Фото Максима Платонова

Триумфаторы года: «КАМАЗ-мастер»

Наши автогонщики, как и волейбольный «Зенит», часто входят в различные хит-парады, но не всегда эти топы бывают со знаком «плюс». Например, в прошлом году раллийные гонщики угодили в чарты разочарований, так что в 2017-м следовало ожидать реванша от пилотов «КАМАЗа-мастер». В итоге команда под руководством Эдуарда Николаева не подвела, вернув себе титул лучшей в классе грузовиков на ралли «Дакар». Кроме того, «камазовцы» завоевали весь пьедестал ралли-рейда «Шелковый путь».

Юбиляры года: «Динамо-Казань» (хоккей на траве)

Сезон по хоккею на траве закончился три месяца назад, от чего очередная победа казанских «динамовцев» слегка померкла на фоне остальных спортивных событий в Татарстане. А между тем успех прошлого года заслуживает несколько больших эмоций, ведь он стал юбилейным для подопечных Араика Маргаряна. 30 сентября, одержав победу во втором матче финальной серии над одноклубниками из Электростали, «Динамо-Казань» в 15-й раз завоевало титул чемпионов России! Это достижение покоряется казанскому коллективу уже девятый раз подряд — безусловный рекорд в этом виде спорта в России.