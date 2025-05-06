Алексей Комлев станет единственным ветераном ВОВ от Татарстана на параде 9 мая в Москве
Алексей Комлев станет единственным ветераном Великой Отечественной войны, кто поедет от Татарстана на парад 9 мая в Москву. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.
— В преддверии праздников заехал поздравить своего старшего товарища — ветерана Великой Отечественной войны Алексея Комлева — с 80-летием Великой Победы. В свои 99 лет Алексей Николаевич держится очень бодро, у него прекрасное настроение, и он с нетерпением ждет поездки в Москву — на торжественный парад в честь 80-летия Победы, — написал он.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.