Захарова: почти 50 молодых дипломатов стран ОИС примут участие в форуме в Казани

Фото: скриншот из видео "Брифинг Марии Захаровой 16 октября 2024: прямая трансляция" с RuTube

Около 50 представителей внешнеполитических ведомств примут участие в форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), который пройдет в Казани в рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

В этом году основной темой встречи станет дипломатия победы, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 50 представителей внешнеполитических ведомств и эксперты из более чем 20 стран ОИС, которые обменяются мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества в условиях формирования новой архитектуры международных отношений и глобальной безопасности, — пояснила представитель МИД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках форума состоится церемония вступления в Международную ассоциацию молодых дипломатов, презентация которой состоялась 17 апреля в Нью-Йорке в рамках Молодежного форума Экономического и социального совета ООН.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 13 по 18 мая. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества». По данным властей Татарстана, участие в форуме подтвердили представители более 70 стран.

Рената Валеева