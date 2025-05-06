В Госдуме предложили бесплатно вакцинировать граждан с аллергией на пыльцу

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Депутат Госдумы Ярослав Самылин от партии «Новые люди» выступил с инициативой о предоставлении гражданам с аллергией на пыльцу березы возможности бесплатного вакцинирования разрабатываемым в России препаратом против сезонной аллергии. Обращение направлено в Минздрав, пишет РИА «Новости».

В документе указано, что в настоящее время завершается разработка первой отечественной вакцины против сезонной аллергии — рекомбинантного препарата, предназначенного для профилактики аллергии к пыльце березы и связанным с ней пищевым аллергенам.

Самылин просит рассмотреть возможность официального включения разрабатываемой вакцины в национальный календарь профилактических прививок — в качестве сезонной прививки для лиц, страдающих аллергией. Одновременно предлагается обеспечить бесплатную доступность вакцины для всех граждан с подтвержденным диагнозом по полису ОМС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По официальным данным, во время цветения растений аллергическим ринитом («сенной лихорадкой») страдает до 20—30% граждан, а по оценочным данным — до 80%.

Напомним, медучреждения Татарстана в период с 8 по 11 мая будут продолжать работу в особом режиме, чтобы обеспечить население республики необходимой медпомощью.

Рената Валеева