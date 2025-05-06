Росавиация предупредила о задержках рейсов в Центральной России из-за ограничений в аэропортах

Фото: Максим Платонов

В связи с введением временных ограничений в московских аэропортах и ряде аэропортов Центральной России, самолеты вынуждены уходить на запасные аэродромы, что влечет за собой задержки в выполнении последующих рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

— В связи с введенными временными ограничениями в московских аэропортах Центральной России самолеты уходят на запасные аэродромы. В первоначальные воздушные гавани они приходят с опозданием, в связи с чем возможны задержки в выполнении последующих рейсов, — говорится в сообщении.

Ограничения на данный момент сохраняются в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, а также в московских аэропортах Внуково и Домодедово.

Ранее аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска, где прием и отправка рейсов были приостановлены с 05:40 до 11:00.

В ночь на 6 мая ограничения также вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны, включая московские аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, а также аэропорты Самары, Волгограда, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Рената Валеева