Египет рассчитывает на рост турпотока из России после стабилизации обстановки в регионе

В 2024 году Египет принял рекордные 15,7 млн туристов

Фото: Людмила Губаева

Египет надеется на увеличение числа российских туристов после улучшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом заявил министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи в интервью РИА «Новости».

— Туристический поток из России активно продолжается и, надеюсь, со временем вырастет. Нам необходимы самолеты и авиакомпании, летающие из различных российских аэропортов на египетские курорты. Надеюсь, что после улучшения политической ситуации и обстановки в сфере безопасности в регионе будет рост числа туристов из России, — подчеркнул Фатхи.

Министр также сообщил, что запросил информацию у Центробанка Египта о возможности работы в стране российских платежных карт «Мир» и ожидает ответа.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В 2024 году Египет принял рекордные 15,7 млн туристов, в том числе около 1,6 млн россиян, занявших второе место по численности после немецких туристов.

Правительство Египта ставит амбициозную цель — к 2028 году привлечь 30 млн иностранных туристов. Власти планируют увеличить доходы от этой отрасли до $30 млрд в год.

27 марта прогулочный батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, потерпел аварию около побережья египетской Хургады. На борту находилось 45 туристов из России, в том числе несовершеннолетние, и члены экипажа.

Рената Валеева