ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена

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Израильские ВВС полностью уничтожили аэропорт в йеменской столице Сане и атаковали электростанцию Дахбан в ее пригороде, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan, ссылаясь на источники, близкие к йеменскому движению «Ансар Алла» (хуситы).

— Два источника, близкие к хуситам, сообщили, что аэропорт в Сане полностью разрушен, — передает РИА «Новости» со ссылкой на Kan.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт Саны и прилегающую территорию, что часто предшествует израильским ударам. Израильский источник сообщил Двенадцатому каналу, что уведомление о планах атаковать аэропорт было направлено заранее, чтобы минимизировать вред гражданским.

Сообщается, что также была атакована электростанция Дахбан.

В марте президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам начать военные действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации на своей платформе Truth Social он заявил, что эти боевики занимаются «пиратством, насилием и терроризмом» в отношении американских и международных судов.

Рената Валеева