Алексей Комлев станет единственным ветераном ВОВ от Татарстана на параде 9 мая в Москве

Алексей Комлев станет единственным ветераном Великой Отечественной войны, кто поедет от Татарстана на парад 9 мая в Москву. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.

— В преддверии праздников заехал поздравить своего старшего товарища — ветерана Великой Отечественной войны Алексея Комлева — с 80-летием Великой Победы. В свои 99 лет Алексей Николаевич держится очень бодро, у него прекрасное настроение, и он с нетерпением ждет поездки в Москву — на торжественный парад в честь 80-летия Победы, — написал он.