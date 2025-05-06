В Зеленодольске учредили новую муниципальную награду

В Зеленодольске в преддверии 80-летия Великой Победы учреждена новая муниципальная награда — медаль «Зеленодольск — Город трудовой доблести». Это первое нововведение в наградном списке муниципалитета за последние 17 лет.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, сегодня одну из первых медалей он совместно с депутатом Госдумы Максимом Топилиным вручил ветерану Великой Отечественной войны Николаю Васильевичу Левагину.

По словам Михаила Афанасьева, награды будут вручены ветеранам ВОВ, труженикам тыла и всем, кто принимал участие в достижении этого высокого исторического статуса.

На сегодняшний день в Зеленодольском районе проживают четыре ветерана Великой Отечественной войны и 283 труженика тыла.

15 января Зеленодольск, наряду с Верхней Пышмой, Ишимбаем, Курганом, Ленинском-Кузнецким, Миассом и Салехардом, был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести». Этот статус был присвоен указом президента России Владимира Путина.

Рената Валеева